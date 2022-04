Koning Benzema doet het opnieuw: Real Madrid met anderhalf been in halve finales Champions League

Na de hattrick op PSG nu een hattrick op Chelsea. Zes goals in dik 75 minuten. Zéér straffe kost, getekend Karim Benzema (34). Real Madrid nam dankzij hem een optie op de halve finales. Romelu Lukaku, die als invaller een enorme kans miste, keek triest en wellicht een tikje jaloers toe.

Die woensdagnamiddag in West-Londen. Het toeval wilde dat we net als de spelers van Chelsea in het Harbour Hotel vertoefden, op een boogscheut van Stamford Bridge. Graag hadden we Thomas Tuchel er even apart genomen en gevraagd om Romelu Lukaku nog eens op te stellen, maar zowel dat gesprekje als die basisplaats bleken een brug te ver. De Rode Duivel nam ’s avonds alweer plaats op de bank.

Thibaut Courtois speelde natuurlijk wél en dat hebben we geweten. Hij hoopte dat de Chelsea-fans hem niet zouden uitjouwen, maar telkens hij aan de bal kwam, had hij prijs. Alle successen die hij met de Blues behaalde, leken ze vergeten. Ach, het gaf hem nog dat tikje extra motivatie.

De thuisploeg was wel het best begonnen en hoopte Real op een doorregend veld af te drogen, maar het draaide helemaal anders uit. De Koninklijke reageerde snel en verstuurde een waarschuwing toen Vinicius naar binnen kapte en de lat trof. Had hij gescoord, dan konden de credits ook naar Karim Benzema, want hij was het die de defensie openbrak met een heerlijke hak. Maar de Franse spits had nog veel meer in petto, zo bleek. Even later zette hij met diezelfde Vinicius een langgerekte één-twee op en knikte hij enig mooi en vooral hard voorbij Mendy. Een kunststukje was het, dat hij amper drie minuten later overdeed. Dit keer was het Modric die voorbracht en ook al was deze kopkans nog moeilijker dan de eerste, alweer trof hij raak. 36 goals in 36 duels: incroyable!

Foto: AP

Ongeloof ook op de tribunes. Alleen Tuchel leek weinig verrast. Daags voor de match had hij de vraag gekregen welke Real-speler hij liefst in zijn elftal wilde: “Doe maar Benzema.” Helaas voor hem was er van een lastminute-transfer geen sprake. Zijn collega, Carlo Ancelotti, was intussen maar wat blij dat hij net op tijd uit quarantaine kon en zijn ploeg achterna was gereisd.

Het sierde Chelsea wel dat het de moed niet liet zakken. Dat loonde nog voor rust, met dank aan Kai Havertz, die dan ook maar eens zijn hoofd tegen een bal zette. Het handje van Courtois was niet voldoende en de 1-2 was een feit. Voor de Duitser zijn twaalfde dit seizoen – evenveel als Lukaku, mocht u nog redenen zoeken waarom die niet speelt. Het slotakkoord van een sensationele eerste helft leek echter alsnog nog van Benzema te komen, maar de makkelijkste der mogelijkheden trapte hij onbegrijpelijk naast.

Foto: AFP

Wereldsave Courtois

Hij is dus toch maar een mens, wilden we schrijven, maar uitstel bleek geen afstel. De tweede helft was nog maar net op gang getrapt toen Mendy veel te kort inspeelde op Rüdiger en Benzema het leer in het lege doel mocht leggen. Een maand geleden loodste hij Real al naar de kwartfinales met zijn hattrick op PSG. Déze hattrick zou nu wel volstaan voor de halve finales, zeker? Azpilicueta dacht direct weer tegen te scoren met een enorme poeier, maar daar was – om Peter Vandenbempt naast ons te citeren – “De parade van Courtois!!!” Even waanden we ons weer op het WK 2018, toen de keeper met een gelijkaardige wereldsave de gelijkmaker van Neymar voorkwam en de commentator eveneens uit zijn dak ging.

Lukaku, dan toch. Een klein halfuur kreeg hij, maar liep dat even anders. Zijn eerste misser werd hem nog vergeven, maar zijn tweede was eigenlijk onvergeeflijk. Courtois leek voor de tweede keer geklopt, maar anders dan bij de nationale ploeg zag hij z’n maatje de wenkende kans naast koppen. Wat (een gebrek aan) vertrouwen met een spits kan doen, nietwaar Lukaku en Benzema? Chelsea verdiende nog wel een goal, maar voor het eerst in zijn geschiedenis kon Real de Engelse club kloppen. Als het dinsdag standhoudt, neemt het revanche voor vorig seizoen, toen het door de Blues uit de finale werd gehouden.