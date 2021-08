KV Mechelen in slot kopje onder tegen energiek Eupen

KV Mechelen is in eigen huis niet verder geraakt dan een gelijkspel tegen Eupen. In een bij momenten zinderende wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong via Souza, maar de Panda’s lijken dit seizoensbegin niet over zich heen te laten lopen. Peeters maakte vlak na rust gelijk, Agbadou kopte in het slot een hoekschop binnen en Embalo gaf na 90 minuten de doodsteek: 1-3. Malinwa start het seizoen met een magere 3 op 9.

Van de strijdlust tegen Antwerp tot de gemakzucht in Seraing: KV Mechelen had al twee uitersten laten zien in het nieuwe seizoen. Opvallend genoeg was dat wel telkens met exact dezelfde basisploeg en ook vanavond koos Vrancken - ondanks zijn ergernis een week geleden - voor diezelfde elf.

Eerherstel voor Vini

Aanvankelijk leek Malinwa nog niet geleerd na de fatale blunder van vorige week. Toen was Souza de schuldige, nu was het Vanlerberghe die met rampzalig balverlies voor eigen doel ei zo na een vroege tegentreffer op zijn geweten had. Al een geluk dat de Eupense aanvallers niet konden profiteren. Een tikkeltje geluk was ook nodig in de beginfase, want kort nadien mikte Cools een puik afstandsschot tegen de dwarsligger. De Mechelse fans waren er niet gerust in, een deel van hen begon zelfs al te fluiten.

Het was tijd voor eerherstel. Uitgerekend ‘Vini’ Souza, vorige week nog de kop van jut, zorgde met zijn hoofd voor de openingstreffer op een gemeten hoekschop van Hairemans. De vreugde was zo groot dat hij spontaan het hele veld over liep.

Foto: BELGA

Bovendien was de voorsprong enigszins verdiend te noemen, want na de beginfase had Eupen aan goeie wil niet genoeg om nog groot gevaar te creëren en de meeste kansen in de eerste helft waren voor de thuisploeg. Vooral de spectaculaire omhaal van Druijf had zomaar het doelpunt van de speeldag kunnen worden, als doelman Nurudeen zijn poging niet had tegengehouden.

Deksel op de neus

De Panda’s waren echter niet van plan om met lege handen te vertrekken. Ook in de tweede helft gingen ze meteen vol in de aanval, ditmaal wél met resultaat. Peeters sneed door de verdediging en oog in oog met Coucke kon hij niet meer missen: alles te herdoen bij 1-1.

Foto: BELGA

Een open partij, met intens voetbal én tal van kansen, kon nog alle kanten uit na de pauze. Een volgende doelpunt hing ook in de lucht, maar Druijf en invaller Shved lieten hun kans liggen. En als je het zelf niet afmaakt… dan zal de tegenstander het uiteindelijk wel doen. In de 85ste minuut deed Agbadou bijna identiek hetzelfde als Souza en kopte de meegekomen verdediger een corner binnen in hetzelfde doel. Invaller Embalo deed er vlak voor het einde zelfs nog een schepje bovenop: 1-3.

Een puntendeling was wellicht nog het eerlijkste geweest in een partij die niet echt een verliezer verdiende, maar daar is KV Mechelen nu niets mee natuurlijk. 3 op 9 zeggen de harde cijfers.