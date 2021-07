Goed georganiseerd STVV houdt Charleroi op een doelpuntenloos gelijkspel

STVV hield net als vorig seizoen in maart de 0-0 op het bord in Charleroi. Dankzij een goeie organisatie werd weinig weggegeven door de Kanaries, al moest de VAR wel twee keer hulp bieden. Eerst voor een vermeende penalty, nadien om een thuisdoelpunt af te keuren.

Eén wijziging had Eward Still in petto voor de wedstrijd tegen zijn ex-club. Tegen Oostende mocht Guillaume Gillet nog aan de match beginnen, die eer was nu weggelegd voor Ali Gholizadeh. Bernd Hollerbach startte met de elf die ook tegen AA Gent aan de aftrap stonden. Wél met Junior Pius in de ploeg dus. De Duitse coach van de Kanaries paste zijn systeem niet aan en gaf de Nigeriaan een nieuwe kans in de defensie, gezien de blessure van Buatu.

Gesteund door de twaalfde man nam Charleroi het heft in handen. De studieronde duurde tien minuten, een slechte inspeelpass van – jawel – Junior Pius lag aan de basis van de eerste kans voor de thuisploeg. En meteen een goeie mogelijkheid zo leek het. Pius zelf tackelde de voorzet die volgde buiten gevaar, hands en penalty oordeelde scheidsrechter Visser. VAR Dierick riep Visser naar het scherm, uiteindelijk werd beslist dat een hoekschop volstond. Pius én Hollerbach slaakten een zucht van opluchting.

Charerloi putte wel moed uit de situatie. Een afvallende bal na een vrije trap belandde in de voeten van ex-Kanarie Dessoleil, de verdediger mikte met zijn linker maar net naast de kooi van doelman Daniël Schmidt. Tegelijkertijd kreeg Wolke Janssens het moeilijk op zijn rechterflank, gelukkig voor STVV konden Kayembe en co niet profiteren in de eerste fase van de wedstrijd.

De organisatie houden lukte wel voor STVV, zelf prikken was moeilijker. Hiet liep stroef in de omschakeling naar voren, Mboyo of Koita in stelling brengen, lukte nauwelijks. Alleen een poging van Brüls uit de tweede lijn hield doelman Koffi wakker. Gelukkig groeide wel het vertrouwen van Pius, een listige bal van Morioka in het straatje stopte hij met lijf en leden succesvol af. STVV bleef het moeilijk hebben in de duels, terwijl op basis van die sterke duels een week eerder AA Gent over de knie werd gelegd. Sint-Truiden kon in balbezit intussen weer rekenen op de Hazard-fratsen van Brüls, hij zorgde voor de nodige ademruimte richting rust.

Balverlies van Koita leidde de eerste mogelijkheid voor de Zebra’s na de koffie in, dit keer tackelde Durkin goed weg. Hollerbach greep meteen in en koos voor Balongo in plaats van de enige zomeraankoop van STVV. Charleroi drukte op het gaspedaal, in de tegenaanval testte Balongo wel knap de vuisten van Koffi. Still vuurde zijn manschappen aan, de afstandsschoten werden talrijker, maar gingen voorlopig over de kooi van Schmidt.

Met de magere bank in achting genomen, was het nieuwsgierig afwachten of Hollerbach nog wat in petto had. Morioka kreeg even wat vrijheid in de rug van de STVV-defensie, lepelde perfect over Schmidt richting Nicholson die kon binnenleggen. Wederom was er gelukkig voor STVV een VAR, het feest ging niet door, buitenspel was het verdict.

Naarmate het slot naderde, kwam er stilaan geloof bij de Kanaries in een stunt(je). Hollerbach vond het niet nodig om te wisselen. Matsubara rukte mee op en zette goed voor. De bal werd bijna in eign doel gedevieerd door de thuisdefensie. Brüls eiste de bal op tussen de linies, fysiek toonden de STVV’ers dat ze getraind werden door het strenge regime Hollerbach tijdens de voorbereiding. Terwijl het vet stilaan van de soep geraakte bij Charleroi, alleen Morioka bleef op de loer liggen. Janssens werd nog één keer in de wind gezet, Kayembe werd weliswaar afgevlagd voor buitenspel. Eén keer anticipeerde Matsubara slecht, Schmidt greep goed in. Een ijzersterke Lavalée en Brüls bleven STVV dirigeren naar resultaat. Al bij al een verdiend punt voor Sint-Truiden.