Club Brugge lijdt tegen OHL al voor de vierde keer puntenverlies in negen wedstrijden

Club Brugge blijft aan de leiding van de Jupiler Pro League na een moeizaam bevochten gelijkspel tegen OHL. Clinton Mata wiste met een persoonlijke actie de 0-1 van Cenk Özkacar uit. Zondag kan Union Sint-Gillis mits winst tegen Antwerp weer over de Bruggelingen springen. Club weet dat er tussen zijn Champions League-opdrachten door geen makkelijke wedstrijden meer zijn.

“Alle focus op Leuven.” Nee, Philippe Clement had niet het WK wielrennen in zijn achterhoofd toen hij vrijdag een vraag over Champions League-tegenstander RB Leipzig beantwoordde. Hij riep op tot nederigheid en vroeg zijn spelers op scherp te staan voor de komst van de nummer voorlaatst uit het klassement. Oud-Heverlee Leuven was niet goed aan het seizoen begonnen, maar had op Olympia voor het eerst de beschikking over al zijn zomertransfers. En ook vorig seizoen hadden de Leuvenaars Club Brugge bij momenten hoofdpijn bezorgd.

Van de ex-Club-spelers bij OHL stond niemand aan de aftrap. Siebe Schrijvers en Thibault Vlietinck zaten op de bank, Kaveh Rezaei ontbrak wegens ziekte. In zijn plaats debuteerde de Oekraïense spits Mykola Kukharevych.

Twee weken geleden had Club in de aanloop van de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain nog indruk gemaakt tegen KV Oostende. Het kwam toen halfweg de eerste helft op voorsprong en speelde de wedstrijd klinisch en met overmacht uit. De focus kon snel op de komst van de Parijzenaars.

Maar tegen OHL draaide het scenario anders uit. Trainer Marc Brys had zijn spelers opdracht gegeven hoog druk te zetten en Club Brugge het voetballen te beletten. Maar terwijl de Club-fans al in de eerste helft “anti-voetbal” zongen, slaagde OHL er wel degelijk in enkele keren gevaarlijk uit te komen. Na een ziekenhuisbal van Stanley Nsoki had Cercle Brugge-product Mathieu Maertens de score kunnen openen.

Foto: BELGA

Daar is Dost

Coach Clement had voor dezelfde elf gekozen als tegen PSG – Ruud Vormer was onbeschikbaar door een achillespeesblessure – maar zag zijn team onvoldoende tempo maken. De kansen die er kwamen, vielen uit de tweede lijn. Twee keer een afstandspoging van Mats Rits, één grondscherend schot van Kamal Sowah. Het zou de enige gevaarlijke actie uit de hele match zijn voor de gewezen OHL-speler.

Eduard Sobol, Noa Lang en Charles De Ketelaere waren het actiefst maar alweer miste “CDK” precisie voor doel. Kort nadat hij op aangeven van Eduard Sobol de score had moeten openen, lag de bal wel in het net aan de overzijde. OHL-kapitein Xavier Mercier trapte een prima hoekschop, de Frans-Turkse linksachter Cenk Özkacar kopte vrijstaand de 0-1 voorbij Simon Mignolet.

De traptechniek van Mercier miste Club Brugge in de vorm van de afwezige Vormer. Clement liet zijn ploeg aanvankelijk staan in de tweede helft. Maar uiteindelijk haalde hij toch Eder Balanta naar de kant voor Noah Mbamba en offerde hij een bleke Kamal Sowah voor Bas Dost. Van de Nederlander worden doelpunten verwacht, maar bij zijn invalbeurt kon hij zijn gebrek aan matchritme niet maskeren.

Het Brugse publiek had intussen zijn geduld verloren. De Leuvense flankspelers Musa Al-Tamaari en Casper De Norre werden bekogeld met bierbekers. Scheidsrechter Jasper Vergoote – die een goede partij leidde – legde de wedstrijd even stil om de gefrustreerde fans tot de orde te roepen.

De Club-spelers probeerden wel, maar liepen zich vast in de Leuvense zestien. Mats Rits trof de buitenkant van de paal en later de vuisten van Rafael Romo. De Venezolaanse doelman van OHL leek een van die dagen te hebben waarop hij besloten had dat geen bal mocht passeren.

Léek, want in het slotkwartier brak Clinton Mata dan toch met een persoonlijke actie de ban. Hij creëerde ruimte voor zichzelf en haalde uit voor de 1-1. Het leek het begin van het spannend slot waarin Mathieu Maertens hard de paal trof voor OHL. Maar een spetterend slot kregen we niet. De invallers van Club kregen de wedstrijd niet meer gekanteld, voor OHL hoefde het niet meer.

Foto: BELGA

Sneller tegen Leipzig

Voor Club is het gelijkspel de vierde wedstrijd in negen speeldagen waarin het met punten morst. Het is uitkijken of trainer Philippe Clement dinsdag conclusies trekt in het Champions League-duel in Leipzig. Het zal in Oost-Duitsland allemaal veel sneller en preciezer moeten. Club bewees al tegen Paris Saint-Germain het niveau hoger aan te kunnen. Alleen gebeurt dat nog veel te veel bij momenten en veel te weinig in de eigen Jupiler Pro League.

Ook OHL schiet weinig op met het punt. Het speelde nu al vijf keer gelijk in deze competitie. Volgende week wacht de kelderkraker tegen Beerschot. De verliezer van dat duel weet zich verzekerd van een erg lastig seizoen.