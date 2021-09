Paul Onuachu alweer van goudwaarde: Nigeriaan bezorgt Genk in slotfase zege in Limburgse derby bij STVV

Een kopbaldoelpunt van Suzuki leek STVV lang op weg naar een derbyzege te zetten. Maar de Genkse invallers Paintsil en Onuachu zorgden nog voor een late ommekeer en maakten van de Truiense hel en Genkse hemel: 1-2.

Terwijl Bernd Hollerbach zoals verwacht het vertrouwen gaf aan de winnende basiself van op het Kiel, hield John van den Brom met maar liefst zeven nieuwkomers in de basis woord: hij roteerde in deze “moordende” weken voluit. De sterkhouders Heynen, Onuachu, Munoz en Lucumi startten op de bank, naast de geblesseerde Bongonda ontbraken ook Thorstvedt en Eiting op het wedstrijdblad.

De Genkse coach koos met McKenzie, Hrosovsky, Preciado, Toma, Ugbo, Trésor en de 18-jarige Oyen hoofdzakelijk voor wendbare spelers, een trotse Junya Ito droeg de aanvoerdersband.

Een technisch superieur Genk eiste meteen het balbezit op met veel beweging en korte balwisselingen. De eerste kans op het kwartier was meteen een flinke, Toma mocht vrij uithalen op de perfecte aflegger van Trésor maar kwam niet verder dan een flauwe afzwaaier met links. Lefgozer Oyen trapte voorlangs, een alom aanwezige Trésor werd zelf in extremis afgeblokt.

STVV probeerde om het surplus aan gestalte uit te buiten op stilstaande fases. Zo creëerden de Kanaries na een half uur ook hun beste mogelijkheid. Leistner kopte terug tot bij Hashioka, die zijn volley te hoog mikte.

Japanse 1-0

STVV had inmiddels het evenwicht hersteld, een flauwe derby dobberde richting rustsignaal. Tot Cacace zich voorbij Preciado wurmde en Vandevoordt testte met een scherpe voorzet. Met de hulp van McKenzie hield de Truiense Genkenaar - of is het een Genkse Truienaar? - zijn netten schoon.

Diep in blessuretijd moest Vandevoordt zich alsnog gewonnen geven. De Truiense openingstreffer was van puur Japanse topmakelij. Duivel-doet-al Hayashi vond op rechts de doorgelopen Hashioka, die uitpakte met een fantastische voorzet. Tussen de teruglopende McKenzie en Preciado in, kon de vrijstaande Suzuki van dichtbij niet meer missen met het hoofd: 1-0.

Missers van Toma en Suzuki

De tweede helft begon zoals de eerste. De bezoekers voerden met een snelle balcirculatie de forcing. Het leidde al vlug tot een open kans voor Toma, die door het centrum werd geloodst maar van dichtbij onbegrijpelijk naast trapte.

Foto: BELGA

De Genkse aanvalslust opende counterperspectieven voor de thuisploeg. Waarbij Suzuki nog voor het uur voor de 2-0 had moéten zorgen. Een kopie van de openingstreffer leek in de maak. Ditmaal zorgde de pas ingevallen Brüls voor de perfecte voorzet maar Vandevoordt slaagde er op één of andere manier alsnog in om de kopbal uit zijn doelvlak te ranselen.

Ommekeer via invallers

Tegen een steeds lager Truiens blok probeerde John van den Brom met een drievoudige wissel het tij te keren. Met succes. Want naast Heynen en Onuachu bracht de Genkse trainer ook Joseph Paintsil in. Uitgerekend de Ghanees, die aan het slot van de zomermercato richting Turkije leek te trekken maar uiteindelijk aan boord bleef, zorgde voor de verdiende gelijkmaker. Na een flankwissel van Preciado dribbelde hij van op links naar binnen om met de perfecte plaatsbal de verste benedenhoek te vinden: 1-1.

Het bleek de aanzet tot de volledige ommekeer. Want twee andere invallers knutselden ook de 1-2 in mekaar. Heynen dreigde met een schot maar leverde een voorzet af, die Ito terugkopte tot bij Onuachu. De Gouden Stier hield met een schijnbeweging enkele verdedigers af en trapte even beheerst als onhoudbaar binnen: 1-2.

Omdat Onuachu in een heftige slotfase aan de overzijde ook nog eens gevaarlijke voorzetten ging ontzetten, trok Genk de derbyzege over de streep. En blijft het meedraaien in de kopgroep.

Foto: Isosport

STVV: Schmidt - Leistner, Teixeira, Lavalée - Hashioka, Konaté, Durkin, De Ridder, Cacace - Hayashi, Suzuki.

KRC GENK: Vandevoordt - Preciado, Cuesta, McKenzie, Arteaga - Hrosovsky, Toma - J. Ito, Trésor, Oyen - Ugbo.

Vervangingen: 58’ De Ridder door Brüls, 60’ Hrosovsky, Oyen en Ugbo door Heynen, Paintsil en Onuachu, 75’ Hayashi door Hara, 84’ Durkin door T. Ito, 87’ Preciado en Toma door Munoz en Lucumi.

Doelpunten: 45+3’ Suzuki 1-0, 73’ Paintsil 1-1, 83’ Onuachu 1-2.

Gele kaarten: 33’ De Ridder (late tackle), 57’ Arteaga (afbreken aanval), 81’ Konaté (opzichtige fout), 90’ Hashioka (tackle op achillespees), 92’ Hara (duwfout).

Scheidsrechter: D’Hondt.

Toeschouwers: 6.000.