Storm Nikola gaat te vroeg liggen: KV Kortrijk sleept nog gelijkspel uit de brand tegen KV Mechelen

In een wedstrijd waarin beide teams één helft voor hun rekening namen, bleef KV Kortrijk finaal achter als morele winnaar. Nikola Storm zette Malinwa voor rust op een dubbele voorsprong, maar via een knappe pegel van D’Haene en een kopbalgoal van invaller Gueye sleepten de Kerels alsnog een punt uit de brand.

Met een 9 op 15 had KV Kortrijk zijn start niet gemist en mits een zege tegen KV Mechelen kon het minstens tot zaterdagavond de leidersplaats grijpen. Daarvoor kon de thuisploeg voor het eerst rekenen op zijn achterban, al was duidelijk nog niet elke Kerel opgedaagd. Op wie KVK niet kon rekenen, was Ante Paleversa (contractuur). Fixelles was zijn vervanger. Bij Malinwa kreeg Oum Gouet zoals verwacht de voorkeur op de vorige week al voor het halfuur gewisselde Souza.

Geel-rood bewaarde alvast goede herinneringen aan het Guldensporenstadion, want op 18 april haalde het met een 1-4-zege in Kortrijk het felbevochten ticket voor de Europe Play-offs binnen. Na een minuut stilte voor de overleden Wilfried Van Moer startte Malinwa ook nu vastbesloten. Ilic moest al vroeg redding brengen op pogingen van Mrabti en Walsh. Op rechts gaf de tandem Walsh-Shved meteen thuis en aan de overkant leek Dewaele niet al te veel oog te hebben voor Nikola Storm, vorig seizoen nochtans voor twee goals in het Guldensporenstadion.

Social distancing

Het brak de thuisploeg zuur op want toen Schoofs het hoofd van Walsh vond, ging het licht even uit in de Kortrijkse rechthoek. Vandendriessche en Dewaele trapten naast de bal en Storm fusilleerde Ilic. De VAR checkte nog even buitenspel van Walsh, maar ref Boucaut keurde de goal goed. Dewaele bleef zich gedwee aan de 1,5 meter social distancing houden en kon maar op de valreep een tweede treffer van zijn mannetje Storm beletten. Of toch voor even, want na een nieuwe voorzet van Walsh poeierde de Mechelse winger – opnieuw helemaal alleen - zijn tweede van de avond tegen de touwen. Toch even de andere jongens ook iets gunnen, dacht Saint Nikola. Na balverlies van Selemani serveerde hij Shved de 0-3, maar de Oekraïner kon niet besluiten. En Kortrijk? Dat dreigde even via een schot van Chevalier, makkelijk gepareerd door Coucke. Ondertussen duurde de lijdensweg van Dewaele voort. Gelukkig voor de rechterflank devieerde hij een nieuw schot van Storm naast.

Toch werd het vlak voor rust ook voor de Mechelse doelmond nog warm. Eerst knikte Moreno een voorzet van Chevalier tegen de paal en even later werd een doelpunt van Chevalier – na een vrije trap van Selemani – afgekeurd voor nipt buitenspel. Zo bleef het 0-2 tot aan de rust.

D’Haene in de winkelhaak

Malinwa kwam vlak voor rust met de schrik vrij, maar was na de koffiebreak nog niet volledig bekomen. De West-Vlamingen tapten uit een ander vaatje en via Moreno kwam Dewaele in vrije schietpositie. Zijn desastreuze eerste helft enigszins redden, was buiten Coucke gerekend. De Mechelse goalie redde knap. KV Mechelen wist even niet van welk hout pijlen maken en Vrancken bracht Hairemans voor Shved. Toen D’Haene bij een hoekschop van Selemani moederziel alleen werd gelaten, knalde die kurkdroog de 1-2 in de winkelhaak. Een pareltje.

KVK rook bloed, KVM week. Toen Selemani na licht contact met Peyre tegen de grasmat zeeg, claimde Kortrijk een strafschop. Boucaut luisterde naar de VAR, maar tot een elfmeter kwam het niet. Ook een tuimelperte van Chevalier leverde geen strafschop op. Toch kreeg de thuisploeg loon naar werken. Kadri dropte een vrije trap in de zestien en die andere invaller Gueye buffelde het leer binnen. Malinwa was nergens meer en Kadri dreigde opnieuw. De prooi lag te bloeden, maar ze helemaal verslinden deed Kortrijk niet meer. Oum Gouet zag zelfs een veelbelovend schot in extremis afwijken op Vandendriessche, terwijl De Camargo nog een goede kopkans over mikte. Zo eindigde een aangenaam duel waarin beide teams één helft voor hun rekening namen op een billijk 2-2-gelijkspel