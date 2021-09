Invaller Lemajic redt Gentse meubelen: matige Buffalo’s buigen achterstand na rust om in 2-1- zege tegen Cercle Brugge

Gent / Brugge - Bloed, zweet en tranen. Het werd allesbehalve een makkelijke namiddag voor AA Gent tegen een verdienstelijk Cercle Brugge dat voor rust op voorsprong kwam toen Millan een elfmeter benutte. De Buffalo’s bakten er voor rust werkelijk niets van en haalden zich de woede van de thuisaanhang op de hals. Maar na de pauze zette de thuisploeg de scheve situatie alsnog recht dankzij doelpunten van De Sart en Lemajic. Sprankelen deed Gent nooit maar dankzij deze driepunter springt het wel naar de twaalfde stek in de rangschikking.

Bij de Buffalo’s ontbrak Depoitre (rug) en startten Owusu, Bezus en Tissoudali op de bank. Daarnaast ontbraken ook nog Odjidja, Hjulsager en Bruno door blessures. Hierdoor verscheen het onuitgegeven spitsenduo Bayo – Mboyo aan de aftrap en kreeg Chakvetadze een nieuwe basisplaats op de tien. Voor Cercle startte Kanouté voor het eerst na een jaar vol blessureleed. Corryn en Denkey kregen dan weer de voorkeur op Velkovski en Deman.

De Ghelamco Arena was allerminst vol gelopen voor de komst van de Brugse vereniging, de concurrentie met het WK wielrennen speelde ook de Buffalo’s parten. De thuisploeg ontsnapte bovendien aan een vroege achterstand want toen Utkus op hoekschop kon koppen, belandde de bal via de paal pardoes in de handen van een verbouwereerde Bolat.

Gent dat na het gelijkspel in Anderlecht absoluut de drie punten thuis wilde houden, reageerde meteen via Bayo maar ook zijn poging strandde op het doelhout en een vrije trap van Opéri dwong Didillon tot een puike tussenkomst. Chakvetadze waagde ook nog eens zijn kans maar de poging van de kleine Georgiër was een makkelijke prooi voor de Cercle-doelman.

Het niveau van de eerste helft was allesbehalve van die aard voor de Gentse fans om de gebeurtenissen op het WK in Leuven uit het oog te verliezen. Het ging zelfs van kwaad naar erger toen Opéri zich liet verrassen in eigen zestien door Lopes Da Silva, de Gentse linksachter trapte op de hakken van zijn opponent aan en ref Dierick wees kordaat naar de stip. Millan zette de elfmeter feilloos om (0-1)

Foto: BELGA

Fluitconcert voor de Buffalo’s bij rust

Ondertussen greep Alaphilippe opnieuw de regenboogtrui in Leuven, de Gentse spelers wachtte er een striemend fluitconcert bij rust. Bij aanvang van de tweede helft bracht Vanhaezebrouck de jarige Bezus voor een bijzonder matige Mboyo. Die ingreep leverde zeker niet meteen resultaat op. Gent bleef ook na rust bijzonder slap voetballen en het gemor op de tribunes werd er zeker niet minder op. Een zwakke kopbal van Ngadeu op hoekschop van Kums was een zeldzaam Gents wapenfeit.

De beste kans was zelfs voor de bezoekers, Vitinho zette Opéri voor schut en zette perfect voor maar Denkey kon de opgelegde kans niet verzilveren. Het sein voor HVH om nogmaals in te grijpen. Met Owusu, Malede en Lemajic gooide hij er nog eens drie verse krachten tegen aan. Cercle Brugge was niet echt onder de indruk maar na een misverstand tussen Kanouté en Miangue, trapte De Sart de bal enig mooi tegen de netten (1-1).

Foto: BELGA

De Buffalo’s gingen nu nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt maar echt swingen deed het nooit. Kanouté probeerde zelfs zijn foutje uit te wissen maar zijn vrije trap zoefde net naast de kooi van Bolat. En dan was het moment van Chakvetadze gekomen: de kleine dribbelaar verstuurde vanop links een afgemeten voorzet op Lemajic die met een buffelstoot Didillon kansloos liet (2-1).

Cercle reageerde meteen maar Vanhoutte besloot buitenkant paal en Bolat gooide zich even later ook nog eens in de voeten van Deman. Tissoudali werd er bij Gent nog ingegooid voor een vermoeide Chakvetadze maar het waren de bezoekers die nog een bescheiden slotoffensiefje in petto hadden. Een attente Bolat hield zijn team overeind en zijn netten schoon maar werd nog bijna verrast door een opoplettende Lemajic. Het laatste fluitsignaal van ref Dierick zorgde voor geen dolle taferelen in de Ghelamco Arena, de opluchting overheerste.