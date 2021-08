Gouden duo van Seraing wist vroege achterstand uit, promovendus boekt tegen Cercle Brugge tweede zege van het seizoen

Seraing heeft zijn tweede overwinning van het seizoen beet in de Jupiler Pro League. De promovendus kwam tegen Cercle Brugge al vroeg op achterstand, maar door doelpunten van gouden duo Youssef Maziz en Marius Mouandilmadji werd er uiteindelijk toch nog gewonnen. De Luikse club haalde het met 2-1.

De Luikenaars, die een twintigtal uren eerder bij de losgeslagen fans waren in de kolkende massa van Sclessin voor Standard-Oostende, moeten zich zaterdagmiddag in het Stade du Pairay in een andere wereld hebben gewaand. Hoe goed hun best de plaatselijke verantwoordelijken ook deden om 1.800 fans aan te kondigen,veel meer dan duizend man zat er weer niet in het oude maar knusse stadionnetje. Respect wel voor de positieve manier waarop ze hun ploegje aanmoedigden in de volle zon bij ruim 25 graden. Hoopgevend begon het namiddag nochtans weer niet.

Cercle Brugge scoorde net als tegen Anderlecht alweer heel snel. Vorige week tegen Anderlecht gebeurde dat al in de eerste minuut, nu in de vijfde minuut. Jordi Condom moet er nu al wanhopig van worden. De zoveelste verdedigende fout was het: de Litouwse centrale verdediger Utkus van Cercle verloren ze compleet uit het oog en zijn Servische metgezel achterin, Boris Popovic, kon in twee keer Cercle op voorsprong brengen.

0-2 afgekeurd

Condom kon zijn ogen en oren niet geloven. Gelukkig voor hem werd de goal van Deman een paar minuten later afgekeurd wegens buitenspel. Na de verloren match tegen Oostende (2-3) vorige week haalde Condom al scherp uit en zei onomwonden dat er dringend versterking nodig was. Geen twee of drie man, maar vijf of zes en direct inzetbaar: kwaliteit dus.

De oproep viel niettemin in dovemansoren bij de eigenaars in Metz. Er kwam niemand bij en Condom moest weer dezelfde ploeg op het veld sturen als vorige week. Met uitzondering van Boulenger, die terugkeerde uit schorsing en Pierrot verving. Cercle had geen onaardige partij gespeeld tegen Anderlecht, maar Yves Vanderhaeghe heeft een ruime kern en wisselde zoals verwacht op vier posities. Out: Corryn, Lopes, Sampers en Hotic. In: Daland, Van der Bruggen en het Spaanse duo Waldo-Millan.

Foto: BELGA

Na de goal(s) viel Cercle echter stil en liet Seraing het balbezit. Net als vorige week draaide het weer allemaal rond Youssef Maziz. Onthoud die naam, want deze huurling van Metz kan geweldig goed voetballen en verlies je beter niet uit het oog. Afwerken is echter een probleem bij de promovendus. Heel Seraing hoopt op een terugkeer van topscorer Mikautadze, maar voorlopig is het behelpen met Marius Mouandilmadji. Tegen Oostende dwong hij wel de kansen af, maar kon hij ze geen enkele keer verzilveren. Tegen Cercle mikte hij op de paal. Aan de overzijde besloot de van Villareal gehuurde Millan voorlangs.

Seraing stoomt door

Vorige week kon Seraing met een voorsprong gaan rusten, maar slikte in de eerste vier minuten van de tweede helft meteen twee goals. Defensieve blunders die er nu niet waren. Meer zelfs, Seraing trok de lijn van de eerste helft door en kwam het best uit de kleedkamer. Na een onnodige fout van Popovic trapte Jallow de vrijschop nog binnen het bereik van Didillon, maar twee minuten later was het toch raak. Wie anders dan Maziz scoorde, maar het moet gezegd dat het aandeel van Marius (Mouandilmadji) even groot was. Utkus maakte een inschattingsfout en Marius stak perfect door tot bij Maziz die perfect afwerkte. De derde goal dit seizoen van de Fransman voor wie Yves Vanderhaeghe nochtans uitvoerig had gewaarschuwd.

Foto: BELGA

Vanderhaeghes ploeg reageerde via een uitbraak van Deman en Millan, maar de actie werd afgevlagd voor buitenspel. Een vrijschop van Velkovski leverde evenmin iets op. Yves Vanderhaeghe besloot op zekerheid te spelen en wisselde Velkovski en de zwakke Waldo voor Corryn en Lopes.

Het tweetal had nog niet eens de bank bereikt toen Seraing niet onverdiend op voorsprong kwam. En hoe? Opnieuw via het koningskoppel Maziz-Marius. Nu was het de Fransman die als aangever fungeerde en de man uit Tsjaad, Marius Mouandilmadji, als afwerker. Vanderhaeghe probeerde nog een punt uit de brand te slepen met Denkey als extra spits, maar ook in de zeven minuten toegevoegde tijd kon Cercle het tij niet meer keren. Dietsch voorkwam met een kamikazesprong nog de gelijkmaker van Denkey.