Vroege penaltygoal van Selemani volstaat voor KV Kortrijk tegen AA Gent, dat zelf strafschop mist

Wie kan nog volgen? Na een dramatisch vertoon op OH Leuven pakte een potig KV Kortrijk plots drie punten tegen AA Gent. De al even grillige Buffalo’s is sinds de historische zege tegen Club Brugge aan het zwalpen in de competitie. Donderdag moet het naar Anderlecht, in een poging de kelder van het klassement te ontvluchten.

Drie wedstrijden op verplaatsing, drie keer verloren. Na zeven wedstrijden amper een punt meer dan vorig seizoen. En ondertussen onderin bengelend. De start van AA Gent aan het seizoen is officieel mislukt. Ondanks de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League – die zelfs met een brede kern klaarblijkelijk punten kost. En ondanks de 6-1 tegen landskampioen Club Brugge, een ‘one hit wonder’ zo lijkt het al. Neen, zelfs Hein Vanhaezebrouck krijgt de mot er niet uit. Donderdag moet het in Anderlecht proberen om toch van die pijnlijke zestiende plaats weg te komen.

AA Gent werd niet geholpen door het scenario. Uitgerekend De Sart, voor het eerst terug bij zijn ex-club, liet al in de openingsfase zijn hand wapperen tegen een corner van Selemani. Penalty, omgezet met een panenka door een koelbloedige Selemani.

Wat voor de rust volgde was strijd, geen wedstrijd. Kortrijk schudde de beschamende match op Leuven van zich af en toonde zich als vanouds weer een knokploeg. Het veld werd klein gehouden, de pressing nam niet af en ook overtredingen bleken nooit veraf. AA Gent had alle moeite om erdoor te komen. Of hoe in dit soort omstandigheden Odjidja – of een goeie Hjulsager – gemist worden. De sprankel moest van Bezus komen, maar die lag voortdurend tegen de mat. Bovendien was het Kortrijkse trio in het middenveld, Vandendriessche, Fixelles en de sterke Palaversa, als de Bermuda-driehoek. Wie erin kwam, verdween, al dan niet onder de zoden.

Voorin ontbrak Depoitre, die niet eens de bank haalde. Zijn afwezigheid én die van Odjidja, het blijkt vaak te veel van het goede voor AA Gent. Tissoudali kreeg nu Lemajic naast zich maar van enige chemie tussen de twee was de eerste helft helemaal geen sprake. De boomlange Serviër, in Estland wél op de afspraak, kreeg 40 minuten amper iets klaar, al werd hij ook weinig aangespeeld op zijn lengte. Wel had hij een belangrijke voet in de enige (!) Gentse kans in de eerste helft. De knal van Owusu, na een hakje van Lemajic, werd door Ilic gepareerd. Kortrijk vond het best. Op een deviatie van Gueye na, creëerde het zelf ook niets.

Daar is het penaltyspook weer

De tweede helft bracht wel kansen, voor AA Gent zelfs meteen om gelijk te maken. Tissoudali trapte van dichtbij tegen de arm van Rougeaux. Weer strafschop. Niet vaste nemer De Sart ging tegenover zijn ex-ploegmaat Ilic staan, wel Bezus. En die mikte hem domweg naast. Vorig seizoen was het al een drama als er strafschoppen moesten worden genomen. Dit seizoen zit het ook al aan twee missers. Gent ging meer risico’s nemen, Kortrijk hield het steeds moeilijker gesloten.

Maar scoren gebeurde niet. Nurio en Bezus schoten met losse flodders, een pegel van weer Owusu werd door Ilic gestopt. Aan de overkant had ook Bolat zijn werk met een bal van Selemani. Iets na het uur ging Vanhaezebrouck all-in. Vleugelbacks Samoise en Nurio gingen eraf, net als Bezus. In hun plaats kwamen Mboyo, Chakvatedze en Malede, die de linkerflank voor zijn rekening moest nemen. Tissoudali kwam rechts te staan.

De verhoopte kentering leek tien minuten voor het einde te komen. Lemajic, die in de tweede helft wel beter werd aangespeeld, kopte een voorzet op Ilic, waarna Tissoudali de rebound tegen de netten werkte. De VAR had echter gezien dat Tissoudali bij het begin van de aanval net buitenspel stond. Afgekeurd. Chakvetadze probeerde het ook nog eens, maar weer was het geen bal waar Ilic echt moeite mee had. Kortrijk schuift op. En AA Gent zat na de 6-1 dan wel op zolder, nu vertoeft het toch weer in de kelder.