Tapsoba bezorgt Standard met laat doelpunt de zege op bezoek bij Zulte Waregem

Standard heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Op bezoek bij Zulte Waregem won het met 1-2 na een late treffer van Tapsoba. Eerder hadden Klauss, vanop de stip, en Sissako ook al de weg naar het doel gevonden. Dankzij de zege start Standard met 4 op 6 aan de competitie. Zulte Waregem moet het doen met een magere 1 op 6.

Met elk een punt uit de openingswedstrijd gingen beide teams in de Elindus Arena - zeg niet langer het Regenboogstadion - op zoek naar een eerste seizoenszege. In vergelijking met vorige week op Leuven moest Francky Dury wel puzzelen: Van Aken was immers geschorst en ook de blessure van Ciranni bleek erger dan gevreesd. Daardoor kwam Zinho Gano aan de aftrap naast Jelle Vossen en schoof Hubert een rijtje achteruit. Bij Standard koos Mbaye Leye voor dezelfde elf die vorige week tegen KRC Genk een puike tweede helft op de match legde. Aanwinst Dønnum startte op de bank.

De eerste helft werd een tactisch steekspel. Zo liet Standard de thuisploeg aan de bal, maar eens er een voorwaartse pass gegeven werd, kwam het hoog druk zetten. Essevee had het lastig met die pressing en zocht daardoor vaak de lange bal op Zinho Gano, maar die zat in de tang bij de Standard-defensie. Niet dat Standard in balbezit wel de ene kans na de andere bij elkaar voetbalde, want achterin stond het stevig bij de thuisploeg. Eén keer moest Bostyn ingrijpen: op een poging van Bastien in de korte hoek hing hij goed plat. Behalve ook nog een afstandspoging van Klauss bleven doelrijpe kansen voor de Rouches uit.

Discutabele strafschop

Als Zulte Waregem dan eens kwam dreigen, mag je er gif op innemen dat Jean-Luc Dompé erbij betrokken was. De Fransman is dit seizoen goed op dreef en slingerde zich ook tegen Standard enkele keren langs de defensie. Nochtans moest hij aanvankelijk vooral achter de opkomende Siquet aanhollen. Naarmate de eerste helft vorderde, nam hij toch de overhand. Zo moest Bodart eens tussenkomen op een scherpe center en kon Gavory op zijn voorzet Gano nog net het scoren beletten. Bij beide ploegen ontbrak het aan een vleugje genialiteit en precisie in de zone van de waarheid om de partij écht open te breken.

Zulte Waregem kwam in de tweede helft het best uit de kleedkamer, maar de eerste grote kans was wel voor Standard: Bostyn dook echter uitstekend in de voeten van Muleka. Even later liep een gelijkaardige actie minder goed af voor de Essevee-doelman. Na een enorme ziekenhuisbal van Omar Govea haalde hij Bastien onderuit. Ook al leek Bostyn de bal te spelen, wees Laforge onverbiddelijk naar de stip. Een discutabele beslissing, maar Klauss maalde er niet om. Hij pakte het cadeautje met plezier uit, 0-1. Bostyn maakte volgens de ref dan wel de overtreding, het was vooral Govea die een grote klont boter op het hoofd had.

Foto: BELGA

Al probeerde de Mexicaan zijn fout wel meteen recht te zetten. Alleen ging zijn plaatsbal een meter of twee naast. Essevee bleef na de tegentreffer niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar de gelijkmaker. Bijna knikte Gano die tegen de touwen, maar zijn kopbal ging net naast. Tussendoor moest Bostyn Muleka wel van de 0-2 houden.

Venijn in de staart

Twintig minuten voor tijd had het evenwel al-tijd 1-1 moeten staan. Invaller Berahino had oog in oog met Bodart zeeën van tijd en ruimte om de gelijkmaker binnen te plaatsen, maar de doelman van de Rouches trok alsnog aan het langste eind. Het bleek uiteindelijk uitstel van executie, want twee minuten later verlengde Abdoulaye Sissako een vrije trap van Dompé in doel. De fans van Essevee mochten voor het eerst sinds lang nog eens vieren. Al was de vreugde bijna van korte duur wanneer Klauss in de box gevonden werd. De poging van de Braziliaan ging echter net naast. Aan de overkant knikte Gano recht op Bodart.

Foto: BELGA

Op deze manier beloofde het nog een interessant slot van de partij te worden. Vooral Zulte Waregem ging, vooruit gestuwd door zijn fans, nog op zoek naar de voorsprong. Onder meer Hubert knalde naast. Essevee drukte, maar toch was het Standard dat net voor het verstrijken van de reguliere speeltijd op voorsprong kwam: de ingevallen Tapsoba gleed een voorzet van Dønnum tegen de touwen en zo kon Standard in het slot alsnog de drie punten meegrissen uit Waregem.

Zulte Waregem probeerde nog met man en macht iets aan de achterstand te doen, maar tevergeefs. Essevee blijft zo na twee speeldagen achter met 1 op 6, al verdiende het op basis van het geleverde spel wel meer. De Rouches beginnen dan weer met 4 op 6 aan het seizoen en mogen tevreden zijn over hun seizoensstart.