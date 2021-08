Spitsenduo Gano-Vossen bezorgt Zulte Waregem tegen STVV eerste overwinning van het seizoen

Zulte Waregem heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. Het ging verdiend met 1-3 winnen op het veld van STVV en diende de Limburgers zo een eerste nederlaag van het seizoen toe. Zinho Gano opende vroeg in de tweede helft de score, waarna zijn spitsbroeder Jelle Vossen de voorsprong twintig minuten voor tijd verdubbelde. Via Gano en een late owngoal van De Bock werd het uiteindelijk nog 1-3. Beide teams starten zo met 4 op 9 aan de competitie.

Hoewel Zulte Waregem-trainer Francky Dury op de persbabbel daags voor de wedstrijd liet uitschijnen dat enkel Ciranni geblesseerd was, bleek uiteindelijk ook Omar Govea alsnog uitgevallen na laatste training. Daardoor moest Dury opnieuw puzzelen en schoof Hubert terug naar het middenveld. Ewoud Pletinckx kwam in de ploeg. Bij STVV stond Liberato Cacace opnieuw in de basiself na zijn avonturen met Nieuw-Zeeland op de Olympische Spelen. Wolke Janssens was het kind van de rekening.

Slordigheden

STVV was met een 4 op 6 uitstekend aan het seizoen begonnen, maar daar was in de openingsfase weinig van te merken. Door de hevige regenval pakte de bal op het kunstgras van Stayen erg veel snelheid. Te veel. En dat zorgde voor veel balverlies. Vooral Brüls grossierde in de openingsfase in slechte passes en ook Van Dessel worstelde bij momenten met de bal. Als Zulte Waregem kon dreigen, was dat vooral door eigen toedoen van de Kanaries. Toch was de eerste kans voor de thuisploeg. Cacace zette goed voor, maar Mboyo kwam - randje buitenspel weliswaar - een voetje te kort om af te drukken.

Het was het sein voor de Limburgers om de partij wat meer in handen te nemen. Toch leek Jean-Luc Dompé Zulte Waregem halverwege de eerste helft op voorsprong te trappen, ware het niet dat de Fransman vanuit buitenspel vertrokken was. De 0-0 bleef dus op het bord. Dat net Dompé voor het gevaar zorgde was evenwel geen toeval, want als er al sprake was van Waregems doelgevaar, kwam het telkens van de kwieke dribbelaar.

Foto: JEFFREY GAENS

STVV bleef wel de gevaarlijkste ploeg. Bostyn kwam maar net op tijd uit zijn doel gespurt om een diepe bal op Koita te onderscheppen, waarna Durkin in de herneming te lang talmde. Op een eerste doelkans voor Essevee was het wachten tot na een half uur: een afstandspoging van Sissako ging over. Kort daarna moest dan ook Daniel Schmidt eindelijk eens in actie komen op een flauw schotje van Dompé. Met de rust in zicht ging Essevee opnieuw wat meer drukken, maar STVV kwam defensief niet echt in de problemen. De Truienaars raakten de bal in de omschakeling wel telkens snel kwijt waardoor het niet van onder de druk uit geraakte. Al stond het op slag van rust wel bijna 1-0. Met een gelukje kwam Mboyo in balbezit, maar oog in oog met Bostyn plaatste hij de bal naast. Geen goals in de eerste helft dus.

Snelle doodsteek

Dat veranderde na rust vrijwel meteen, want na amper twee minuten spelen kwam Zulte Waregem op voorsprong. Na een uitstekende combinatie tussen Vigen en Dompé zette Zinho Gano Essevee met zijn eerste goal voor de club op voorsprong. Bijna stond het een minuut later ook al 0-2. Vossen slingerde zich goed voorbij de Truiense defensie, maar besloot te slap. Ook STVV liet zich echter niet onbetuigd en er was een schitterende parade nodig van Bostyn om Mboyo van de gelijkmaker te houden. Al ging uiteindelijk ook de vlag de hoogte in. Na ook nog een kopbal van Gano en een afstandspoging van De Bock, was het aantal doelkansen na tien minuten in de tweede helft al verdubbeld.

Dompé bleef ondertussen de meest bedrijvige man bij de bezoekers. Op het uur trok hij zich voor de zoveelste keer op gang, maar Schmidt had weinig moeite met zijn plaatsbal. Dat gold aan de overkant ook voor Bostyn op een schot van Koita. STVV probeerde wel de bakens te verzetten, maar net wanneer het nadrukkelijker op zoek ging naar de gelijkmaker, kreeg het het deksel op de neus. Een voorzet kwam via een Truiens hoofd bij Vossen terecht en die werkte de bal tegen de touwen: 2-0.

Foto: BELGA

Het bleek de fatale slag voor de thuisploeg, want hoewel STVV nog aandrong, was het kalf na die tweede tegentreffer helemaal verdronken. De Esevee-defensie hield immers gemakkelijk stand onder de Truiense ‘druk’. Meer nog, Gano maakte er namens Essevee ook nog 0-3 van. Al komt de lof hier vooral de jonge Dion De Neve toe. Bij zijn eerste actie na zijn invalbeurt bood hij Gano de goal op een dienblaadje aan met een uitstekende voorzet.

En zo mocht Zulte Waregem op Stayen zijn eerste zege van het seizoen vieren en tankt het heel wat vertrouwen voor de match van volgende week, wanneer landskampioen Club Brugge op bezoek komt. Voor STVV werd het dan weer een eerste seizoensnederlaag, de late 1-3 - een owngoal van De Bock - ten spijt.