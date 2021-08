Anderlecht moet even zwoegen, maar pakt verdiende eerste zege tegen Seraing

Anderlecht heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt tegen promovendus Seraing. Het duurde even, maar uiteindelijk brak Kiese Thelin de ban voor paars-wit. Sergio Gomez en Amuzu zetten uiteindelijk de 3-0 de eindstand op het bord.

Na een 1 op 6 was het voor Anderlecht al van moeten tegen promovendus Seraing. Vincent Kompany gooide nieuwkomer Zirkzee in de ploeg ten koste van verdediger Harwood-Bellis, Murillo kreeg op rechts de voorkeur op Sardella. Bij Seraing koos Condom voor dezelfde elf die vorige week wonnen van KV Mechelen.

Paars-wit trok onmiddellijk het initiatief naar zich toe en scoorde al snel via Raman, maar Verschaeren had de bal eerder met de hand meegenomen na een goeie kaats van Zirkzee. Anderlecht bleef drukken, en combineerde knap in een tijd. Raman zette de bal voor tot bij Refaelov na een mooie een-twee met Zirkzee, maar de Israëliër kon niet voldoende bij de bal. Aan de overkant probeerde Kilota het met een schotje, maar Van Crombrugge pakte makkelijk.

De thuisploeg bezorgde Seraing vooral problemen met enkele goeie loopacties via Raman, maar Nadrani keerde net op tijd terug om de blunder van Boulenger ongedaan te maken. Toch moest Anderlecht bij de zaak blijven: Van Crombrugge werkte de pal pardoes in de voeten van een tegenstander, maar Seraing haalde er slechts een hoekschop uit.

Zirkzee liet zich ondertussen al opmerken met enkele goeie kaatsen, maar bij zijn eerste kansje op pass van Refaelov kreeg hij de bal net niet onder controle. Dat de corners van Refaelov een wapen zijn, bleek al tegen Laçi. Ook nu kon Zirkzee koppen, maar hij deed dat voorlangs.

Rood Boulenger

Seraing kreunde, en schoot zichzelf in de voet: Boulanger ging te hard in de tackle op Raman en kreeg zijn tweede gele kaart – de eerste was ook al onnodig, maar terecht – vlak voor rust. Op de daaropvolgende vrije trap tikte Raman de inzet van Gomez over. Vlak voor rust leek Anderlecht dan de ban te breken met een eerste van Zirkzee, maar na een lange tussenkomst van de VAR keurde Smet de goal terecht af voor nipt buitenspel van Raman.

Na rust monopoliseerde Anderlecht de bal, maar het eerste kwartier kwam het niet tot grote kansen. Kompany haalde ondertussen Zirkzee en Verschaeren naar de kant voor Kiese Thelin en Amuzu. De Zweed kon al snel dreigen met een kopbal, maar kon niet genoeg kracht op de bal zetten.

Het Anderlecht-publiek kreeg het ondertussen danig op de heupen van het tijdrekken bij de bezoekers, die aanvallend niet meer klaar kregen na rust. Mouandilmadji liep wel nog achter de diepe ballen, maar verder dan dat kwam hij ook niet.

Uiteindelijk kreeg Anderlecht twintig minuten voor tijd wat het verdiende: Refaelov stak Raman goed diep, en de Gentenaar behield het overzicht en schotelde Kiese Thelin de 1-0 voor. Voor Seraing leek het de genadesteek - al moeten we op Anderlecht altijd met twee woorden spreken. Tien minuten voor tijd nam Sergio Gomez alle twijfels weg met een lage schuiver in de verste hoek en in de toegevoegde tijd maakte Amuzu er nog 3-0 van op aangeven van Murillo. Daarna werd er nog een doelpunt van Thelin afgekeurd wegens een voorafgaande fout van Amuzu, die ook nog geel kreeg.

Ondanks dat het lang duurde voor Anderlecht de score opende, was de zege tegen Seraing meer dan terecht en - misschien belangrijker: ze kwam nooit in gevaar. De Brusselaars kamperen met een 4 op 9 in de ruime middenmoot van het klassement.