De Grote Charles De Ketelaere Show: youngster dirigeert Club Brugge naar ruime zege op het veld van Zulte Waregem

Club Brugge heeft zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Tegen Zulte Waregem had het een half uurtje nodig om onder stoom te komen, maar daarna walste de landskampioen over de thuisploeg. Onder impuls van een uitmuntende Charles De Ketelaere won Club Brugge uiteindelijk met 0-4 na goals van Lang, Vormer en Vanaken en De Ketelaere. Dankzij de zege klimt Club Brugge in de stand naar de derde plek.

Bij Club Brugge kreeg Noa Mbamba opnieuw een basisplaats van Philippe Clement, terwijl Francky Dury voor dezelfde elf had gekozen die vorige week STVV inblikten. Na een mooi eerbetoon, gekruid met een luid applaus, ter ere van de overleden Franck Berrier, was het tijd voor voetbal. Zulte Waregem stak als eerste de neus aan het venster. Mechele haalde Sörmo neer in de box en bij Essevee schreeuwde iedereen om een strafschop, maar Visser en de VAR gaven geen krimp. Om tot echt doelrijpe kansen te komen, was het voetbal langs beide kanten niet goed en zuiver genoeg. Vooral Club Brugge kreeg aanvankelijk te weinig tempo in het spel.

De eerste grote kans was er eentje voor de thuisploeg: Vigen zette Vossen met een goede steekbal alleen voor Mignolet, maar die laatste stond op zijn gekende manier pal. Even later kon ook Dompé zich vrij draaien, maar hij mikte dan weer te wijd. Op het kwartier was daar dan de eerste noemenswaardige kans voor de landskampioen. Charles De Ketelaere probeerde met een hakje Bosytn te verrassen, maar zijn poging was te slap. Het was wel dit soort tempoversnellingen dat Club nodig had om de thuisploeg uit verband te spelen.

Foto: BELGA

Licht uit

De match leek zo stilaan los te komen, maar net dan ging ineens het licht uit aan de Gaverbeek. Letterlijk dan. Een stroompanne in het Waregemse hulde de Elindus Arena in (relatieve) duisternis. Lawrence Visser zag zich dan ook genoodzaakt de partij een tiental minuten te onderbreken. Dat het stadion van Zulte Waregem sinds kort de naam van een energieleverancier draagt, zorgde op de perstribune dan weer voor een monkellachje.

De onderbreking leek blauw-zwart wel deugd te hebben gedaan, want de snedigheid kwam nu toch eindelijk in de Brugse aanvalsgolven. Noa Lang viseerde de verste hoek, maar het was Charles De Ketelaere die bij de landskampioen de gevaarlijkste klant bleek. Op het half uur draaide hij zich heel knap vrij, maar Bostyn bracht redding. Nog een minuutje later miste Mata zijn volley na een lange bal in de rug van De Bock compleet.

Zulte Waregem moest zich beperken tot verdedigen, maar kreeg wel nog een uitstekende mogelijkheid om op voorsprong te komen. Na een snedige combinatie kon Vossen de voorzet van Sörmo echter net niet binnenwerken. De openingsgoal hing wel in de lucht, want ook aan de overkant was het meteen daarna bijna prijs. Bostyn bracht echter redding op een poging van Lang. In de rebound mocht ook De Ketelaere het tot twee keer toe proberen, maar eerst de paal en dan Bostyn stonden pal. Het was slechts uitstel van executie voor de thuisploeg, want bij de volgende aanval was het wel prijs. De Ketelaere vond goed de ruimte in de Essevee-defensie, kapte zich opnieuw goed vrij en bood Lang de openingsgoal aan. Club Brugge met een voorsprong de rust in.

Foto: BELGA

De Ketelaere imponeert, Persyn debuteert

Na rust ging Club Brugge meteen door op zijn elan op zoek naar de dubbele voorsprong. Louis Bostyn dacht daar evenwel anders over en hield Vanaken met een schitterende parade van de 0-2. In de rebound vergat Lang te scoren. Ook een minuut later kon de Nederlander zijn dribbel niet bekronen met een goal. Het bleef al Club Brugge wat de klok sloeg, maar Bostyn bleef zich onderscheiden: ook op een lage schuiver van Vossen bracht hij in twee keer redding. Die geruststellende voorsprong kon evenwel niet uitblijven voor de bezoekers. Iets voorbij het uur was het dan ook van dat: Lang vond de infiltrerende Vormer en de kapitein van de Bruggelingen zorgde met een plaatsbal in de korte hoek voor de 0-2.

Zulte Waregem lag tegen het canvas en Club Brugge rook bloed. De 0-3 van De Ketelaere werd afgekeurd voor buitenspel. Maar opnieuw: het was slechts uitstel van executie, want na een zoveelste schitterende dribbel van De Ketelaere legde Vanaken de 0-3 binnen. De Ketelaere was in bloedvorm en bekroonde zijn match een kwartier voor tijd ook nog met een vierde goal. Zulte Waregem had zich na de 0-2 helemaal naar de slachtbank laten leiden. Bij Club Brugge waren er dan weer enkel lachende gezichten. Philippe Clement gunde nieuwkomer Tibo Persyn zelfs nog zijn debuut. We dachten zo stilaan aan een goednieuwsshow voor Club Brugge, ware het niet dat Sobol in het absoluut slot nog een tweede gele kaart en dus rood kreeg. Toch een kleine domper op een voorts ruime zege voor de landskampioen.