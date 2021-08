De grote Frey-show: Antwerp klopt Standard met vijf (!) goals van dodelijk efficiënte spits

De Great Old is eindelijk van de nul af. Dat heeft het vooral te danken aan een waanzinnig efficiënte Michael Frey, die zijn naam vijf keer op het scorebord zette tegen Standard: 2-5.

Het wordt soms vergeten, maar voetbal is op zich een simpel spelletje. De vroege openingsgoal van Antwerp was al een geheugensteuntje: Fischer rukte op, bediende Bataille op links en die zette Frey met één tik voor een leeg doel: 1-0 na een handvol minuten. De Luikse verdediging stond erbij en keer ernaar. Een perfect uitgevoerde combinatie die vooral mooi was in al zijn eenvoud.

Door dat snelle openingsdoelpunt zat de vlam zat meteen in de pan en dat zorgde voor een pittige strijd over het hele veld. Ref Van Driessche had het niet eenvoudig, met de snelle opeenvolging van fouten en continu gefluit uit de tribunes. Dat leek toch vooral Standard te liggen, want het was duidelijk beter op vlak van balbezit en kansen. Iedereen was het erover eens: de gelijkmaker hing in de lucht.

Antwerp liep heel de tijd achter de feiten aan. Alleen was er halverwege slechts één feit dat telde: de 0-2 op het scorebord. Fischer kapte kort voor de rust naar binnen en mikte zijn schot nog op doelman Bodart, Frey kon in de rebound rustig zijn tweede van de namiddag binnenleggen. Twee doelkansen, twee doelpunten. Qua efficiëntie kan dat tellen.

Hattrick op negen minuten

De Rouches stribbelden nog tegen na die ijskoude douche en leken zelfs heel eventjes op weg naar een comeback. Tien minuten diep in de tweede helft lobde Amallah de bal in de Antwerpse box en Muleka glipte tussen de verdedigers: 1-2. Een comeback was echter buiten Frey gerekend.

Kort na de tegentreffer had de Zwitserse spits de partij al in een definitieve plooi gelegd met - hou u vast - doelpunten drie, vier en vijf. Het was opnieuw simpel: als hij de bal aanraakte, lag die binnen. Hij had er amper negen minuten voor nodig. Toen hij even later naar de kant werd gehaald, gingen zelfs bij de Standardfans de handen op elkaar. Zo’n indruk maakte hij op Sclessin. De finale 2-5 van Dragus was nog slechts een voetnoot in de grote Frey-show.

Los van de overduidelijk matchwinnaar ook niet te vergeten: Fischer had een voet in zo goed als alle aanvallen én doelpunten en blijkt nu al van goudwaarde voor Antwerp. Benieuwd of Yusuf, Balikwisha, Eggestein en Almeida – die alle vier mochten debuteren – ook zo’n rol van betekenis zullen spelen. En natuurlijk nog het belangrijkste voor de Great Old: de eerste punten van het nieuwe seizoen zijn eindelijk binnen.