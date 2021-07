Club Brugge ontsnapt aan nederlaag tegen Eupen na een doelpunt in de 103e (!) minuut

Club Brugge kende bijzonder veel moeilijkheden tegen KAS Eupen. Bij blauw-zwart liepen de gemoederen zowel bij het publiek als bij de spelers op het veld hoog op door het vele tijdrekken van Eupen. Lange tijd leek het er bovendien op dat de bezoekers met 1-2 zouden winnen, maar in de allerlaatste minuut van de extra tijd maakte Charles De Ketelaere alsnog de gelijkmaker.

Philippe Clement had David Okereke nog eens van stal gehaald tegen Eupen. Zijn laatste basisplaats dateerde van 18 februari in de Europa League tegen Dinamo Kiev. Hij kwam in de ploeg samen met Ruud Vormer die uit quarantaine was na zijn hoogrisicocontact. Zo verdween Noah Mbamba naar de bank en zakte Charles De Ketelaere een rijtje. Hij nam plaats op de positie van Hans Vanaken, die nog niet terug was uit vakantie. Clement greep zo terug naar zijn spelsysteem van vorig seizoen, met twee flankspelers. In de Supercup koos hij nog voor een vierkant op het middenveld.

Tijdrekken als tactiek

Aan de overkant stond Stefan Krämer voor zijn vuurdoop in de Jupiler Pro League. De wedstrijd tegen Club Brugge was pas zijn eerste in het buitenland en zijn eerste in de hoogste klasse. De Duitser liep de hele wedstrijd zenuwachtig heen en weer, maar zag zijn team in de eerste helft wel standhouden tegen het Brugse aanvalsgeweld. De eerste kans van de wedstrijd was zelfs voor Eupen. Stef Peeters vond Ngoy die wegdraaide van Rits, maar zijn schot ging over.

Intussen trok een serieuze regenvlaag over het Jan Breydelstadion. Voor de thuisploeg het sein om op zoek te gaan naar de voorsprong. Vormer en Okereke pakten uit met een goede voorzet, maar telkens zat er een Eupens hoofd of been tussen. De Eupense doelman Abdul Nurudeen, die al sinds 2017 voor Eupen uitkomt maar pas voor de tweede maal speelminuten kreeg, waande zich plots in een schietkraam. Okereke kopte een corner van heel dichtbij op de 22-jarige Nurudeen die wel zijn mannetje stond. De Ketelaere trapte een vrije trap in de armen van de Eupense goalie. Ricca testte hem dan weer met een afstandsschot.

Foto: BELGA

Maar de storm ging vrij snel weer liggen, zowel qua regen als op het veld. Het was allemaal net niet scherp genoeg bij de landskampioen dat het geregeld lastig had met de tegenaanvallen van Eupen. Vooral Peeters en N’Dri waren gevaarlijk. Eupen haalde bovendien voortdurend het tempo uit de wedstrijd. Nurudeen nam al vanaf minuut één extra veel tijd om uit te trappen en ook enkele spelers bleven geregeld lang op de grond liggen. Het werkte Brugge danig op de heupen. De 10 000 aanwezige fans joelden Nurudeen keer op keer uit en schreeuwden op het einde van de wedstrijd “anti-voetbal”. Scheidsrecher Van Driessche gaf de doelman al in de eerste helft een waarschuwing.

Club Brugge miste scherpte

In de tweede helft moest Eupen zich dan toch gewonnen geven, al was het maar voor even. De eerste grote kans was meteen voor Club. Dost speelde Okereke vrij, maar die miste alleen voor doelman Nurudeen. Een paar minuten later kreeg De Ketelaere ruimte in de zestien. Hij knalde het leer tegen het hand van Agbadou. Van Driessche wilde van geen penalty weten, maar de VAR floot hem terug. Na een blik op het scherm gaf Van Driessche de elfmeter dan toch. Dost zette hem feilloos om.

Foto: BELGA

De euforie was echter van korte duur. Achterin stond Club daarna plots niet goed op te letten. Op een voorzet kreeg Eupen wel heel veel ruimte. Lammens besloot uit te komen op een poging van Prevljak. In de chaos die volgde schoot Kayembe de 1-1 tegen de netten. De Ketelaere maakte er snel weer 2-1 van, maar de goal werd afgekeurd omdat de bal voordien al over de achterlijn was gegaan.

Foto: BELGA

Okereke miste even later nog een grote kans en werd daarna gewisseld. De Nigeriaan startte goed aan de wedstrijd, maar deemsterde snel weg. De Ketelaere kwam wel meer en meer aan de oppervlakte naarmate de wedstrijd vorderde, maar hij kon zijn team niet op scherp zetten. Het was Ngoy die aan de overkant de 1-2 voorbij doelman Lammens schoof. Mats Rits was nog tweemaal dicht bij de gelijkmaker, maar Nurudeen redde. De wedstrijd ontaarde enkele minuten voor tijd nog in geruzie tussen de spelers van beide clubs. Clement liep zelfs even het veld op om de gemoederen van Noa Lang te bedaren.

Intussen bleef Eupen tijdrekken met doelman Nurudeen op kop. Scheidsrechter Van Driessche gaf daarom minstens tien minuten extra tijd. Charles De Ketelaere maakte in de 103de minuut alsnog gelijk. Met een schot van in de zestien zette hij de 2-2 op het bord na een felbevochten wedstrijd.

Nurudeen viel op in zijn tweede wedstrijd ooit in het shirt van Eupen. Hij stond goed te keepen, maar hij werkte ook met zijn tijdrekken Club Brugge op de heupen. Foto: BELGA