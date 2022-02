Kevin De Bruyne zit met Manchester City al in kwartfinale na ‘City-tripje’ met vijf rozen in Lissabon

Zo werd het een ontspannen City-tripje naar Lissabon voor Pep Guardiola en co. Ook al tellen uitgoals niet meer dubbel, toch is de Engelse landskampioen eigenlijk al zeker van een plaats in de kwartfinales van de Champions League. Sporting werd met sprekend gemak in de pan gehakt. Het werd 0-5 omdat de machine uit Man City dodelijk voor doel bleek. Met dank aan een goeie De Bruyne, maar vooral een grootse Bernardo Silva.

Wie Pep Guardiola halverwege de eerste helft zag tekeergaan aan de zijlijn, moet gedacht hebben dat zijn ploeg aan het afzien was. Het tegendeel bleek waar. Manchester City speelde zich in geen tijd naar een 0-2-voorsprong, haast op kousenvoeten. Aangevuurd door hun coach stond het bij de rust zelfs al 0-4. Mahrez opende de score, na een vintage City-aanval. Diepgang, korte combinatie, Foden op de doelman, een klaar kijkende De Bruyne die met een baltoets teruglegde op de Algerijn: 0-1. Twee keer net geen buitenspel. Na anderhalve minuut had ook de VAR dat vastgesteld – niet alleen in België duurt het soms lang. Na een dik kwartier haalde Bernardo Silva in één keer uit op een weggewerkte corner. Een loeiharde lel, via de lat binnen: 0-2. Sporting-coach Ruben Amorim (37), the next big thing in Portugees trainersland, knipperde met de ogen.

Tot dan deed Sporting namelijk het aardig, vandaar misschien dat Guardiola zich zo dik maakte. De ploeg die Dortmund uit de 1/8ste finales hield, voetbalde mee. Via de flanken, met verticaal spel, kwam de Portugese kampioen wel in de buurt van Ederson, zonder tot grote kansen te komen.

Tot City alweer verder uitliep en Sporting helemaal kraakte. Mahrez zette voor, Matheus én Coates misten nogal knullig hun interceptie, Foden mocht de 0-3 binnen duwen. Toen Sterling diep ging en teruglegde, maakte Bernardo Silva zelfs 0-4, een afgeweken schot. Pijnlijk voor het thuispubliek, ook al omdat hij een rasecht product is van rivaal Benfica. Speelde de Portugees op zijn 27ste ooit beter voor City dan dit seizoen? Meteen na de rust kopte hij zelfs zijn derde binnen, op voorzet van De Bruyne. Het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens nipt buitenspel.

Dat Sporting niets zou vermogen tegen City, wist een klein kind. Begin december verloren The Citizens hun zijn laatste wedstrijd tegen Leipzig, maar toen was het al geplaatst. Van de laatste twintig matchen won het er achttien. Daarin maakte het 56 goals.

Ook in Lissabon gingen de sluizen open, vooral omdat City hyperefficiënt bleek. Nagenoeg elke bal ging binnen. Voor de 0-5 was het de beurt aan Sterling. Hij sneed naar binnen en krulde de bal heerlijk in de winkelhaak. City evenaarde zo zijn record van grootste uitzege in Europa. Dit leek wel een voorrondewedstrijd. Want ondanks de mooie goals werd het nooit echt spannend. Zeker de tweede helft was compleet overbodig. Guardiola kon zelfs Liam Delap inbrengen, de 19-jarige zoon van Rory Delap, wegens zijn verre inworpen ooit bekend als de menselijke katapult. Enfin, u merkt het, veel viel er niet te melden.

En De Bruyne? Door wat pech kreeg die ‘slechts’ een assist achter zijn naam hoewel hij weer strooide met passes, heerlijke openingen creëerde en een paar keer van ver probeerde te schieten. Ach, in de volgende ronde kan hij een snipperdag nemen.