AA Gent gaat in eigen huis onderuit tegen tien man van Charleroi: Morioka dompelt Ghelamco Arena in rouw

Een wedstrijd die quasi doorlopend aan 120 km/u werd gespeeld. Fans die 90 minuten lang voor een echte voetbalsfeer zorgden. Het was een topmiddag in de Ghelamco Arena. Charleroi liep al vroeg tot 0-2 uit maar AA Gent reageerde vlijmscherp. Voor de pauze zorgde Castro-Montes voor de aansluitingstreffer en iets voor het uur maakte Depoitre gelijk. De thuisploeg drong nog aan maar het was uiteindelijk Morioka die met medewerking van Hanche-Olsen de partij besliste: 2-3!

De toeschouwers in de Ghelamco Arena kregen voor de pauze een bijzonder boeiend spektakel voorgeschoteld. Charleroi trok vrank en vrij in de aanval en toen Tchatchoua wat teveel ruimte kreeg van Nurio, bediende die de ook al vrijstaande Gholizadeh. De Iraniër legde heerlijk aan en krulde de bal voorbij een kansloze Bolat. Eerder had Depoitre op aangeven van Tissoudali ook al de vuisten van Koffi getest.

Maar het was toch Charleroi dat het scherpst uit de startblokken schoot. Na die vroege openingstreffer was de Gentse organisatie toch even zoek. De Carolo’s profiteerden optimaal. Bezus leek op het middenveld onderuit gehaald te worden maar ref D’hondt zag er geen graten in. De bezoekers gingen als een speer in de tegenaanval en opnieuw kroop Tchatchoua in de rol van aangever. Zijn voorzet week nog af op Nurio maar in de tweede zone knalde Fall in één tijd binnen.

Spitsenduo gaat voorop in achtervolging

Even slikken toch voor Gent dat na die 6-1 zege tegen Club Brugge met een heerlijk gevoel de interlandbreak was ingetrokken. Gelukkig bleken Depoitre en Tissoudali nog steeds op vol toerental te acteren. Onder impuls van hun aanvalsduo trokken de Buffalo’s na die dubbele opdoffer vol in de aanval. Castro-Montes en Ngadeu waagden hun kans maar misten doel. En als Tissoudali dan zelf eens zijn kans ging vanop de achterlijn, ontsnapte Charleroi met de nodige meeval aan verder onheil.

Even later was het toch raak. Opnieuw zocht Gent de bedrijvige Tissoudali. Van Cleemput ging in de tackle en zo belandde de bal bij Castro-Montes die via de paal raak trof. Gent rook bloed en even leek Charleroi haar voorsprong nog voor de pauze uit handen te geven. Castro-Montes werd door Bezus door de buitenspelval geloodst en de man van de 1-2, ging neer na een vermeend contact met Koffi. De ref wees naar de stip maar de VAR kwam tussenbeide en nadat hij de beelden bekeek, herzag D’hondt zijn beslissing.

Dominante Buffalo’s wissen achterstand uit

De rust was in zicht maar op het veld ging het spektakel onverminderd verder. Aan de zijlijn bezondigde Gholizadeh zich aan een onnodige overtreding op Castro-Montes. De Iraniër kreeg prompt zijn tweede gele kaart van de middag. Uiteindelijk was het nog een half mirakel dat de 1-2 ruststand op het scorebord bleef want Ngadeu pakte in de slotseconden van de eerste helft nog uit met een technisch hoogstandje maar Koffi hield zijn team overeind.

Still herschikte zijn team onder de rust: Ilaimaharitra kwam in de plaats van Fall en de Zebra’s leken ook best goed uit de kleedkamer te komen. Maar iets voor het uur belandde een flankvoorzet via wat geharreward en een lichaamsdeel van Castro-Montes bij Depoitre die Koffi van dichtbij te grazen nam (2-2). Een terechte beloning voor de thuisploeg die na die vroege koude douche de partij resoluut in handen namen.

Charleroi hapte nu naar adem en Gent ging door op zijn elan. Hanche-Olsen genoot heel wat vrijheid en trok dan maar op avontuur. De Noorse centrale verdediger leverde een puike voorzet af maar Tissoudali verslikte zich in zijn eigen hakje en zo ontsnapten de bezoekers aan een derde tegentreffer. Tijd voor Bezus om zijn duivels nog eens te ontbinden. De Oekraïense middenvelder veroverde zelf de bal en dook de zestien in maar andermaal pakte Koffi uit met een topredding.

Morioka haalt de trekker over

De Gentse achterban stond nu letterlijk op de banken en de sfeer in de Ghelamco Arena was net als de partij ronduit heerlijk. Vanhaezebrouck gooide met Lemajic nog een extra aanvaller in de strijd. Meteen het debuut voor de Servische aanvaller die overkwam van het Letse Riga. Plots was daar Nicholson die op Bolat af kon gaan maar Okumu pakte nog uit met een ultieme tackle en verijdelde zo een derde tegendoelpunt.

En de Gentse defensie stond plots op flanellen benen, Bolat moest tot tweemaal toe vol aan de bak op pogingen van Nicholson en Kayembe. Voetballend kon Gent in die slotfase evenmin de rust bewaren. Lemajic dwong Koffi tot tweemaal toe met een strakke kopbal tot een beslissende redding. Charleroi toonde zich tevreden met de puntendeling en bevroor steeds meer het spel. Maar toen Morioka nog eenmaal in de Gentse zestien opdook, ging de bal zowaar via Hanche-Olsen nog voorbij Bolat. In de Ghelamco Arena werd het muiststil. De meegereisde Carolo’s vierden feest.