Antwerp haalt achterstand op tegen Union en wordt tweede

Antwerp heeft zondagmiddag een belangrijke uitzege behaald op het veld van Union. De Great Old was nochtans vlak voor de rust op achterstand gekomen na een flater van Verstraete, maar zette in de laatste twintig minuten de scheve situatie helemaal recht dankzij goals van de onvermijdelijke Frey en Manuel Benson. Antwerp komt naast Eupen op de tweede plaats, op één punt van leider Club Brugge. Union telt één punt minder en blijft derde.

Antwerp moest het zondagmiddag doen zonder de geschorste Ritchie de Laet. Antwerp-coach Priske posteerde Buta daarom op de rechtsachter, ook Aly Samatta kwam in de ploeg. Bij Union nam Teuma – vorige week nog op de bank door vermoeidheid – zijn plek in de basis opnieuw in, Senne Lynen moest tevreden zijn met een plek op de bank. Mits een overwinning kwam de 1B-kampioen alleen aan de leiding.

De wedstrijd begon aan een gezapig tempo. Nainggolan speelde voor het eerst als aanvallende middenvelder, maar de ex-Rode Duivel kwam maar moeilijk in zijn spel. Het was wachten tot de 18de minuut tot we een eerste kansje konden noteren: Samatta vond ruimte voor een schot op de rand van de zestien, maar de bal draaide weg van het doel van Moris.

Na die eerste kans kwam er wel meer en meer ruimte, en ook Union begon iets aanvallender voor de dag te komen. De eerste echte dreiging van Union kwam er iets voor het halfuur: Vanzeir zocht zijn maatje Undav voor doel, maar de Duitser kon net niet genoeg bij de bal. Twee minuten later was het wel bijna prijs: Undav kon zomaar weglopen bij Buta na een doeltrap van Moris: de lob van de 24-jarige spits mocht er zijn, maar de redding van Butez was fenomenaal.

Union nam de wedstrijd in handen en bleef resoluut kiezen voor de aanval. Antwerp probeerde op de counter voor gevaar te zorgen, maar in de opbouw ging het vaak mis. Via Nainggolan kon The Great Old toch eens dreigen, maar zijn volley ging nipt over de kooi van Moris.

Undav op de loer

Het waren de laatste vijf minuten van de eerste helft waarin we het meest spektakel zagen. Eerst mocht het Dudenpark nog juichen na een knap doelpunt van Bart Nieuwkoop, maar de grensrechter stak zijn vlag in de lucht voor voorafgaand buitenspel van Vanzeir. Twee minuten later was het écht prijs: Birger Verstraete dacht rustig Butez te kunnen aanspelen, maar Vanzeir zat er goed tussen. Butez kwam wel nog goed tussen wanneer Vanzeir hem probeerde te omspelen, maar Undav was er als de kippen bij om de 1-0 in doel te schuiven.

Een enorme blunder dus van Verstraete, al maakte hij nog voor de rust bijna zijn blunder weer goed. Hij borstelde een vrije trap richting winkelhaak, maar Moris pakte uit met een fantastische redding.

Priske zocht naar een oplossing om de dodelijke tandem voorin in toom te houden, en tijdens de rust kopieerde hij het systeem van Mazzu door over te schakelen naar een 3-5-2. Pieter Gerkens verhuisde zowaar naar de linkse wingback.

De tweede helft begon veelbelovend: eerst schoot Nieuwkoop nog voorlangs, meteen erna kon Vanzeir oog in oog met een sterk keepende Butez niet scoren. Ook Antwerp kon dreigen via Samatta, maar zijn knal werd gepareerd door Moris. Toch was het Union dat de lakens bleef uitdelen. Op het uur kon Undav zomaar door de Antwerpse defensie wandelen, maar zijn schot was te zwak om Butez te kloppen.

Antwerp zet scheve situatie helemaal recht

Union bleef domineren, maar 20 minuten voor tijd kreeg de promovendus het deksel op de neus: de ingevallen Fischer vond Frey aan de tweede paal met een afgemeten voorzet, de Zwitser kopte zijn elfde van het seizoen overhoeks binnen. Een enorme domper voor Union, en tien minuten later volgde meteen een nieuwe koude douche: na een snelle uitbraak bediende Fischer de vrijstaande Benson, hij schoof het leer rustig in doel.

Union had nog een dikke tien minuten om iets aan de achterstand te doen, en Mazzu stuurde Avenatti het veld op tegen zijn ex-club. Echt grote kansen kon Union echter niet meer forceren. Mitoma probeerde het nog wel vanop afstand, maar Butez pakte.

Union laat door de nederlaag de kans liggen om alleen aan de leiding te komen, Antwerp pakt 12 op 12 en springt over Union naar de derde plaats.