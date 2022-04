Reuzendoder velt nu ook Rekordmeister: Villarreal schakelt Bayern uit

Het sprookje van het kleine Villarreal in de Champions League gaat verder. Na Juventus in de achtste finale schakelde de Spaanse subtopper dinsdag ook het grote Bayern München uit. Na de 1-0 in Spanje werd het 1-1 in München. Invaller Chukwuez was met een doelpunt in het absolute slot de reuzendoder van dienst. Net als zestien jaar geleden stunt Villarreal zich naar de halve finales op het kampioenebal.

Villarreal is Red Bull Salzburg niet. In de achtste finale zette Bayern na een belabberde heenmatch in Oostenrijk (1-1) de scheve situatie met verve recht in de Allianz Arena: 7-1. De Beierse fans die gehoopt hadden dat Bayern dat kunststukje dinsdagavond in de kwartfinale tegen Villarreal wel even vlotjes over zou doen, zagen die illusie snel doorprikt. De Rekordmeister begon net als een maand geleden furieus aan de match, maar de Spaanse winnaar van de Europa League was niet onder de indruk en wierp meteen een dubbele gele gordel op de eigen helft op. Na de 1-0-zege in de heenmatch in Spanje had

Villarreal-coach Emery had immers alles op de Champions League gezet. In de Spaanse competitie, waar Villarreal slechts zevende staat, stuurde hij afgelopen weekend tegen Athletic Bilbao een volledig reserve-elftal de wei in.

Gewaarschuwd na Juventus

Bayern was gewaarschuwd, ook al omdat Villarreal in de vorige ronde met 0-3 was gaan winnen op het veld van Juventus. Net als in Turijn kregen de bezoekers in München in de eerste helft een paar mooie kansen op de counter. De grootste was voor Arnaut Danjuma, maar de Nederlandse ex-speler van Club Brugge - goed voor het enige doelpunt in de heenmatch - miste oog in oog met Neuer. De thuisploeg zette daar vooral veel balbezit en steriele druk tegenover. De stevige verdediging van Villarreal wist wel raad met de talloze voorzetten vanop de flanken.

Dertiende van Lewandowski

Na de pauze schakelde Bayern een versnelling hoger en El Submarino Amarillo maakte al gauw water. Upamecano schoot eerst nog een huizenhoge kans richting de tweede ring, maar zeven minuten na rust toonde Robert Lewandowski minder genade met de Spaanse underdog. Via de binnenkant van de paal knalde de Poolse killer zijn dertiende Champions League-goal van deze campagne in doel.

Foto: REUTERS

De Duitsers omsingelden vervolgens het Spaanse fort, maar kregen de gele verdedigingsmuur niet gesloopt. In de 88e minuut kreeg Bayern de rekening gepresenteerd. Snelheidsduivel Chukwuez was amper vier minuten eerder ingevallen toen hij Neuer met een stuitbal verschalkte en de Allianz Arena muisstil kreeg. Bayern tegen de touwen, een antwoord van de thuisploeg kwam er niet meer.

Foto: EPA-EFE

Net als in 2006

Voor het tweede jaar op rij sneuvelt Bayern München in de kwartfinales. Vorig jaar was de uitschakeling tegen PSG nog enigszins te vergoelijken, dit keer zal de exit tegen het “kleine Villarreal” moeilijker te verteren zijn in Beieren.

Voor de Spanjaarden is het behalen van de halve finales geen unicum. In 2006 haalde de gemeente met amper 50.000 inwoners ook de halve eindstrijd van het kampioenenbal. Toen onder aanvoering van ronkende namen als Forlan en Riquelme. Het sneuvelde destijds nipt tegen Arsenal. Nu wacht met Liverpool (als dat afrekent met Benfica) opnieuw een Engelse tegenstander. De Reds zijn gewaarschuwd. Villarreal is ongeslagen in zijn 13 Champions League/Europa League knockout matchen onder Unai Emery en de Spaanse meester-tacticus stootte alle vijf keer wanneer hij met een team de halve finale van een Europees toernooi haalde, ook door naar de finale.

Foto: REUTERS