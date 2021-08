Sterke Joshua Zirkzee buigt achterstand van Anderlecht tegen Cercle met twee treffers om in zege

Joshua Zirkzee heeft niet veel tijd nodig gehad om zijn waarde te bewijzen bij Anderlecht. De Nederlandse huurling van Bayern München boog op bezoek bij Cercle Brugge een vroege voorsprong om in een zege met twee treffers. Paars-wit zet de stijgende lijn verder na een mindere start van het seizoen en telt nu – Europese wedstrijden meegerekend – vier overwinningen op rij.

Nog geen minuut werd er gevoetbald op Jan Breydel of Anderlecht stond al op achterstand. Delcroix deed de thuisploeg een cadeautje en ook Gomez hielp de Bruggelingen een handje. Deman profiteerde, controleerde goed en legde de vroege openingstreffer in doel. Ei zo na stond het een minuutje later alweer gelijk. Eerst kon Zirkzee net niet binnenkoppen, vervolgens miste ook Raman een aardige kans. De twee Anderlecht-aanvallers zouden nadien het gezicht van de wedstrijd volledig bepalen.

Paars-wit probeerde Cercle pijn te doen door snel en veel te combineren, en dat lukte bij momenten ook. Na iets meer dan tien minuten kwamen de bezoekers zo op gelijke hoogte. Raman zette een aanval in met een dribbel op rechts en via tussenstations Refaelov en Gomez ging het naar Zirkzee, die maar binnen hoefde te prikken. Een eerste treffer voor de Nederlander in het shirt van Anderlecht.

Raman speelde wat later zijn snelheid uit en spurtte Popovic los voorbij. De RSCA-aanvaller kon op doel af, maar doelman Didillon bracht redding. Niet veel later was het wél prijs voor Anderlecht. Zirkzee legde aan van ver. Zijn schot was goed, maar belandde vooral met dank aan een deviatie op de rug van Velkovski in doel. Paars-wit had dus nog geen halfuur nodig om zijn achterstand om te buigen in een voorsprong. Een verdiende voorsprong, overigens.

Even na de pauze probeerde Raman het nogmaals op pure snelheid, maar deze keer kon Popovic nog net volgen en ook ingrijpen. Nadien was het Cercle dat bijna opnieuw op gelijke hoogte kwam. Vanhoutte haalde hard uit, maar doelman Van Crombrugge pakte met een uitstekende save uit. Daarna was het alwéér Raman, maar hij kon net niet afwerken oog in oog met Didillon.

Het dominante en vlot combinerende paars-wit van voor de pauze was na de rust wat zoek. Het liet de thuisploeg toe om opnieuw in de wedstrijd te groeien. Twintig minuten voor affluiten gaf Anderlecht de gelijkmaker zelfs bijna gratis weg. De net ingevallen Ashimeru leed dom balverlies, Deman kan op doel afstormen, maar Delcroix haalde nog net van de lijn.

De topkansen bleven er aan beide kanten komen. Didillon ging geweldig in de fout en spurtte zijn doel uit zonder in de buurt van de bal te komen. Raman kon op een goal zonder doelman af, maar verprutste de mogelijkheid op de 1-3 alsnog. De ingevallen Amuzu probeerde het nadien van ver, maar zijn bal ging een metertje naast. ‘Ciske’ had er duidelijk zin in, want in een paar minuten tijd haalde hij nóg twee keer uit. Didillon bracht in beide gevallen redding. In de blessuretijd kon Amuzu ook nog eens alleen op doel af, maar hij mikte ongelukkig naast. Tot een doelpunt leidden de vele kansen uiteindelijk niet meer. Anderlecht springt over Cercle en sluit bovenin aan.