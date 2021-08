AA Gent geeft zege in vijf minuten uit handen tegen Beerschot en start seizoen met 1 op 6

AA Gent leek op weg naar een vlotte thuisoverwinning maar een energiek Beerschot wiste in vier dolle minuten een 2-0 achterstand uit. En zo bleef de thuisploeg achter met een fikse kater nadat het ook al haar twee laatste duels verloor. Beerschot put ongetwijfeld vertrouwen uit deze degelijke teamprestatie maar schiet net als Gent met dit puntje weinig op in de rangschikking. Voor de Buffalo’s wachten er moeilijke weken met naast een druk Europees programma ook nog eens competitieduels tegen Oostende, KV Mechelen, Club Brugge en Anderlecht.

Hein Vanhaezebrouck koos bij de thuisploeg opnieuw voor het basiselftal dat in de Europese heenwedstrijd tegen Valerenga ruim wist te winnen. Hierdoor verhuisden in vergelijking met vorige donderdag in Oslo Roef, Okumu, Kums en Nurio opnieuw naar de bank. Bij Beerschot voerde Peter Maes drie wijzigingen door Konstatopoulos, Krekovic en Réda moesten plaats ruimen en werden vervangen door Eleke, Coulibaly en Sanyang.

Beide teams leden op de openingsspeeldag een uitnederlaag maar dat betekende zeker niet dat de bezoekers uit Antwerpen met twijfels aan de aftrap verschenen. Zij namen de partij immers meteen in handen en dwongen al snel een hele reeks hoekschoppen af. Sanyang was hierbij de meest bedrijvige pion maar de Buffalo’s lieten zich niet onbetuigd en konden ook gaandeweg het evenwicht meer en meer herstellen.

Castro-Montes opent de score, Tissoudali treft de paal

Halfweg de eerste helft was het uiteindelijk zelfs AA Gent dat op voorsprong kwam: Hjulsager zette de bal van op links strak voor en Castro-Montes – moederziel alleen in de zestien – liet Vanhamel kansloos (1-0). Even later konden de Buffalo’s hun voorsprong bijna verdubbelen maar in een dolle fase kopte Tissoudali op de paal, waarna een poging van De Sart werd afgeblokt door Frans en Odjidja uiteindelijk over trapte.

Castro-Montes opende de score Foto: BELGA

Beerschot had duidelijk even tijd nodig om zich te herstellen van die achterstand en het was uiteindelijk ook weer het duo Holzhauser - Sanyang die de Antwerpse motor opnieuw op gang probeerden te krijgen. Maar de Kielse Ratten konden echter heel moeizaam een vuist maken in de Gentse zestien. En het was zelfs de thuisploeg die onder impuls van ex-Beerschotter Tissoudali nog de beste kansen creëerden maar zij faalden dan weer telkens bij de afwerking.

Peter Maes verving onder de rust een ontgoochelende Eleke voor Krekovic maar het was Gent dat via Tissoudali meteen toesloeg: Operi speelde de Amsterdammer vrij in de Antwerpse zestien en die dolde even met Frans om vervolgens prinsheerlijk af te werken (2-0). Een ideaal scenario voor de thuisploeg, dachten de thuisfans die al een bescheiden feestje inzetten. Maar er nauwelijks een minuut later was er een heel knappe voetreflex nodig van Bolat op een poging van Suzuki.

Tissoudali wou niet vieren tegen zijn ex-club Foto: BELGA

Gents middenveld houdt partij onder controle tot Sanyang toeslaat

Defensief zat het wel goed bij de Buffalo’s. Eerst haalde Ngadeu nog bijzonder autoritair een doorgebroken Suzuki terug. En dat bleek ook toen Holzhauser een bal in één tijd op de slof nam, Bolat liet zich niet verrassen en pakte de bal klemvast. Beerschot probeerde het tij te keren maar Gent voetbalde dankzij middenvelder Odjidja, De Sart en Hjulsager telkens vlot onder die druk uit. En als Coulibaly dan toch eens vanop de rand van de zestien uithaalde, was er opnieuw een attente Bolat op de afspraak.

De Buffalo’s leken de partij helemaal onder controle te hebben maar Beerschot sloeg toch nog genadeloos toe: Sanyang genoot teveel vrijheid en schilderde de bal prompt in de winkelhaak (2-1). En meteen kantelde het wedstrijdbeeld. De thuisploeg oogde plots zeer onrustig, terwijl Beerschot dan weer vol vuur in de aanval trok. En dan achtte Holzhauser zijn moment gekomen: de Oostenrijker omspeelde Godeau en bediende invaller Noubissi die Bolat kansloos liet (2-2).

Vanhaezebrouck gooide met Okumu, Kums, Oladoye en Malede nog vier verse krachten in de strijd maar Gent kon het tij niet meer keren. Hierdoor blijven de Buffalo’s met een schamele één op zes achter na twee speeldagen. En kunnen ze ook niet bepaald terugkijken op een geslaagde generale repetitie voor hun bijzonder zwaar beladen maand augustus. De thuiswedstrijd tegen Riga – komende donderdag – moet dan maar extra zuurstof geven. Zo niet dreigen de zenuwen in de Ghelamco Arena al vroeg op het seizoen op de proef gesteld te worden.