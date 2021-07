Tienkoppig Zulte Waregem moet vrede nemen met puntje tegen OH Leuven, discutabele strafschop zorgt voor ophef

Geen winnaar in het intense duel tussen OH Leuven en Zulte Waregem. Thomas Henry wiste van op de stip een kopbaldoelpunt van Jelle Vossen uit. Na een tweede gele kaart voor debutant Joost Van Aken net na het uur was het voor de bezoekers overleven. Zulte Waregem hield geen krimp meer en het bleef 1-1.

Een kippenveldmoment was er voor de aftrap. Ruben en Siebe, de zonen van de op 23 juni overleden physical coach Bart Van Lancker, gaven de aftrap. Nadien volgde nog een indrukwekkende minuut stilte waarbij alle spelers van OH Leuven en de technische staf in een kring aan de zijlijn stonden.

Bij de thuisploeg was er nog geen plaats in de selectie voor de kersverse aanwinst Sébastien Dewaest. De 20-jarige Louis Patris kreeg wel een plaats in het hart van de verdediging. Ook Mathieu Maertens ontbrak verrassend. Zulte Waregem kon geen beroep doen op de geblesseerde duo Pletinckx-Ciranni.

Jelle Vossen miste van dichtbij onbegrijpelijk. Zijn poging werd ook voor buitenspel afgevlagd. Aan de overkant was er bij OHL appel voor een strafschop voor een duwfout op Henry. Dezelfde Henry zag zijn stuiterende kopbal net over het doel van Louis Bostyn belanden. Siebe Schrijvers kon een listige vrije trap van een alomtegenwoordige Xavier Mercier niet in doel verlengen. Iets voorbij halfweg de eerste helft leverde Omar Govea de perfecte voorzet voor Jelle Vossen af. De Limburger kopte de bal heerlijk net naast de rechterstaak binnen. Aan de overkant ging Henry in een duel met Bent Sormo gretig neer. Op de beelden leek het alsof de Franse spits zich zelf naar de grond trok. Scheidsrechter Bert Put twijfelde niet. Henry trapte de strafschop koelbloedig voorbij Bostyn.

De tweede helft begon met een kans voor Abdoulaye Sissako na stuntelig balverlies van De Norre. Rafael Romo redde de meubelen. Sormo rondde een lange ren af met een gekruist schot tegen de linkerstaak. In de 62ste minuut trok scheidsrechter Put een tweede gele kaart voor de Nederlandse debutant bij Zulte Waregem Joost Van Aken. De bezoekers moesten achteruit. Xavier Mercier bracht Kristiyan Malinov met een subtiele pass voor doel. De Bulgaarse middenvelder was te verrast en besloot de wenkende kans naast. In de toegevoegde tijd hield het team van Francky Dury stand.