Promovendus Union wint makkelijk op veld van Beerschot, dat opnieuw thuismatch stilgelegd ziet worden door regen

Union blijft verbazen bij zijn terugkeer op het hoogste niveau. Op het Kiel ging Beerschot voor de bijl met 0-3. Deniz Undav scoorde net als op Anderlecht twee keer en zit zo al aan vier treffers dit seizoen. Een verbazend zwak Beerschot blijft onderin bengelen met 1 op 9, terwijl Union voorlopig naast Kortrijk aan de leiding komt. Beerschot zag net zoals tegen Cercle Brugge twee weken geleden zijn thuismatch stilgelegd worden door een zware regenbui, al kon de wedstrijd deze keer wél nog op dezelfde dag hervat worden.

Voor twee Unionisten was de verplaatsing naar het Kiel speciaal: Dante Vanzeir en Guillaume François verdedigden beiden de kleuren van Beerschot in het verleden en mochten nu in de basis starten bij Union. Mazzu koos opnieuw voor dezelfde elf die wonnen van Anderlecht en nipt verloren van Club Brugge. Beerschot wisselde in vergelijking met de partij op Gent op een plek: Okyere debuteerde en verving Eleke in de elf.

Union had na de goede competitiestart vertrouwen getankt en trok dat onmiddellijk door in het Olympisch Stadion. Undav trof het zijnet. Beerschot daarentegen was nergens, en op het kwartier trof Undav wel raak: de thuisploeg ontzette de bal slecht en Vanzeir zette zijn spitsbroeder op weg naar zijn derde van het seizoen.

Foto: BELGA

De thuisfans begonnen na twintig minuten om Noubissi te roepen, maar het is niet dat ze er bij Beerschot beter van gingen voetballen. Na opnieuw slecht uitvoetballen schoot Nielsen onbesuisd over. Op het half uur stak Beerschot de neus aan het venster, maar Frans kopte de verre inworp van Van Den Bergh op het dak van het doel.

Teuma ontsnapt aan rood

Union loerde op de omschakeling, en Undav kon net niet besluiten. Op de snelle tegenaanval kwam Holzhauser een teen te kort om de bal voorbij Moris te tikken. Op slag van rust kwam Union nog erg goed weg: aanvoerder Teddy Teuma trakteerde Jan Van Den Bergh op een (lichte) kopstoot, maar voor Boterberg volstond geel en daar kwam Union toch goed mee weg.

Het publiek kreeg na rust waar het om vroeg: Marius Noubissi. De Kameroener toonde zich direct, zij het in negatieve zin: hij trapte in het gelaat van Moris, die verzorging nodig had. Toen de Luikenaar opgelapt was, verstuurde hij een diepe bal naar Undav. Frans verkeek zich compleet en de Duitser bedankte met de 0-2. Een paar minuten later mocht de Duitser opnieuw op Vanhamel af: nu legde hij de bal af op Lynen, maar die miste. In de herneming schotelde Lynen Lapoussin wel de 0-3 voor en was de match gespeeld.

Match stilgelegd door bliksem

Ook de weergoden vonden dat Beerschot wel even wat ademruimte kon gebruiken. Een wolkbreuk – gepaard met wat blikseminslagen – deed Boterberg beslissen om de spelers richting kleedkamer te sturen. Gelukkig amuseerden de thuisfans zich toch nog kostelijk, “Laat de zon in je hart!” klonk door de boxen.

Foto: BELGA

Na een onderbreking van een achttal minuten probeerde Beerschot enigszins het evenwicht te herstellen, maar het was Union dat de beste kansen kreeg. Vanhamel kwam nog attent uit op een poging van Vanzeir, maar in de herneming moest De Smet de bal tot twee keer toe van de lijn redden bij pogingen van Lapoussin en Vanzeir.

Het thuispubliek bleef zich ondertussen amuseren: toen Maes er met Radic een verdediger in bracht voor een aanvaller, schreeuwde het publiek “defence”, alsof ze enkele kilometers verder in de Lotto Arena naar de Antwerp Giants aan het kijken waren. Het bleef ludiek, want toen de 0-4 van Undav werd afgekeurd, gooiden ze er een “dief, dief, dief” aan het adres van Boterberg tegenaan. Vanzeir en Nielsen misten de 0-4 ook nog.