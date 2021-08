Thomas Henry wist vroege voorsprong Charleroi uit en bezorgt OH Leuven derde gelijkspel op rij

OH Leuven is de ploeg van de regelmaat. Voor de derde keer op rij moesten de Leuvenaars zich tevreden stellen met 1-1. In de eerste helft onderging het de dominantie van Charleroi en slikte het een doelpunt van Zorgane. In de tweede helft zorgde Henry voor de verdiende gelijkmaker. De Franse spits is de enige speler van OHL die dit seizoen kon scoren.

Zand in de ogen strooien. Dat moet Marc Brys ongetwijfeld gedacht hebben. In de aanloop naar de wedstrijd tegen OH Leuven werd zonder verpinken gezegd dat de wedstrijd tegen zijn ex-club Charleroi te vroeg zou komen voor Sébastien Dewaest. Maar wie stond er doodleuk aan de aftrap? Juist Sébastien Dewaest. Toon Raeymaekers was het kind van de rekening. De bezoekende trainer Edward Still wijzigde zijn ploeg op twee plaatsen: Ilaimaharitra stond - verrassend - niet op het wedstrijdblad. Nicholson kreeg in de spits de voorkeur op Bedia. Charleroi liet er geen gras over groeien en trok meteen met vlotte balcirculaties in de aanval. Na nauwelijks acht minuten werd het al beloond voor zoveel aanvalsdrang. De Leuvense verdediging verloor Adem Zorgane uit het oog en die knalde op de rand van de zestien meter met een harde knal in de linkerhoek raak. Een schot van Siebe Schrijvers over. Verder kwam OH Leuven niet.

Hagelbui

Na nauwelijks 15 minuten spelen legde scheidsrechter Nathan Verboomen de wedstrijd stil. Om te schuilen voor een korte en hevige hagelbui. Charleroi verteerde de onderbreking van vijf minuten het beste. Halfweg de eerste helft raakte een poging van Nicholson de buitenkant van de rechterpaal. Nadien moest doelman Romo zich vier keer onderscheiden. Hij dook een gekrulde bal van een zeer bedrijvige en dribbelvaardige Zaroury uit zijn doel, stond pal op een schot van Zorgane en maakte een kopbal van Van Cleemput onschadelijk. Vijf minuten voor de rust liet hij zich niet verschalken door een kopbal van Nicholson. Op slag van rust reageerde de thuisploeg. Casper De Norre schoot, na een mooie collectieve actie, over.

Marc Brys greep tijdens de rust meteen in. Barnabes Bese en Kristiyan Malinov bleven in de kleedkamer. Met de snelheid van Musa Tamari en de werkkracht op het middenveld van Mathieu Maertens wilde de T1 van OHL het tij keren. De Leuvenaars kwamen scherp uit de kleedkamer. Thomas Henry liet zich meteen opmerken met een kopbal die te weinig vernuft had om doelman Kofi te verrassen. Het bleef opzetten geblazen voor de counters van Charleroi. Gholizadeh krulde de bal net naast. Net voorbij het uur was het raak voor OHL. De Norre zette zich door en zag zijn poging op de linkerstaak stranden. Wie anders dan Henry was goed gevolgd en trapte in de rebound raak. Aan de overkant bleef Romo zich onderscheiden. Nicholson stuitte op de Venezolaanse doelman en ook invaller Tchatchoua vond hem op zijn weg.

Spanning tot op het einde

Beide ploegen gingen op zoek naar het winnende doelpunt. Maar ze hadden allebei veel energie verbruikt en de vermoeidheid sloeg toe. Maertens stuitte op Koffi en ook aan de overkant bleef Romo attent zijn doel verdedigen. Gescoord werd er niet meer. Voor OHL het derde gelijkspel op rij.

Op het uur hees de thuisploeg zich langszij. Casper De Norre besloot op de paal, Henry reageerde attent en duwde de rebound tegen de touwen. Het derde doelpunt in evenveel matchen voor de trefzekere Fransman. Nadien hing de winning goal aan beide kanten in de lucht, vallen deed ze evenwel niet. Een hakbal van Leuvens jeugdproduct Daan Vekemans strandde in de slotminuten in het zijnet.

Eerder op zondag haalde Antwerp uit met ruime 2-5 cijfers bij Standard dankzij een unieke vijfklapper van Michael Frey. Later op de avond speelt Anderlecht nog gastheer voor promovendus Seraing (18u30) en sluiten Oostende en Gent om 21u de speeldag af in de Diaz Arena.