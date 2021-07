Regen boven het Kiel maakt vroegtijdig einde aan Beerschot – Cercle

De seizoensopener van Beerschot en Cercle Brugge is op een sisser afgelopen. De regen zorgde gelukkig niet voor helse taferelen zoals vorig weekend, maar tien minuten met de hemelsluizen boven het Kiel open was al genoeg om het veld onbespeelbaar te maken. In minuut 55 – en bij een 0-1-tussenstand – maakte ref Boucaut een vroegtijdig einde aan de voetbalavond. De wedstrijd zal op een nog te bepalen moment verder gespeeld worden vanaf die 55ste minuut.

Het veld lag al nat in de eerste helft, zoals ook te zien was aan de ontelbare lange ballen die doorschoten en zo vlot spel bemoeilijkten. Maar op geen enkel moment leek de match in gevaar te komen. Dat was tot de spelers het veld opnieuw betraden voor de tweede helft en net op dat moment alles uit de lucht viel. Op amper tien minuten veranderde het voetbal in waterballet. Genoeg geweest, besloten de weergoden en even later ook scheidsrechter Alexander Boucaut.

Eentje is voorlopig genoeg

Wat er tot dan was gebeurd? Beerschot, Cercle en elke neutrale toeschouwer wisten intussen wel op wie de spotlights van het Kiel gericht staan: Rapha Holzhauser. Ook voor de seizoensopener was dat niet anders. De Oostenrijker posteerde zich vooral op de rechterflank en daar speelde zich dan ook het overgrote deel van de actie af. Maar: een vroege penalty wegens hands kreeg hij niet, Suzuki was niet snel genoeg voor een knappe diepsteekpass en zijn plaatsbal zat niet ver genoeg in de hoek om Didillon te verschalken.

Opvallend: die plaatsbal was pas na een halfuur het eerste gekadreerde schot in deze partij. Een jammere statistiek die niet in verhouding stond met de hoge intensiteit, maar wel met de vele lange ballen die zelden aankwamen op het doorweekte veld. De Vereniging maalde er alleszins niet om, want aan eentje had het genoeg. Kort voor rust mikte Deman met zijn hoofd voor het eerst tussen de palen aan de overkant en het was ineens prijs: 0-1 voor Cercle. De voorlopige eindstand.

Wordt later vervolgd…

Foto: Isosport