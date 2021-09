Genk leek na omstreden strafschop en ingrijpen van VAR op weg naar de zege, maar Union maakt gelijk in extra tijd!

KRC Genk liet zondagavond een unieke kans liggen om zich op de tweede plaats te nestelen. Tegen tien spelers van een bewonderenswaardig Union slikte Racing in de 95ste minuut op hoekschop nog de gelijkmaker van Undav (1-1).

Promovendus Union demonstreerde gretig dat het niet zomaar op kop stond na zes speeldagen. De Brusselaars gingen met een stevige pressing vrank en vrij hun kans, het vermaarde spitsenduo Vanzeir-Undav liet al snel drie keer van zich spreken. Undav kraakte tweemaal zijn schot maar vooral de kans voor Vanzeir was een grote. De Beringenaar werd door het hart van de Genkse defensie geloodst maar stuitte - onder druk van de teruggekeerde Lucumi - op de gepast uitgelopen Vandevoordt.

Onuachu op de paal

De Brusselse verwittigingen hadden het effect van een rode lap op de Genkse Gouden Stier. Onuachu maakte zich heel knap vrij in de grote rechthoek en versloeg Moris met een onhoudbare volley met links. De paal redde echter Union.

Toch mocht Genk niet mopperen met een gelijke stand halfweg de eerste helft, Marcq liet dé kans op de 0-1 liggen. Aan de tweede paal duwde hij een ongelukkig door Thorstvedt verlengde hoekschop nog over het Genkse doel.

Pak kansen, geen goals

Het mocht een wonder heten dat de score op halfweg nog steeds blank was. Het regende immers ook in deel twee van de eerste helft kansen, waarbij niet de doelmannen maar de missende aanvallers de hoofdrol opeisten. Omdat Union even moest op adem komen van een verschroeiende start, kwam er steeds meer ruimte tussen de linies. Gesneden koek voor Bongonda en co. Maar geraakte Onuachu net niet bij een scherpe voorzet, dan kopte hij de volgende naast en strandde hij oog in oog met Moris op de bezoekende keeper. Maar dé kans viel na een snelle actie Eiting-Bongonda voor de voet van de doorgespurte Ito, de Japanner trapte overhaast over doel.

Maar opnieuw gingen bij een Brusselse tegenstoot alle alarmbellen af. Vanzeir hield Lucumi af en zonderde Undav af voor doel, de beresterke Duitser stiftte nonchalant naast.

Rood én strafschop

Union pakte het na rust iets behoudender aan. In een lager blok werden de passlijnen gepast afgesneden. Het bleek al snel nefast voor het spektakel, de amusementswaarde nam een flinke duik. Van den Brom bracht Trésor voor Eiting in een poging om het Brusselse blok te slopen.

Met succes, al was daarvoor wel de helpende hand van de VAR nodig. Een snelle combinatie Trésor-Onuachu had Bongonda afgezonderd voor doel. Hij werd in de rug aangelopen door Bager. Ref Lambrechts zag er eerst geen graten in maar moest na een interpellatie van VAR Jasper Vergoote zijn mening herzien. Strafschop én rood voor Bager, uitblinker Onuachu zette de penalty feilloos om: 1-0.

Hoekschop in minuut 95

Maar ook met z’n tienen wilde het bewonderenswaardig klasje van meester Mazzu van geen opgeven weten. Union zette een veel te slordige thuisploeg zowaar nog onder druk. Vandevoordt moest een topsave uit de kast halen om Undav van de gelijkmaker te houden.

Het bleek slechts uitstel van executie. Terwijl Racing vergat de bal in de ploeg te houden én de counterkansen af te maken, sloeg Undav in de laatste van vijf extra minuten nog dodelijk toe. Opnieuw kostte een hoekschop Racing twee punten, nu kopte Undav de bal in de vrije verste hoek: 1-1.

Scheidsrechter Lambrechts moest naar het schermpje komen kijken op aangeven van de VAR toen Bongonda werd diep gestuurd en neerging na dit contact met Bager, die meteen ook werd uitgesloten:

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Isosport