Lior Refaelov schenkt Anderlecht de zege in klassieker tegen Standard, dat wedstrijd met negen eindigt

In een Clasico gebeurt er altijd wel iets, en dat was ook deze keer niet anders. Het bijzondere zat hem vooral in de twee rode kaarten voor Standard: eentje voor Al-Dakhil helemaal in het begin en eentje voor Fai in het slot. Op voetbalvlak viel er eerder weinig te beleven. Refaelov bracht Anderlecht al snel op voorsprong, daarna deed paars-wit helemaal niets meer met zijn overtal. Het bleef 0-1, waardoor Anderlecht oprukt richting vijfde plaats. Standard is nu zesde.

Beide ploegen deden een kleine wijziging aan hun systeem. Bij Standard kwamen Cimirot en Raskin voor Peeters en Sissako en maakte de vijfmansdefensie plaats voor een viermansdefensie. Anderlecht deed het in tegenstelling tot de voorbije weken met maar één echte spits, want Verschaeren nam de plaats in van Raman. Al na zeven minuten kreeg de Clasico een heel ander uitzicht. Scheidsrechter Nicolas Laforge trok rood voor een eerder lichte tackle van Al-Dakhil op Verschaeren, die de jonge verdediger de bal had ontfutseld en wel alleen op doel afkon. Standard meteen met een pion minder.

Anderlecht profiteert meteen

Het duurde niet lang vooraleer Anderlecht profiteerde van de man-meer-situatie. Refaelov werd tijdens een slalom in de grote rechthoek weinig in de weg gelegd en joeg de 0-1 hard tegen de touwen. Standard-trainer Mbaye Leye greep in. Hij haalde Cimirot naar de kant voor Ngoy, een extra verdediger. Het bracht nog niet meteen soelaas. Op het kwartier kreeg Refaelov zelfs de kans om de voorsprong al te verdubbelen, maar de Gouden Schoen slaagde er niet om in af te drukken.

Foto: BELGA

Anderlecht had overigens moeite om zijn hoge aanvangstempo vol te houden. Rond het halfuur verslapte paars-wit en beperkte het zich voor de rest van de eerste helft tot wat gebrei. Het liet de kans liggen om de thuisploeg weg te tikken. Merkwaardig.

De Rouches wisten eindelijk wat in de wedstrijd te komen en versierden met de rust in zicht een eerste kans. Muleka kon aanleggen op aangeven van Klauss, maar raakte de bal slecht. Verder dan die halve mogelijkheid kwam Standard niet voor de rust. Het kwam daarna wel scherp uit de kleedkamer. Siquet rukte op aan de rechterkant en bracht voor tot bij Klauss, die net naast mikte. De eerste serieuze kans van de wedstrijd voor de thuisploeg. Al het Luikse gevaar bleef via de Braziliaanse spits komen, die enkele minuten later nog eens een bal over trapte.

Tweede rood

Na tien minuten in de tweede helft leek een slap gestart Anderlecht uit het niets te scoren. Refaelov duwde zijn tweede van de avond voorbij doelman Bodart, maar de bal bleek tevoren over de achterlijn te zijn geweest. Een dapper strijdend Standard kwam ondertussen steeds meer in de match, zonder daarbij echt gevaarlijk te zijn. De partij moest trouwens héél even worden stilgezet omdat er aanstekers op het veld gegooid waren. Na die mini-onderbreking kwam paars-wit nog eens opzetten. Kouamé kwam in een kansrijke positie na een versnelling van invaller Amuzu, maar trapte op Bodart.

Foto: Isosport

Standard bleef maar pompen en leek onvermoeibaar in de tweede helft. Op een hoekschop haalde de ingevallen Rafia uit van net buiten de zestien, doelman Van Crombrugge moest alert reageren om Anderlecht te behoeden voor de gelijkmaker. Daarna versierde paars-wit zelf nog eens twee kansen. De eerste werd meters naast gemikt door Kouamé, de tweede was gevaarlijker. Invaller Raman liep goed diep en haalde uit, maar Bodart was goed uitgekomen en voorkwam de 0-2.

In het slot vielen de Rouches zowaar met negen. Fai kreeg in eerste instantie geel voor een tackle met gestrekt been op Olsson, maar na tussenkomst van de VAR werd dat rood. De thuisploeg moest op dat moment de hoop opbergen om nog een puntje te rapen, waar het nochtans de hele tweede helft hard voor geknokt had.