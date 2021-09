Wat een ommekeer! Zulte Waregem sleept in zinderend slot nog gelijkspel uit de brand in West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk

Zulte Waregem en KV Kortrijk hebben in een tumultueuze wedstrijd 2-2 gelijkgespeeld. KVK leek na een goede start aan de tweede helft op weg naar de zege na goals van Gueye en Ocansey, maar in de slotfase zorgden Pletinckx en Vossen alsnog voor een gelijkspel.

Een stevige portie vuurwerk en Bengaals vuur in beide supportersvakken zorgden voor veel sfeer in de Elindus Arena en deden het beste verwachten van deze wedstrijd. Het veldspel leverde echter minder vuurwerk op. Vooral in de eerste helft dan. Het ging er van bij de aftrap erg stevig aan toe, getuige een gele kaart voor Cameron Humphreys na amper 14 seconden, maar het voetbal zelf liet te wensen over. Kortrijk was in de openingsfase dominanter en straalde meer rust uit aan de bal, maar kwam niet verder dan enkele hoekschoppen. Die leverden, voor de volledigheid, amper iets op.

Foto: BELGA

Geen penalty

Zulte Waregem deed echter niet veel beter. De eerste echte doelkans was dan wel voor Gano, voor de rest was het flauwtjes wat de thuisploeg op de mat legde. Voor een grote kans voor Kortrijk was het ook wel wachten tot de twintigste minuut: Gueye klom boven zijn belager Boya en kopte richting doel, maar Bostyn timede zijn sprong uitstekend en bracht redding. Terug aan de overkant schreeuwde Zulte Waregem even later om een strafschop nadat Vandendriessche een knal van Kutese tegen de arm kreeg. Scheidsrechter Boterberg en de VAR gaven echter geen krimp. Zulte Waregem kwam nu wel enkele keren dreigen. Vooral woelwaters Kutesa en Dompé zorgden voor wat snedigheid. Al miste Gueye tegelijkertijd wel een tweede Kortrijkse reuzekans op aangeven van Moreno. Toch was een 0-0-stand bij de rust niet meer dan logisch.

Foto: BELGA

Gueye

Bij de start van de tweede helft sloeg de vlam wel in de pan, want eerst was er Kortrijkse dreiging via Gueye, maar aan de overkant dwong Jean-Luc Dompé doelman Ilic tot een goede redding. In de herneming kopte Gano tegen de lat. Het Waregemse publiek zette er zich achter en schreeuwde zijn team naar voren. Ook Boya probeerde het kort daarna met een knal van buiten de zestien, maar zijn poging ging rakelings naast. Het enthousiasme van het thuispubliek was echter van korte duur, want Gueye bezorgde hen een ijskoude douche. Selemani onderschepte een ziekenhuisbal van Ciranni en zette de Senegalees oog in oog met Bostyn. Gueye faalde dit keer niet en zette de Kortrijkzanen op voorsprong. Feest bij de bezoekende supporters.

En de feestvreugde werd twintig minuten voor tijd alleen maar groter. Opnieuw zorgden de twee zelfde acteurs voor de toeters en de bellen: Selemani zwiepte een vrije trap uitstekend voor doel en enkel Bostyn zat er nog met een handje bij. De Essevee-doelman duwde de bal evenwel in de voeten van Ocansey, die hem moederziel alleen in doel kon duwen. 0-2. Het gemor bij de Essevee-fans nam alleen maar toe.

Ommekeer

Maar het kan verkeren, want tien minuten voor tijd zorgde Ewoud Pletinckx uit het niets voor het doelpunt van de hoop. Dompé slingerde zich langs de Kortrijk-defensie en bood de verdediger de aansluitingstreffer op een dienblaadje aan. We hadden terug een wedstrijd. Het geloof was plots helemaal terug en met een prima plaatsbal zorgde Dompé bijna meteen ook voor de gelijkmaker. Die bleef echter niet lang uit, want minuut later ging de bal op de stip. Dewaele trapte in de snedige kap van Dompé en haalde de Fransman neer. Boterberg was er zeker van: strafschop.

Een koud kunstje voor Jelle Vossen, die met zijn zevende van het seizoen voor de gelijkmaker zorgde. Dan toch nog vuurwerk. Zulte Waregem drong uiteindelijk nog aan, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een gelijkspel. Kortrijk zal zich met dit resultaat vooral in de haren krabben.