Liverpool ondanks thuisnederlaag voorbij Inter naar kwartfinales Champions League

Liverpool heeft zich bij de laatste acht van de Champions League geschaard. De Reds verloren thuis met het kleinste verschil van Inter, maar hadden de heenwedstrijd in Milaan met 2-0 gewonnen.

Geen Edin Dzeko in de basis bij de bezoekers, wel Alexis Sanchez. Kwestie van wat meer beweeglijkheid in de Italiaanse aanval te krijgen, moet trainer Simone Inzaghi gedacht hebben in de kleedkamers van Anfield, waar Liverpool dit seizoen nog niet verloor.

En die aanpak werkte. Inter zette de thuisploeg onder druk op zoek naar een doelpunt. De fans werden er zowaar wat stilletjes van. Na een klein halfuur werd het pas echt stil, toen de match even onderbroken werd voor een medisch noodgeval op de Liverpool-tribunes.

Na de herstart kopte Joel Matip op de lat voor de Reds, die doordrukten en een doelrijpe kans van Virgil van Dijk geblokt zagen worden door stuntman Milan Skriniar. Doelman Alisson moest vlak voor de rust wel alert ingrijpen op een gevaarlijke cross van Hakan Çalhanoğlu.

Meteen na de koffie moest Mo Salah scoren, maar de Egyptenaar trof de paal na een knappe pass van Thiago. Inter profiteerde toen Lautaro Martinez een zwabberbal tegen de netten trapte: 0-1. Twee minuten later pakte Alexis Sanchz echter een tweede gele kaart. Er werd vervolgens duchtig gewisseld, maar Inter bleef doorgaan. Al waren de beste kansen nog voor Liverpool: Salah raakte nog een tweede keer de paal en miste Luis Diaz nog een niet te missen kans.