Club Brugge met heerlijke treffers voorbij matig Oostende, geslaagde repetitie voor komst Messi

Club Brugge heeft weer klauwen. Het mocht dan wel ruim 45 minuten tegen tien man voetballen, blauw-zwart reageerde na de 6-1 op AA Gent met vinnig voetbal en een afgetekende zege tegen KV Oostende. Kamal Sowah en Jack Hendry zijn instant versterkingen. Club staat op scherp voor de komst van PSG.

Nog vier keer slapen en het is woensdag. Club Brugge kijkt smachtend uit naar de komst van Paris Saint-Germain. De ontgoocheling na de zware loting in de Champions League heeft plaatsgemaakt voor de opwinding van de grote dagen. Supporters, sympathisanten en spelers – iedereen wil er bij zijn als Lionel Messi, Neymar Junior en Kylian Mbappé straks voor de allereerste keer samen op een voetbalveld staan.

Club-trainer Philippe Clement hoefde geen moeite te doen om zijn spelers op scherp te krijgen. De competitiewedstrijd tegen Oostende gold als laatste test voor de krachtmeting met PSG. Bovendien stond er nog een rekening open na de 6-1-nederlaag op AA Gent. Van Simon Mignolet tot Noa Lang – iedereen wilde bewijzen klaar te zijn voor de sterrenslag van woensdag. Ook de spelers die tot en met woensdag aan de slag waren met hun nationale ploeg meldden zich voor de dienst. Hans Vanaken, Charles De Ketelaere en Eduard Sobol stonden gewoon aan de aftrap. Die laatste zelfs zonder één training in de benen.

Ook twee debutanten haalden de aftrap bij Club Brugge. Niet toevallig de zomeraanwinsten met een staat van dienst in de Jupiler Pro League. De Ghanees Kamal Sowah mocht zich uitleven op de rechterflank, de Schot Jack Hendry nam de plaats in van Brandon Mechele in de verdediging. Hendry stond tegenover zijn ex-ploeg en moest zijn gewezen ploegmaats in de gaten houden. Een taak die hij voortreffelijk uitvoerde.

Bij Oostende stond de vervanger van Hendry, Steven Fortes, meteen in de basis. Het werd een debuut dat hem nog lang zal heugen. Na een vroege gele kaart voor protest liep hij kort voor de rust tegen een tweede geel kartonnetje aan. Op een tegenaanval hield hij met een armbeweging Noa Lang tegen. Scheidsrechter Nathan Verboomen liet de fase eerst passeren maar kwam alsnog op zijn stappen terug. Kennelijk op aangeven van vierde scheidsrechter Jasper Vergoote, die daarmee optrad als een soort vleesgeworden VAR.

De 1-0-voorsprong stond toen al op het bord voor Club Brugge. Het was een andere debutant, Kamal Sowah, die Jan Breydel liet genieten van een heerlijke cross-assist op Noa Lang. De Nederlandse nummer tien faalde niet toen hij op doelman Guillaume Hubert mocht afstormen. Hij vierde zijn tweede goal van de competitie door zijn assistgever in de armen te vallen. Sowah-Lang lijken nu al de beste vrienden.

Wie niet beter wist zou denken dat Sowah al jarenlang in blauw en zwart voetbalde. De van Leicester overgekomen winger bleef onvermoeibaar in de ruimtes duiken en zocht nadrukkelijk de combinatie. Hij durfde ook op doel te trappen maar zag net als Eder Balanta zijn poging net naast zoeven.

Balanta out

De Colombiaanse middenvelder speelt al het hele seizoen op hoog niveau maar raakte op het einde van de eerste helft geblesseerd. Zijn afspraak met Paris Saint-Germain wordt allicht doorkruist. Opvallend: niet Mats Rits maar Noah Mbamba werd opgetrommeld als Balanta’s vervanger.

Foto: BELGA

Makhtar Gueye kon één keer dreigen voor KV Oostende. Na een doorgekopte corner probeerde hij met links de bal in doel te borstelen, Simon Mignolet pakte uit met een armreflex.

In de tweede helft hield de Brugse druk aan en scoorde Hans Vanaken al snel de 2-0. Hij nam een voorzet van Clinton Mata beheerst op de slof. De wedstrijd was gespeeld en Charles De Ketelaere kreeg zowel van Eduard Sobol als van Hans Vanaken uitstekende kansen om de score verder uit te diepen. Niet voor het eerst faalde “CDK” in de afwerking. Of houdt hij net als vorig seizoen zijn kruit op zak voor de Champions League?

Ook Kamal Sowah sprong nog kwistig met kansen om. Het was uiteindelijk Noa Lang die op voorzet van een onvermoeibare Vanaken de 3-0 scoorde. De ingevallen Bas Dost zag in het slot de 4-0 afgekeurd.

Wat deze zege betekent voor woensdag is afwachten maar Philippe Clement weet alvast dat hij op enkele nieuwe jongens kan rekenen. In het slot vierde ook nog Faitout Maouassa zijn debuut. Het Brugse publiek vond het allemaal best en zette de Mexican wave in. Over vier dagen mogen ze een Braziliaans-Argentijnse variant bedenken.