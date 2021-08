Doelpunt in eerste en laatste minuut levert KV Kortrijk derde zege van het seizoen op tegen STVV

Kortrijk heeft na een 0 op 6 opnieuw aangeknoopt met een 0-2-overwinning op het kunstgras van STVV. Al na 35 seconden opende Selemani de score. STVV zag de gelijkmaker afgekeurd wegens buitenspel, waarna Kortrijk het in een kansrijke eerste helft vergat af te maken. De Kerels betaalden bibbergeld, de tweede helft was quasi volledig voor de Kanaries, die de vroege openingsgoal niet kregen uitgewist ondanks een resem kansen. Gueye stelde finaal de Kortrijkse zege veilig.

“Ik wil in Sint-Truiden een reactie zien na de wanprestatie tegen Union”, was de niet mis te verstane boodschap van Kortrijk-coach Luka Elsner. Zijn woorden misten hun effect niet, want Elsner kreeg zijn gewenste blitzstart. Al in de eerste actie na de aftrap ging het richting Dewaele, hij bracht voor, waarop de bal via Badamosi en een ongelukkige De Ridder tot bij Selemani bolderde. De Comoor fusilleerde Schmidt en al na 35 seconden (!) keken de Kanaries tegen een achterstand aan.

Het werd ei zo na een schier onmogelijke opdracht voor STVV, want nog voor de negende minuut kon het al 0-2 hebben gestaan. Kortrijk kreeg een prima countermogelijkheid, maar Moreno blonk uit in egoïsme en bleef blind voor de vrijstaande Chevalier en Badamosi. Schmidt verwerkte zijn zwakke poging in corner.

Nog geen vier minuten later leek de rekening gepresenteerd te worden. Sainsbury miste zijn interceptie, Mboyo speelde Mutsabara aan, zijn voorzet waaide ver maar de volledig vrijstaande Hasioka stond klaar om binnen te trappen. Ilic zag er wel erg knullig uit, want het leer verdween tussen zijn benen in doel. Het kon STVV worst wezen. De Kanaries kraaiden van plezier, maar scheidsrechter Kevin Van Damme keurde de goal af. Ilic kon opgelucht ademhalen, hij zag zijn flater uitgewist omdat Matsubara een teen buitenspel stond.

Foto: JEFFREY GAENS

Kortrijk had overwicht, maar het efficiëntieprobleem stak nog maar eens de kop op. “Ik heb te weinig doelpuntenmakers in mijn kern”, aldus Elsner. Het bleken nog maar eens profetische woorden. Moreno (2x), Chevalier en D’Haene (2x) misten stuk voor stuk A-kansen. Zo miste D’Haene volledig vrijstaand in de zone van de waarheid.

Wat Kortrijk in de eerste helft lukte, deed STVV quasi over na rust. Vrijwel meteen legde Mboyo met één splijtende pass heel het veld open, waarmee hij Matsubara in schietpositie bracht. De Japanner puurde niets uit de kans. Vanuit een scherpe hoek trof hij het zijnet. In een aangename tweede helft ging de bal goed op en neer, maar het was wachten op de volgende grote kans.

Match van de gemiste kansen

STVV kwam steeds meer op zetten. Lavelée bediende Caufriez met een perfecte zwieper, maar die laatste miste zijn kopbal volledig. Kortrijk ontsnapte, dit moest altijd de gelijkmaker zijn. Waarop STVV Kortrijk volledig wegdrukte, Ilic werd van alle kanten onder vuur genomen. Mboyo leek het dan zelf te forceren tegen zijn ex-ploeg, maar de Servische doelman zweefde zijn poging uit doel, waarop Kortrijk kon ontzetten. Meteen erna onderscheidde Ilic zich weer door met een reflex Teixeira van een gemaakte goal te houden, die wel zou zijn afgefloten voor buitenspel.

Foto: JEFFREY GAENS

Koren op de molen voor de Truiense supporters die voelden dat de bezoekers aan het plooien waren. De Kanaries versmachtten de Kerels, maar het werd zo’n avond waarin de bal er simpelweg niet in wilde. Ook Gueye vergat het af te maken aan de overzijde. Net als een volledig vrijstaande Palaversa. De wedstrijd tussen STVV en KVK kan de boeken in als van de gemiste kansen.

KV Kortrijk kraakte, maar plooide uiteindelijk niet. De blitzstart met de openingsgoal van uitblinker Selemani leek genoeg voor de zege, maar Gueye stelde finaal toch nog de zege veilig door oog in oog met Schmidt het doelpunt van de zekerheid te scoren. Daarmee is Kortrijk weer mee in de bovenste regionen van het klassement. De Kerels staan voorlopig gedeeld derde, STVV zakt weg naar de vijftiende plaats. Tot grote onvrede van de Truiense supporters die het bestuur op de korrel namen.