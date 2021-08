Scoren lukt maar niet op het Kiel: Beerschot mist penalty en verliest tegen Rouches

Beerschot wacht na vier speeldagen nog steeds op de eerste overwinning. Tegen Standard gingen de Mannekes in de derde thuiswedstrijd van het seizoen voor de derde keer onderuit. Drie opeenvolgende competitienederlagen in eigen huis, dat is al geleden van het dramatische seizoen 2012-2013.

Voor het eerst sinds de eerste finalewedstrijd in 1B, 8 maart 2020, gingen de poorten van het Olympisch Stadion nog eens wagenwijd open. Het enthousiasme in de tribunes was groot, maar vertaalde zich niet in spektakel op de grasmat. Het was duidelijk dat met Beerschot en Standard twee ploegen tegenover elkaar stonden die met twijfels en kopzorgen aan het seizoen waren begonnen.

De eerste bekommernis aan beide kanten was om geen doelpunt weg te geven. Grote risico’s werden er niet genomen. De bezoekers uit Luik hadden wel veel balbezit, maar rekenden op een foutje bij de thuisploeg. Bij Beerschot probeerde het trio Noubissi-Holzhauser-Sanyang de rood-witte defensie collectief onder druk te zetten. Tevergeefs, Standard liet zich achterin echter niet betrappen op een misser..

Net voorbij het kwartier ging de gemiddelde hartslag in de tribunes dan toch even de hoogte in. Na een collectieve aanval probeerde Noubissi, voor het eerst in de basis, Sanyang te bereiken, Gavory zat er nog met een voetje tussen. Op de verre inworp van Van den Bergh die volgde, kreeg de Gambiaan toch een kans om op doel te besluiten, Bodart kende weinig problemen.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Standard bleef geduldig wachten op dat foutje. Net voor rust was het bijna zover. Coulibaly verslikte zich in de bal, waarna Donnum kon oprukken richting doel. Het schot van de Noor ging voorlangs. Beerschot haalde opgelucht adem. Een vrije trap van Amallah waaide een metertje naast het doel van Vanhamel.

Noubissi faalt, Klauss treft raak

Na de pauze probeerde Beerschot de wedstrijd in handen te nemen. Bodart haalde eerst nog de lont uit voorzetten van Dom en De Smet, de grootste kans was voor Noubissi. De Kielse krachtpatser zette zich op de tegenaanval knap door, maar miste precisie in de afwerking. Zijn schot miste zelfs het kader.

Het gebrek aan efficiëntie kwam de thuisploeg duur te staan. Een minuut later had Klauss aan de andere kant geen moeite om Vanhamel te kloppen. De Braziliaan werd door de ingevallen Dragus perfect in het straatje gestuurd en faalde niet: 0-1.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Beerschot kreeg al snel de kans om de scheve situatie recht te zetten, maar de Mannekes zitten in hoek waar de klappen vallen. Holzhauser kreeg na handspel van Sissako vanop de stip de mogelijkheid om de bordjes terug gelijk te zetten, Bodart lag echter in de hoek. Opmerkelijk: voor de Oostenrijker was het al de dertiende strafschop in loondienst bij Beerschot. Deze keer bracht het ‘magische nummer’ echter geen geluk.

Nul goals en nul punten in eigen huis

De misser van Holzhauser was de druppel te veel. Beerschot kreeg geen lijn meer in het spel, Standard probeerde zoveel mogelijk tijd te rekken. Na vier speeldagen wachten Peter Maes en co nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen. Voor eigen huis oogt het rapport nog dramatischer: 3 wedstrijden, 3 nederlagen, 0 goals. Drie opeenvolgende competitienederlagen in eigen huis, dat is al geleden van het dramatische seizoen 2012-2013. Toen ging Beerschot voor eigen volk maar liefst vijf keer op rij met de billen bloot.