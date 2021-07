Meteen spektakel Achter de Kazerne: KV Mechelen in dolle tweede helft op en over Antwerp

Traditieclubs KV Mechelen en Antwerp hebben hun seizoen met een vermakelijk kijkstuk geopend. De bezoekers, die verre van op volle sterkte acteerden, klommen vroeg op voorsprong, en verdubbelden net voor het uur de score. Nadien nam Malinwa gezwind over, met drie goals in minder dan een kwartier. Goed voor de eerste Mechelse driepunter: 3-2! Het nieuwe Antwerp heeft duidelijk nog werk voor de boeg.

Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe gezichten tussen de lijnen. Vrancken dropte met Souza, Oum Gouet en Cuypers drie nieuwkomers in de ploeg. Priske koos met Soussi en Frey voor twee nieuwe namen, al kunnen we daar ook de teruggekeerde huurlingen Quirynen, Louis Verstraete en Benson bij rekenen. Ook terug van weggeweest: de Mechelse fans. Met vijfduizend waren ze, maar kabaal maakten ze voor het driedubbele.

Mechelen en Antwerp moesten voor een van de tofste affiches van de openingsspeeldag zorgen, en dat deden ze ook. Benson zette al vroeg Coucke aan het werk, die de voorkeur kreeg op Thoelen. De Laet kopte een corner van Birger Verstraete naast de verkeerde kant van de paal.

De thuisploeg probeerde wel, maar geraakte lange tijd niet door het Antwerpse blok dat zeer gedisciplineerd verdedigde. Oum Gouet, die de Mechelse regie voor zijn rekening nam, probeerde het dan maar vanuit de tweede lijn met een schotje dat naast ging.

Frey opent zijn rekening

Het interessante matchbegin leverde ook een doelpunt op. Frey troefde Vanlerberghe af en kende geluk in de afwerking. Zijn schot belandde via de arm van Souza in doel. Na de vroege achterstand trok KV wat meer in het offensief. Zowel Mrabti als Druijf geraakten niet voorbij Butez die twee keer goed zijn lichaam in de strijd gooide. Mechelen combineerde goed, al liet de laatste voorzet meer dan eens te wensen over. Toen Mrabti toch eens Hairemans vond, trapte de winger tegen zijn ex-club rakelings over.

De bezoekers lieten zich met de rust in zicht nog één keer opmerken. Een sterk spelende Frey stuurde Benson de diepte in. Zijn gekruist schot was te zwak om Coucke te verrassen.

Individuele actie voor 0-2

Het begin van de tweede periode was voor Vanlerberghe. Eerst met een prima vrijschop die via Butez en de dwarsligger in corner belandde. Vervolgens met een te centraal gemikte kopbal.

De Great Old bleef op individuele acties teren, en scoorde zo ook de 0-2. Na balverlies van Hairemans zette Benson koers richting doel. Met een gekende beweging naar binnen en een schepbal met links liet hij de touwen een tweede keer trillen.

Druijf matchwinnaar

Malinwa moest nu snel tegenscoren om er in het laatste halfuur nog een wedstrijd van te maken, en draaide de rollen zelfs nog helemaal om. Oum Gouet kopte een hoepschop die alles en iedereen voorbijvloog opnieuw in het pak, tot verbijstering van De Laet die zijn eigen keeper versloeg. Nadien achtte Druijf zijn moment gekomen. De huurling van AZ scoorde twee keer in evenveel minuten. Van 0-2 naar 3-2 in minder dan een kwartier. De thuissupporters voelden zich de koning te rijk, want Antwerp kon nadien geen vuist meer maken voor de gelijkmaker.