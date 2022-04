Chelsea haalt ei zo na 1-3-achterstand op in Bernabeu, maar wie anders dan Karim Benzema verlost in het slot Real Madrid

Wat een spektakel in het Estadio Bernabeu! Titelverdediger in de Champions League Chelsea speelde weergaloos en kon lange tijd de halve finale ruiken. Real Madrid boog, maar kraken deed de Koninklijke uiteindelijk niet. Modric pakte uit met een folietje buitenkant voet en zorgde zo voor verlengingen. Daarin was het -wie anders- dan Karim Benzema die de 2-3 tegen de netten kopte. Real in extremis dan toch naar de halve finale, met dank aan de 1-3-zege in de heenwedstrijd.

“Natuurlijk zullen we proberen om snel op voorsprong te komen en zo misschien in hun hoofden te kruipen en twijfel te zaaien.” Het bleken tot minuut 96 profetische woorden van Chelsea-trainer Thomas Tuchel net voor de wedstrijd. Real Madrid begon nochtans allesbehalve slecht aan de terugwedstrijd van de kwartfinale. Een vinnige Vinicius en een hardwerkende Benzema legden druk op de verdediging van de Blues, maar na een tiental minuten nam Chelsea het commando over. Luttele minuten later stond de 0-1 al op het bord. Een knappe combinatie door het centrum van Kovacic, Loftus-Cheek, Werner en Mason Mount zorgde voor de vroege voorsprong. Net zoal Tuchel hoopte na de 1-3-nederlaag van de heenwedstrijd. Mount knalde van in de zestien het openingsdoelpunt staalhard voorbij een kansloze Thibaut Courtois. Zijn eerste Champions League-doelpunt dit seizoen en een droomstart voor Chelsea.

Foto: Action Images via Reuters

En daar was de spanning plots. Met de afgeschafte regel van uitdoelpunten had Chelsea immers plots genoeg aan nog één doelpunt om verlengingen in de wacht te slepen. Het gaf de titelverdediger de nodige moed om die extra meters te lopen. De Blues zaten nu echt in het hoofd van de spelers van Real. Naarmate de eerste helft vorderde had Real Madrid het steeds moeilijker om onder de druk van Chelsea uit te voetballen. Als het dan toch eens lukte om eruit te komen, probeerde de Koninklijke het te snel te forceren. Chelsea daarentegen bleef rustig zoeken naar openingen in de witte muur.

Kansloze Thibaut Courtois

Dat lukte ook opnieuw vroeg in de tweede helft. Op een corner kon een vrijstaande Antonio Rudiger Courtois verschalken. Zijn sterke kopbal verdween achter onze landgenoot in het zijnet. Opnieuw onhoudbaar. De Belgen in de Champions League hebben stilaan hun zwarte beest gevonden. Vorig seizoen liep Kevin De Bruyne in de finale van de Champions League een oogkasbreuk op na een botsing met Rudiger en nu werd Courtois geklopt door diezelfde Duitser. Al had de verdediging van Real beter moeten doen.

De Koninklijke moest plots wel uit de egelstelling komen en leek nu pas echt aan de wedstrijd te beginnen. Plots ging het spel wel goed op en neer en voetbalde Real kansen bij elkaar. Aan het scorebord was dat echter niet te zien. Integendeel. Na balverlies van Vinicius stoof Kanté naar voor. Hij gaf de bal op het juiste moment naar Marcos Alonso, die knalde de bal vanuit een scherpe hoek weergaloos in de winkelhaak. 0-3 en een ticket voor de halve finale voor Chelsea. Tot… de VAR het doelpunt plots afkeurde wegens handspel. Al bleek in de herhaling dat er bitter weinig aan de hand was.

Foto: ISOPIX

Rollercoaster voor Chelsea

De strijd ging verder op het scherpst van de snee en Real zette aan de overkant meteen een nieuwe aanval op. Mendy zette hard voor en vond Benzema. Die mikte zijn kopbal in tegenstelling tot de heenwedstrijd deze keer echter op de lat. De spanning was nu echt te snijden in het Estadio Bernabeu. En opnieuw was het Chelsea dat kon scoren. Timo Werner rondde een knappe actie in de zestien van dichtbij af met de 0-3. Courtois zat nog even bij de bal, maar net niet voldoende om het doelpunt te verhinderen.

Ondanks de kopzorgen rond eigenaar Roman Abramovic, de 1-3-opdoffer van vorige week tegen Real en het afgekeurde doelpunt van Alonso, was er bij Chelsea niet de minste twijfel te bespeuren. Het ticket voor de halve finale leek opnieuw binnen.

Chelsea leek zo ook het onwaarschijnlijke te doen. In alle Europese knock-outwedstrijd is het immers pas vier keer eerder gebeurd dat een ploeg die in de heenronde met 1-3 verloor, die achterstand nog ophaalt. De laatste keer dateert al van het seizoen 1998/1999. Toen lukte het Feyenoord.

Foto: AFP

Maar ondanks de sterke wedstrijd mocht het alsnog niet zijn voor Chelsea. Ex-Gouden Bal Luka Modric stak magistraal een stokje voor de remontada van de Blues. Hij toverde een fantastische assist uit de buitenkant van zijn rechtervoet. Perfect op maat van de diep lopende invaller Rodrygo, die in één tijd binnen schoot. 1-3 en dus verlengingen.

In die verlengingen was het -wie anders- Karim Benzema die de Chelsea de tik te veel uitdeelde. Camavinga vond met zijn voorzet Benzema, die onbegrijpelijk veel vrijstond aan de penaltystip. Hij kopte de 2-3 staalhard tegen de netten. Real gaf het niet meer uit handen en heeft het felbevochten ticket voor de halve finales beet dankzij verlosser Benzema.