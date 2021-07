KV Oostende wint spektakelstuk met zeven goals in Genk, dat met één op zes aan de competitie start

Wat een onwaarschijnlijke wedstrijd hebben KRC Genk en KV Oostende vrijdagavond gespeeld. Nochtans zat Genk na een half uur op rozen dankzij een 2-0-voorsprong na goals van Heynen en Bongonda, maar een snelle tegentreffer van Kvasina en de gelijkmaker van Gueye zorgden kort na rust voor 2-2. Genk leek alsnog vlot de drie punten te pakken na een tweede goal van Bongonda, maar nieuwkomer Ambrose en Jakel zorgden zowaar nog voor een Oostendse zege: 3-4.

“Paul en ik vonden beiden dat hij er niet klaar voor was. En dan is de beslissing snel gemaakt.” Had Onuachu een blessure gehad, zou Van den Brom gewoon verklaard hebben. De prijsschutter was mentaal niet klaar. Zijn langverwachte transfer komt er maar niet, en dat weegt. Met een snipperdagje hoopt zijn coach hem op te laden voor de belangrijke match tegen Shakhtar van dinsdag. Aan de overkant was er wél transferitis: Blessin had met Theate zijn beste verdediger in de tribune gezet. Zijn transfer naar Bologna is al weken bijna rond, toch moest de belofteninternational nog mee op afzondering met KVO... om niet te spelen. Tot zijn eigen grote frustratie, want zijn collega’s achterin bakten er voor de rust in de Luminus Arena niets van.

Een sterke Hendry hield Dessers nog goed uit de wedstrijd, maar naast hem zagen Jäkel en Medley sterretjes tegen de snelle Genkse flanken. Ito en Preciado rolden de boel op rechts keer op keer op - ’t was geen toeval dat de 1-0 van Heynen na een voorzet op rechts viel. Een flitsende Bongonda mocht op links doen wat hij wou tegen Jäkel, ook moederziel alleen een dubbele voorsprong vastleggen op het halfuur. Al die artiesten voorin werden bijgestaan door Trésor, die dit seizoen wel eens de revelatie zou kunnen worden én een prima assist leverde. Aan de rust was men in Genk al vergeten dat Onuachu er geen zin in had. Dat het na de rust nog een onwaarschijnlijke match werd, had KV Oostende overigens meer te danken aan geluk dan kunde. Capon zette zich onorthodox door op rechts en kon goed afleggen op Kvasina, die de eerste voor de kustjongens dit seizoen prikte.

Na de rust volgde een ongezien en bizar spektakelstuk, waarvan Oostende al vroeg het vuur aan de lont stak. Gueye knikte een doorkopper van Kvasina op corner droogjes binnen, waardoor Genk plots wakker schoot. Tien minuutjes doorduwen volstond aanvankelijk. De Limburgers omsingelden hun prooi als hyena’s, en na enkele prima tussenkomsten van Hubert viel de 3-2 dan toch op corner. Bongonda won het pleit met het hoofd van de Oostendse torens achterin: ’t zegt voldoende over de verdedigende efficiënte van KVO in en rond de eigen zestien. Al toonden de kustjongens zich voorin wél dodelijk. Genk bleef zichzelf de das omdoen. Nieuwkomer Ambrose stond amper één minuut op het veld toen hij de 3-3 keurig binnen knikte. Twee jaar lang had de Fransman geen énkele competitiegoal gescoord in de Ligue 1, maar België ligt hem blijkbaar beter.

En dan moest de grootste plot twist nog komen: KV Oostende ging met de zege lopen, weliswaar met het nodige geluk. Een compleet gemist schot van Rocha belandde op het hoofd van Jäkel, die tot z’n eigen ongeloof de 3-4 scoorde. Genk lanceerde nog een alibi-offensief, maar deze keer plakte KVO wél als klei. Het werd meteen de eerste zege voor de mannen van Blessin, die een gedesillusioneerd Genk met een zware kater richting de voorrondes van de Champions League stuurden.