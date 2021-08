26.000 supporters stuwen Club Brugge naar eerste plaats

1 jaar en 6 maanden na de laatste thuismatch met volle tribunes stuwde Jan Breydel Club Brugge naar de kop van de rangschikking. De 3-2-zege tegen Beerschot was nipter dan had moeten zijn. Blauw-zwart werd geholpen door de uitsluiting van Frédéric Frans terwijl Federico Ricca na een drieste tackle op Issa Soumaré op het veld mocht blijven staan. Stanley Nsoki liet zich onnodig uitsluiten in de slotfase.

Was getekend, West-Vlaanderen. Colombia en Eder Balanta brachten Club Brugge na vier minuten op voorsprong, maar nadien diepten Charles De Ketelaere uit Brugge en Tibo Persyn uit Wevelgem de score uit voor de thuisploeg. Met een juweel van een volley zette de 19-jarige Persyn de 3-1 op het bord. Terwijl hij met zijn handen een hart vormde, speurde hij in het Brugse publiek naar zijn geliefde. De huurling van Inter Milaan had zijn eerste basisplaats voor Club Brugge niet beter kunnen timen: precies op het moment dat het Jan Breydelstadion voor het eerst mocht vollopen na de coronacrisis.

Foto: BELGA

26.000 toeschouwers – onder hen ook de aanwinsten Owen Otasowie en Ruben Providence – zagen Club de perfecte start nemen. Ruud Vormer trapte een hoekschop, Eder Balanta won het kopbalduel van Frédéric Frans om gekruist binnen te knikken.

De Colombiaan voelde zich in zijn element en zou een dijk van een wedstrijd spelen op het Brugse middenveld. Club-trainer Philippe Clement miste Eduard Sobol door schorsing en Noah Mbamba door blessure maar hield vast aan zijn 3-5-2-systeem. Federico Ricca verving Sobol, Clinton Mata nam de plaats van Mbamba in de driemansdefensie in. Tibo Persyn debuteerde daardoor als wingback op rechts.

Ook Beerschot-coach Peter Maes bleef trouw aan zijn systeem tegen Standard. Joren Dom verving Sanusi op het middenveld terwijl Issa Soumaré voor het eerst startte. De 20-jarige Senegalees speelde een vinnige partij en zou enkele verdedigers van Club Brugge in nesten brengen. Toch was glasheldere kansen creëren in de eerste helft te veel gevraagd voor Beerschot. Na een halfuur keek het tot overmaat van ramp tegen een dubbele achterstand aan.

Foto: BELGA

Via Stanley Nsoki over Ruud Vormer en Noa Lang combineerde Club snel en precies door het centrum. Charles De Ketelaere omspeelde Mike Vanhamel en scoorde zijn derde treffer van het seizoen. Na vijf speeldagen zijn dat al evenveel competitiegoals als het volledige seizoen vorig jaar.

Met de rust in zicht leek de wedstrijd gespeeld, tot Joren Dom zijn moment gekomen achtte. De Antwerpenaar kreeg veel vrijheid en besloot vanop meer dan 25 meter uit te halen. Simon Mignolet was geklopt en maakte zich kwaad op zijn ploeg.

Club was in nesten en het had nog moeilijker kunnen worden als Federico Ricca de rode kaart gepresenteerd kreeg voor een villeine tackle op Soumaré. De Uruguayaan tacklede over de bal, vol op de enkel van de Sengalees. Hij kreeg geel, de VAR besloot niet tussen te komen.

Aan de overkant kreeg Frédéric Frans wel de rode kaart. Hij kreeg op slag van rust zijn tweede geel na een fout op Hans Vanaken.

Beerschot leek uitgeteld toen Tibo Persyn met een volley aan 130 kilometer per uur de 3-1 scoorde. Net daarvoor had Ruud Vormer nog een uitgelezen kans gemist na een knappe actie van Noa Lang.

Foto: BELGA

Nsoki maakt het spannend

Maar de wedstrijd werd toch nog spannend door toedoen van Stanley Nsoki. De Franse verdediger pakte op zijn beurt rood na twee gele kaarten voor fouten op Soumaré. Rafa Holzhauser nam de vrije trap voor zijn rekening, Jan Van den Bergh scoorde laconiek met buitenkant links de 3-2.

Daar zou het bij blijven. Bas Dost, ingevallen toen het 3-1 stond, werd weer gewisseld in het slot na wat op een blessure leek. Beerschot speelde andermaal een verdienstelijke wedstrijd, maar kon de leidersplaats van Club Brugge – gelijk met Eupen – niet verhinderen. Het stond tegenover een overmacht, op het veld, maar vooral ernaast.