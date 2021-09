STVV dient zwak Standard na laat doelpunt tweede opeenvolgende nederlaag in eigen huis toe

Standard heeft thuis voor de tweede week op rij verloren. De Rouches gingen met 1-2 de boot in tegen Sint-Truiden. Na een saaie eerste helft scoorde Nicolas Gavory uit het niets met een afstandschot, maar na rust kwam STVV via Mory Konaté alweer snel op gelijke hoogte. In de slotfase tekende Reitz voor de winnende Limburgse treffer.

Trainer Hollerbach behield op Sclessin het vertrouwen in dezelfde elf als in de Limburgse derby. Daarin had STVV lang uitzicht op een puntendeling tegen KRC Genk. De Luikenaars pakten uit met een 4-4-2 met Rafia als meest offensieve pion in de centrale ruit.

In een lange studieronde zorgden twee voorzetten van -hoe kan het ook anders- Siquet voor enige animo. Maar de enige goede dribbel in de zestien kwam op naam van Suzuki, die echter spitsbroeder Hayashi niet wist te bereiken. Het openingskwartier werd afgesloten met een verbale waarschuwing van ref Smet aan het adres van Standard-coach Mbaye Leye. Zelden een goed teken. Zo’n mekkerende trainer.

Dan had Hollerbach wat meer reden tot tevredenheid. De Limburgse muur stond prima opgesteld en De Ridder en Konaté liepen de weinige gaatjes op het middenveld dicht, waardoor Standard nooit vuur aan het lont kreeg. Aanvallend liep het nochtans even stroef voor STVV. Rechterflank Hashioka, die halverwege uit zijn lijden werd verlost, zag wel veel leer maar bitter weinig steun waardoor Nkounkou de Japanner baas bleef. En van elders kwamen er evenmin aanvallende impulsen, al werd een schot van Cacace nog buiten de zestien afgeblokt.

Net voor rust werkte de magie van Sclessin toch. Beide doelmannen hadden tot dan nog geen bal binnen de palen gezien. En plots moest Schmidt zich omdraaien op een vrije trap vanaf een meter of vijfentwintig. Amallah legde het leer met een hakje uit de oude doos af voor Gavory waardoor Schmidt letterlijk op het verkeerde been stond. Het leer zwieberde bijna stoemelings tegen het net: 1-0. Het sein voor de lokale harde kern om zich op de blote bast te kloppen waarmee alle treurnis vergeten was.

STVV had dan ook al het moois voor de tweede helft bewaard. Durkin zette de toon door zich knap door te zetten en Hayashi richting achterlijn te sturen, maar diens voorzet vond geen hoofd. Aan de overzijde kreeg Klauss -weliswaar in offside aangespeeld- een open doelkans.

Het was echter de bonkige Mory Konaté, die minuten later mocht juichen. Met een schijnbeweging en een listig trap richting eerste paal legde de verdedigende middenvelder de terechte 1-1 binnen. Het sein voor Hollerbach om te wisselen voor een driepunter met Reitz voor De Ridder en Brüls voor Durkin.

Aanwinst Reitz liet zich al snel opmerken met een gekadreerde volley, maar Bodart zweefde de Truiens voorsprong klasrijk uit de kruising. Het spel bleef op en af gaan. Brüls en -wederom- Reitz (voor STVV) en de eveneens ingevallen Dragus (voor Standard) konden echter niet besluiten door een wirwar van verdedigende benen.

Een goaltje bleef in de lucht hangen. En het was niet toevallig de uiterst slim lopende Reitz, die een voorzet van oude krijger Brüls binnen knalde: 1-2

De dubbele conclusie van de avond: de wissels van Hollerbach -die lef toonde- deden hun werk en het Truiense verdedigingstrio Lavalée-Texeira-Leistner weerstond elk Luiks vuurtje als de beste brandweerbrigade.