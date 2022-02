Inter steelt de harten, maar Liverpool staat met één been in kwartfinales na lesje in efficiëntie

Inter bleek een taaie brok voor een Liverpool-in-vorm, dat zelfs op de bank overloopt van de kwaliteit. In een wedstrijd die bol stond van de intensiteit was Inter de underdog die harten stal door de grote Engelse bulldog te overblaffen. Maar Liverpool wist als enige écht te bijten en nam dankzij de al met al verdiende 0-2-zege een serieuze optie op de kwartfinales van de Champions League.

Liverpool was het aan zijn stand verplicht om er een mooie Europese avond van te maken. The Reds hadden als eerste Engelse ploeg alle zes groepswedstrijden in de Champions League gewonnen en ook de recente vorm zat goed met zes zeges op rij in alle competities.

Maar ook Internazionale doet het verassend goed, hoewel het na het winnen van de Scudetto uit financiële noodzaak Lukaku verkocht aan Chelsea, Hakimi aan PSG en succescoach Antonio Conte zag vertrekken. Coach Simone Inzaghi is niet in een hoekje gaan zitten kniezen, maar heeft een competitief, zelfbewust en zelfs een tikje frivool elftal gekneed uit de achterblijvers en staat tweede in de Serie A.

Met Inter en Liverpool stonden twee ploegen tegenover elkaar die de tegenstander hoog opjagen en zelf willen voetballen. Het is dan altijd interessant te zien wie het best onder de pressing uit kan voetballen. Ze waren elkaar waard.

Intensiteit en druk staan niet altijd garant voor spektakel, zeker als beide ploegen het goed uitvoeren. Gescoord werd er voor de pauze niet, gevaar was er aan beide kanten. Calhanoglu was er namens Inter het dichtste bij, maar deed niet de netten, wel de lat van Liverpool trillen. En toch kon de ware fijnproever genieten van al die vechtlust, twintig pitbulls die op een bal jagen en met drang naar voor trekken.

Inter kwam goed uit de kleedkamer en deed Liverpool schrikken onder impuls van de Kroatische Peter Pan, Ivan Perisic. Op zijn 33ste kan de ex-speler van Roeselare en Club Brugge nog altijd zijn mannetje staan op het hoogste niveau.

Liverpool-coach Jurgen Klopp was duidelijk niet tevreden met het dipje van zijn ploeg. Nog voor het uur had hij al vier keer gewisseld. Wat een luxe als je Firmino en de Colombiaanse sensatie Luis Diaz van stal kan halen. Dat wierp zijn vruchten af, want Luis Diaz was er op een tegenaanval meteen dicht bij. En een andere invaller brak op een hoekschop van Robertson de ban voor Liverpool. Firmino kwam goed voor Bastoni en kopte heerlijk in doel. Mo Salah nam met zijn 36ste Champions League-goal alle twijfel weg: 0-2.

Inter krijgt de prijs van de strijdlust, maar miste voorin stootkracht om het verdienstelijke spel in goals te vertalen.