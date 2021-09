Sterke Bodart leidt Standard naar gevleide en felbevochten zege in Luikse derby tegen Seraing

Standard heeft het in een potige Luikse derby gehaald van Seraing. Dankzij een rake penalty van Selim Amallah en vooral een indrukwekkende Arnaud Bodart wonnen de Rouches het kaartenfestival met het kleinste verschil: 0-1.

Jordi Condom pakte met Seraing zes op zes en hield logischerwijs vast aan zijn vaste elf. Bij Standard was er na de 4-0 in Union van voor de interlandbreak meer reden om te wisselen. Cimirot en Raskin verdwenen verrassend uit de ploeg. Muleka vierde zijn terugkeer uit blessure in de basis, terwijl Everton-huurling Niels Nkounkou meteen mocht starten.

De thuisploeg wilde iets bewijzen tegen de grote broer en voetbalde in het uitverkochte Stade du Pairay een karrenvracht aan kansen bij elkaar. Wat begon in de derde minuut met een dubbele kans voor spits Marius, ging over naar drie pogingen van de sterke Youssef Maziz, een schot van Kilota dat over ging en goede tussenkomsten van Bodart op Jallow en (weer) Marius.

Dat alles in de eerste helft. Standard mocht zich gelukkig prijzen dat het met een voorsprong de rust inging, dankzij een penaltygoal nota bene. Na twintig minuten had debutant Nkounkou zich op links goed doorgezet en het leer aan Muleka doorgegeven. Nadrani tikte de spits klungelig aan. Ref Van Driessche kon niet anders dan naar de stip wijzen. Amallah klaarde het klusje: 0-1.

De Metallo’s voelden dat er meer inzat en brachten Mikautadze - opnieuw gehuurd van Metz - voor verdediger Faye. De goaltjesdief uit Georgië was vroeg in het tweede bedrijf dicht bij de gelijkmaker, maar stuitte van dichtbij andermaal op de onvermijdelijke Arnaud Bodart.

Kaartenregen

Standard zag af. Het probeerde feller de duels in te gaan, maar mocht van de strikte Van Driessche het randje niet opzoeken. Een regen aan gele kaarten was het vervelende gevolg. De counters die de bezoekers kregen, werden slecht uitgespeeld.

Ondertussen bleef Seraing de bal rondspelen, zonder dat het de grote hoeveelheid aan doelkansen van voor rust kon evenaren, maar gevaarlijk werd het zeker. De ploeg van Condom kreeg geen strafschop toen Sissako de bal met de hand toucheerde. Een kwartier voor tijd was er weer zo’n heet standje, toen Al-Dakhil een kopbal van de lijn moest halen.

De opdracht van de Rouches werd er nog zwaarder op toen Sissako aan Mikautadze ging hangen en zijn tweede geel van de match incasseerde. Op een spaarzame tegenaanval liet Bastien na om de match te beslissen.

De middenvelder had het beter gedaan, want in de vijf minuten extra tijd werd het pompen of verzuipen. Eerst ging Bodart goed plat op een gevaarlijk schot van Jallow. Daarna haalde Al-Dakhil voor de tweede keer de bal van de doellijn. De jonge verdediger schreeuwde het uit. Even daarna floot Van Driessche af. De Luikse derby eindigde met tien gele en één rode kaart, en Standard als gevleide winnaar.