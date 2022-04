Eentje voor de geschiedenisboeken: Manchester City wint bloedstollende partij, maar Real Madrid is nog lang niet uitgeteld na 4-3

Gouden voeten maar een ook een gouden hoofd: Kevin De Bruyne leek Manchester City al vroeg op weg te zetten naar een flinke uppercut voor Real. De Engelse kampioen won wél, maar hing na een spectaculaire halve finale toch enigszins in de touwen. Benzema hield in een heuse spektakelmatch (4-3!) de Madrilenen in leven, alweer.

Amper 93 seconden en Kevin De Bruyne had zich al op zijn troon in Manchester geploft. Mahrez zag vier Real-spelers voor zich opdoemen en krulde voor doel. Snelle denker De Bruyne dook voor Carvajal zijn been kon uitsteken: 1-0, snelste CL-goal ooit voor The Citizens. En zijn kroontje ging er niet eens scheef van staan. King Kev zwaaide in de openingsfase de scepter en dat zal Real geweten hebben.

Geen tien minuten later lag er weer een bal voorbij een opnieuw kansloze Thibault Courtois. Erst had Jesus nog een diepe bal van the king op zijn hakken aangenomen. Maar toen De Bruyne hem even later in de zestien vond en Alaba zijn interceptie miste, pakte hij het cadeautje uit: 2-0.

Guardiola boos op Mahrez

Dat het na een halfuur al geen 3-0 stond, had City helemaal aan zichzelf te wijten. Er was een heerlijke controle van Foden die teruglegde, maar Jesus toonde zich te ongelovig om sneller voor doel te zijn. Er was een vlijmscherpe counter met een weer prinsheerlijke bal in een tijd van KDB, maar Foden miste zijn controle én zijn schot: voorlangs. En er was een counter waarop Mahrez zelf wilde schitteren. Niet Foden of De Bruyne zagen de bal, wel het zijnet van het doel van Courtois. De schreeuw van Pep Guardiola aan het adres van de zelfzuchtige Algerijn – “Riyad” – was tot over Het Kanaal te horen.

Verdedigen is een kunst, had Atlético Madrid in de vorige ronde getoond, maar Real durft op dat gebied al eens te kladderen. Gelukkig voor de Koninklijke liepen er ook bij de thuisploeg een paar narren rond. Zoals Ederson soms uitspeelde naar zijn verdedigers, vroeg hij haast om problemen. Een keer met bijna fatale gevolgen, toen Dias zich verslikte. Vinicius werd gelukkig voor het thuisstadion afgevlagd. Het zorgde voor twijfel. Helemaal snor zat het niet achterin bij City. Walker was niet fit geraakt. Stones wel, maar die moest voor de rust toch weer geblesseerd naar de kant. Op dat moment had Real tegen gescoord. De rode loper richting finale lag uitgerold voor City, maar Real Madrid toonde zich weer eens de partycrashers van dienst.

Alaba knikte eerst nog een voorzet van Benzema rakelings voorlangs, na een kort genomen corner. Maar toen Mendy de bal voor doel zwiepte en Benzema voor Zinchenko opdook, wist Guardiola hoe laat het was. Pretbederver Benzema sloeg weer eens toe, 2-1, zijn dertiende dit seizoen in de Champions League. Of hoe Real op kousenvoeten weer eens de missers van de tegenstander afstrafte.

Foden de kroonprins

Meteen na de rust tikte Jesus tikt het leer voorbij Militao en stormde op Courtois af, maar de plaatsbal van de Braziliaan trof de paal. In de rebound leek Foden te scoren, maar Carvajal redde op de lijn. Real ontsnapte, niet voor het eerst en niet voor het laatst.

Is De Bruyne de heerser van de City-dynastie, dan vechten er meerdere voor het postje van kroonprins. Eén daarvan: Phil Foden, die in de vorige ronde tegen Atlético De Bruyne op weg zette naar het enige doelpunt. Dit keer was hij zelf aan het feest. Fernandinho veroverde de bal op rechts, dweilde via een tussenstation zijn flank af en zette perfect voor. En daar was Foden: 3-1.

Fernandinho in de fout

Wat Fernandinho zo puik deed, ging geen twee minuten later faliekant fout. Hij miste zijn interceptie, waardoor Vinicius vanaf de middellijn een boulevard naar doel kreeg. De razendsnelle Braziliaan bleek niet bij te halen: 3-2.

En nog viel er lekkers uit der lucht in Manchester. Kwam het door scheidsrechter Kovacs die even aarzelde na een fout op Zinchenko maar toch balvoordeel gaf? Alleszins leek Real Madrid heel even niet bij de les toen Bernardo Silva doorstootte en de bal hoog in de korte hoek ramde. Courtois, die even ervoor Laporte al van een goal hield, stond aan de grond genageld: 4-2. De 5-2 bleef uit, omdat Mahrez voorlangs mikte. Alweer een dure misser.

Want daar was die Franse pretbederver weer om het laatste woord op te eisen. Laporte veroorzaakte een strafschop na handspel. De panenka van Benzema deed pijn: 4-3.

City mag met een kleine bonus naar de Madrid volgende week. Guardiola zal nog weten hoe hij in 2014 met Bayern München twee keer verloor van het Real van Ancelotti, in de return zelfs met 0-4. Krijgt City een herkansing voor de verloren finale van vorig seizoen, een kans ook voor Kevin De Bruyne om hoger op de Gouden Bal-formulieren te eindigen dan Karim Benzema? Of blijven de Koninklijke comeback kings op hun elan doorgaan? Tegen PSG én tegen Chelsea stonden ze al uit diepere graven uit de doden op. Onwaarschijnlijk, dit Real Madrid. Ongelooflijk die Karim Benzema. 4-3 verliezen en toch morele winnaar zijn, wie doet het hen na.

Foto: AP

.