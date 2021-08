Eupen geeft slap OH Leuven bolwassing in eigen huis en springt zowaar naar voorlopige leidersplaats

Eupen mag zich voor minstens één dag leider noemen in de Jupiler Pro League. De club uit de Oostkantons ging met duidelijke cijfers winnen op bezoek bij OH Leuven (1-4) en blijft zo na vijf speeldagen nog altijd ongeslagen. Voor OH Leuven is het stilaan code rood: het blijft onderin het klassement bengelen met een schamele 3 op 15 en kan zondag naar de laatste plek zakken.

Geen Thomas Henry in de wedstrijdselectie bij OH Leuven. De 26-jarige Franse spits kreeg toestemming van de club om zijn transfer naar de Italiaanse neo-eersteklasser Venezia af te ronden. De jonge Arthur Allemeersch (20) kreeg de loodzware taak om het gewicht van de aanval te dragen. Ook Mousa Tamari, een week geleden tegen RC Genk sterk ingevallen, werd met een basisplaats beloond. Voor de Hongaar Barnabas Base was er dit keer zelfs geen plaats op de bank weg gelegd. De trainer van Eupen Stefan Krëmer gaf het vertrouwen aan dezelfde elf als tegen Sint-Truiden.

Voor de aftrap werd Marc Brys gehuldigd voor zijn driehonderdste wedstrijd als trainer in de Jupiler Pro League. Het inspireerde Tamari tot een eerste volwaardig gedragen aanval in de tiende minuut. Na een knappe actie hield Manaf Nurudeen - met helm - de Jordaanse international van de openingstreffer. In minuut 21 had Smail Prevljak iets moois in gedachten. Van op de middenlijn trapte hij een lobbal. Doelman Rafael Romo liet zich niet verrassen.

Sluipschutter Prevljak slaat toe

Een minuut later mocht Mathieu Maertens afdrukken. Nurudeen reageerde opnieuw attent. Net na het halfuur kreeg sluipschutter Prevljak te veel ruimte. Hij kon de bal rustig aanpakken en besloot strak in de linkerhoek: 0-1. Cenk Özkacar kopte een vrije trap van Xavier Mercier naast. Eupen toonde zich dodelijk efficiënt. Tamari leed balverlies op de rechterflank. Ignace N’Dri legde op de razendsnelle tegenprik in de zone van de waarheid mooi af en Julien Ngoy liet Romo in de 39ste minuut geen schijn van een kans. Op slag van rust schoot Emmanuel Agbadou rakelings naast.

Foto: BELGA

Marc Brys greep tijdens de rust in en bracht met debutant Kaveh Rezaei en Thibault Vlietinck twee verse krachten in. De thuisploeg begon gretig aan de tweede helft. Siebe Schrijvers zorgde voor het eerste doelgevaar. Nurudeen loste zijn schot. Bij de rebound stond Rezaei buitenspel.

Romo moet ook derde en vierde goal incasseren

Eupen nam meteen het commando over. Doelman Romo schudde twee fantastische reflexen uit zijn mouwen. Eerst hield hij N’Dri van dichtbij van de 0-3 en ook Edo Kayembe vond een uitstekende Romo op zijn weg. Het was voor de Leuvenaars uitstel van executie. Prevljak besloot op de paal en de goed gevolgde N’Dri tikte van dichtbij het derde Eupense doelpunt binnen.

Foto: BELGA

De wedstrijd was gespeeld en doelman Romo moest zich nog een vierde keer omdraaien. Stef Peeters trapte een prima hoekschop vanop rechts en Emmanuel Agbadou verlengde fraai met het hoofd in de verste hoek. OHL lag uitgeteld in de touwen. Toch konden de thuisfans nog één keer juichen. Thiebault Vlietinck zette strak voor en de ingevallen debutant Levan Shengelia had aan amper dertien minuten voldoende om te scoren. Hij is na Henry amper de tweede speler van OHL die dit seizoen raak trof. Een poging van de ingevallen Embalo vloog rakelings naast en Mandela Keita stuitte in de slotseconden op Nurudeen.