Met dank aan Frey: Antwerp buigt achterstand in slotkwartier nog helemaal om en klopt Seraing

Antwerp is er maar net in geslaagd om promovendus Seraing opzij te schuiven in de Jupiler Pro League. The Great Old kwam in eigen huis op achterstand in de tweede helft, maar in het slotkwartier werd die achterstand nog helemaal omgebogen. Michael Frey zorgde eerst voor de gelijkmaker, in de slotminuten maakte Pieter Gerkens er nog 2-1 van.

“Tegen Seraing moet het er boenk op zijn”, voerde general manager Sven Jaecques de druk in aanloop naar deze partij op. Ze leek wel verlammend te werken, want zestig minuten lang kregen we een loom Antwerp te zien, dat bovendien op achterstand kwam na een knappe goal van Mikautadze. Een dramatische afloop leek in de maak, tot Frey eerst zelf zijn negende van het seizoen binnenkopte, en vervolgens Gerkens de 2-1 aanreikte. Onaanvaardbaar puntenverlies zo op de valreep vermeden, en de eerste thuiszege een feit.

Onder boegeroep naar binnen. Dat was het lot van de Antwerp-spelers halfweg. De thuisfans hadden geen ongelijk. Seraing-doelman Dietsch moest zich voor rust slechts twee keer onderscheiden. Een eerste maal op een afgeweken schot van Nainggolan. Vervolgens nog een keer op een poging van Miyoshi richting de korte hoek.

Voor het overige had Antwerp, net als tegen OH Leuven last van ‘Europa blues’. Slordig samenspel, in dubio aan de bal en een gebrek aan finesse voorin. Nochtans roteerde Priske slechts één keer. Dessoleil kwam in de plaats voor Bataille, waardoor De Laet naar de linksback doorschoof. Voorts hield hij vast aan zijn 4-4-2 met Samatta en Frey voorin. Ook Condom wisselde slechts één keer. Mikautadze nam de plek in van Marius.

Gefluit voor Nainggolan

Het begin van de tweede helft leverde geen beterschap op, op één flits van Nainggolan na. Met een geniale ingeving speelde de Antwerpenaar Frey vrij, die overhaast naast besloot. Gelukkig voor de Great Old konden de bezoekers uit Luik er weinig tegenoverzetten, tót in minuut 56. Jallow stuurde Mikautadze op het gepaste moment diep. De afwerking met een stiftballetje was zowaar nog preciezer. De Fransman met Georgische roots legde er vorig jaar niet voor niets 22 in het mandje.

Foto: BELGA

Priske greep in, en haalde Fischer en Nainggolan, allebei ver onder hun niveau, naar de kant. Opvallend: Nainggolan werd gewisseld onder gefluit van enkele supporters. De vervangingen brachten wat te weeg, want de infiltrerende Gerkens schoot naast op voorzet van Benson. Plots kregen we tien minuten Antwerps powerplay te zien, weliswaar zonder resultaat.

Bepalend slotkwartier

Het vuur doofde langzaam weer uit, tot Frey met een onverwachte kopbal iedereen, inclusief de Seraing-keeper, verraste. Dietsch zette een stapje naar voren, en was gezien. Bij die 1-1 leek het te blijven, maar dat was buiten Frey gerekend. De Zwitser zette zich in zijn gekende stijl – nooit opgeven, altijd blijven gaan – door, veroverde de bal en zette ook nog eens prima voor tot bij Gerkens. De Limburger kopte raak, en bezorgde Antwerp zo zijn eerste thuisoverwinning. Met een 11 op 21 rukt stamnummer 1 weer wat verder op in de stand.