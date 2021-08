Vadis Odjidja stuwt Buffalo’s naar eerste competitiezege: ondermaats KV Mechelen lijdt derde nederlaag op rij

Een aanvoerder geeft het goede voorbeeld. Leading by example. En dat is net wat Vadis Odjidja deed in de thuiswedstrijd van de Buffalo’s tegen KV Mechelen. De Gentse middenvelder dook overal op en bracht de Malinwa-defensie de wanhoop nabij. Geen toeval dat uitgerekend op een hoekschop van Odjidja AA Gent op voorsprong kwam dankzij een kanonschot van Ngadeu Ook na rust bleef Odjidja regisseren en dirigeren. Maar ondanks een heel rits doelkansen was het wachten tot diep in de toegevoegde tijd vooraleer Nurio de beslissende 2-0 scoorde. Malinwa heeft net als vorig seizoen haar start compleet gemist en blijft achter met een drie op twaalf.

Bij de Buffalo’s opteerde Hein Vanhaezebrouck voor Hanche-Olsen, Nurio en Kums in plaats van het trio Okumu, Opéri en Hjulsager. Daarnaast viel Bruno ook nog af, de Gentse spits moest uiteindelijk afhaken waardoor Malede alsnog aan de aftrap verscheen. Wouter Vrancken zag Bijker dan weer ziek afhaken, terwijl Mrabti geblesseerd in Mechelen bleef. Oum Gouet en Cuypers moesten dan weer op de bank toekijken. Swers, Vinicius, Bateau en Storm startten in hun plaats.

Met de Europese uitzege in Riga op zak, trok de thuisploeg vol enthousiasme in de aanval en dat leverde al snel een gevaarlijke standje voor de Mechelse goal op: Nurio pakte op links uit met een flinke rush en bediende Tissoudali die Odjidja net niet kon bereiken. Even later stak Tissoudali opnieuw zijn neus aan het venster maar deze keer besloot hij op Coucke. En toen Malede opnieuw Tissoudali vrij wist te spelen, trapte de voormalige Beerschotter hoog over.

Malinwa stelde daar bitter weinig tegenover. De Kakkers konden voor rust slechts één keer een doelpoging afleveren: Engvall waagde zijn kans maar de bal zoefde hoog over de kooi van Bolat. Terug naar de Buffalo’s dan maar. Zij combineerden best aardig en doken regelmatig op in de buurt van Coucke maar al te vaak liep het fout bij de beslissende pas. En als er dan toch even doelgevaar ontstond, liet Coucke zich niet verrassen op pogingen van Nurio en Malede.

Odjidja wijst AA Gent de weg, Ngadeu opent de score

Gent bleef echter heel rustig haar eigen wil opleggen aan Mechelen. En in de 28ste minuut stelde Odjidja zich eens klaar voor een hoekschop – de eerste stuks werden door Kums getrapt – en de Gentse aanvoerder bracht de bal scherp voor doel. De Mechelse defensie gaf niet thuis en liet Ngadeu moederziel alleen aan de tweede paal de bal controleren. De Kameroener liet de kans niet liggen en trapte snoeihard in het dak van de goal (1-0). Meteen ook de ruststand.

Foto: BELGA

De spelers van Vanhaezebrouck kwamen zeer scherp uit de kleedkamer en Tissoudali trok meteen op avontuur. Hij glipte door de Mechelse buitenspelval maar zijn afleggertje tot bij Odjidja was net niet op maat. Even later bediende Odjidja knap Malede maar ook hij stuitte op Coucke die ook bij de herneming van Tissoudali pal stond. Nog ging de Gentse storm niet liggen: De Sart legde aan van iets buiten de zestien, maar zijn poging ging nipt naast.

Buffalo’s blijven kansen morsen. Malinwa ondergaat lijdzaam

En dan was er zowaar een Mechelse doelpoging. Oum Gouet trapte van ruim 20 meter op doel maar Bolat kon probleemloos de in hoekschop verwerken, meteen ook de eerste corner van de wedstrijd voor Malinwa. De bezoekers gooiden met Cuypers, Shved en Oum Gouet ook nog eens drie verse krachten in de strijd maar echt wervelen lukte ook na die ingreep van Vrancken niet. De beste mogelijkheid was zelfs nog voor Malede die na een lange rush voorlangs trapte.

In het slotkwartier voerde Vanhaezebrouck met Oladoye en Chakvetadze ook twee wissels door. Mechelen bleef ontzettend slordig voetballen maar bij een zeldzaam moment van onoplettendheid kon Shved toch op Bolat af maar die stond pal en redde met een voetreflex. Met nog enkele minuten te gaan mochten Tissoudali en uitblinker Odjidja gaan rusten. In hun plaats kwamen Hjulsager en Depoitre.

De Deen liet zich meteen opmerken met een prima schot en even later gaf hij heerlijk voor op Chakvetadze maar de kleine Georgiër kwam enkele centimeters te kort om de bal in doel te duwen. Even later was het toch raak: Bolat gooide snel uit na een vrije trap, Chakvetadze behield het overzicht en bood Nurio de 2-0 op een presenteerblaadje aan. Verdiende zege voor de Buffalo’s die echter opnieuw te lang moesten bibberen om zekerheid te krijgen van de drie punten.