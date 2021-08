Genk zet scheve situatie recht en boekt tegen Kortrijk eerste zege van het seizoen na doelpunt in blessuretijd

De eerste zege van het seizoen is een feit voor Genk. Na de 1 op 6 moesten de Limburgers naar KV Kortrijk, dat als enige eersteklasser 6 op 6 had. De kerels kwamen ook vroeg op voorsprong, maar na de rust kantelde de wedstrijd. Onuachu tekende voor de gelijkmaker, en in de toegevoegde tijd bezorgde Munoz zijn ploeg de drie punten.

KV Kortrijk begon aan de tweede thuismatch van het seizoen als enige leider. Luka Elsner haalt voorlopig dus het maximum uit zijn ploeg. Naast het veld loopt het voorlopig nog iets minder gesmeerd. Het scorebord bleek kapot en de luidsprekers werkten niet naar behoren. Niemand had dus begrepen dat er 1 minuut stilte was gevraagd voor de overleden mama van team-manager Claude Gezelle.

De dame werkte zelf meer dan 30 jaar op de Veekaa en alle spelers deelden in rouw door met een zwarte band te spelen. Slechte luidsprekers dus maar gelukkig was het Kortrijkse spel beter. Luka Elsner zet graag hoge pressing en deed dat ook tegen Genk waar trainer John Van Den Brom voor de 100ste keer op de bank zat in de JP-league.

Er was meteen appel voor handspel van Arteaga maar Laforge had er geen oren naar. Faïz Selemani durft zeggen waar het op slaat en stopt dan ook niet onder stoelen of banken dat hij op een transfer aast. Hij spreekt echter ook met de voeten. Zo liep hij goed in op zo’n typische Kristof D’Haene-voorzet maar de bal ging nipt naast. Gelukkig voor Genk had een sterke Cuesta die bal ook al eens uit de voeten van Gueye gehaald. Die Gueye verving de gekwetste Badamosi en ook achterin moest Elsner de ploeg wijzigen die Antwerp had geklopt. Radovanovic had nog een test ondergaan maar bleek niet fit en werd vervangen door Sainsbury. En Racing Genk? De bekerwinnaar kon met 1 op 6 zeker wat extra puntjes gebruiken. De Limburgers misten Preciado en voetbalden wel meer dan behoorlijk, maar waren duidelijk nog niet bekomen van de nederlaag in de voorronde van de Champions League tegen Donetsk. Bongonda werd in de eerste minuut al meteen stevig aangepakt door Rougeaux en had wat tijd nodig. Op het kwartier probeerde hij het van ver maar de poging ging rakelings naast. Wat er met Onuachu te gebeuren staat op de transfermarkt blijft onduidelijk. De topscorer zat in Kortrijk wel stevig in de tang en kon niet meteen dreigen.

Aan de overzijde kon Teddy Chevalier dat wel. Het Franse woelwater is zoals een kat met zeven levens. Hij is nu 34 jaar en dat onder Elsner moet één van zijn laatste zijn, maar het klikt tussen beiden. Het harde werk loont en Chevalier oogt fitter en scherper dan ooit. Hij weegt naar verluidt zes kilogram minder dan een paar maanden geleden. Vandevoordt en zijn defensie stonden machteloos toen Rougeaux de voorzet van Vandendriessche tot bij Chevalier kopte. De Fransen boven dus en leider Kortrijk 1-0 voor. Het leven is weer mooi aan de boorden van de leie. Racing Genk bracht dan wel academischer voetbal, veel leverde het niet op. Thorstved kreeg wel twee keer de gelegenheid maar vooral bij zijn tweede poging ging hij de mist in. Maar de regen past hier beter in de context want zowat de hele match gstonde de hemelsluizen open. Dat maar nog meer de slechte aanvoer irriteerden Paul Onuachu mateloos.

Goede wissel Van den Brom

John Van Den Brom besefte dat er iets moest gebeuren en bracht bij de rust Mike Trésor in. Genk zocht met volle overtuiging de gelijkmaker en vond die ook. Het botste eerst via Heynen nog op een sterke doelman Ilic toen de Genkse nummer acht na zijn gele kaart zijn frustratie en energie kwijt wilde. Het was maar even uitstel want Trésor trapte een corner perfect op het hoofd van Onuachu die na 232 minuten competitie zijn rekening opende. En er was geen houden meer aan. Bongonda mikte pardoes op Ilic en Kortrijk bleef noodgedwongen op eigen helft plakken. De kerels haalden opgelucht adem dat een nieuwe, goede corner van Trésor door Thorstvedt op de bovenkat van de lat werd gekopt.

Kortrijk had duidelijk zijn beste pijlen al verschoten en moest zich beperken tot verdedigen. Elsner haalde zijn onzichtbare aanvaller Gueye er af voor Dewaele en wisselde even later ook het leeg gespeelde duo Moreno-Chevalier. De frisse krachten waren nodig om het stomende Genk af te stoppen en de status van ongeslagen ploeg te behouden. Achterin was het alle hens aan dek toen Bongonda in de zestien vol voor de tweede Genkse goal ging en het leek Onuachu wel te lukken maar Ilic kon de kopbal makkelijk opvangen en tikte ook nog een bal van een te egocentrische Bongonda over.

Sinds vorige week weten ze al bij Antwerp dat je nooit klaar bent met de kerels. In al hun enthousiasme leken ze dat bij Genk niet zo goed onthouden te hebben. De zeldzame Kortrijkse counters waren echter onvoldoende scherp. Terwijl iedereen net begon te denken dat Genk dringend moet leren nog eens een resultaat neer te zetten, lukte het alsnog op de valreep. Met dank aan Trésor die weer een perfecte corner trapte, dit keer verloren ze bij de thuisploeg Munoz uit het oog en de Columbiaan bezorgde Genk een verdiende zege. Kortrijk is zijn maximum kwijt.