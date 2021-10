Charleroi schiet Kortrijk in de 94ste minuut van de hemel naar de hel

In een knotsgekke partij hebben Kortrijk en Charleroi 2-2 gelijkgespeeld. Invaller Rachid Alioui leek de matchwinnaar te worden met een weergaloze goal, maar tweemaal verdedigend mistasten brak Kortrijk zuur op. Net zoals de voorbije vier jaar konden de Kerels de punten niet thuishouden tegen de Carolo’s. Gholizadeh zorgde voor de koude douche.

KV Kortrijk tegen Charleroi kondigde zich aan als de match van de relance. Na de 0 op 6 tegen Club Brugge en Mechelen zinde Charleroi op een zege. De Kerels wilden dan weer met een goed gevoel de internationale break in na de twee onnodig verspeelde punten op Zulte Waregem. Op papier geen makkelijke opdracht want het was al van het seizoen 2017-2018 geleden dat Kortrijk nog eens de punten thuis hield tegen Charleroi.

De eerste echte kans kwam er na tien minuten. Eerst haalde Moreno uit, waarna Vandendriessche met een zwieper uitpakte. Koffi kon tweemaal weg boksen. Het leek het moment van Kortrijk, want Moreno ging op wandel in de zestien. Eerst kapte hij Kayembe uit, waarna hij ook Andreou degradeerde tot een kegel op training. Gueye kwam een teen te kort om de prima actie te verzilveren. Het sein voor Charleroi om er wat tegenover te zetten. Morioka haalde uit, waarna Ilic weg bokste. Niet veel later kwam de Japanner met een slim balletje tussendoor, maar de glijdende Radovanovic en Ilic hielden Van Cleemput van de openingstreffer.

Foto: BELGA

Het bleef goed op en neer gaan, maar bij beide ploegen ontbrak de laatste pass. Kortrijk kwam steeds meer opzetten. Eerst bood D’Haene Gueye dé kans op de openingsgoal, maar de Senegalees kopte onbegrijpelijk over. Waarna Moreno de regie weer in handen nam en met een puik afstandsschot uithaalde, maar zijn poging spatte uiteen op de lat.

Als KVK er niet door komt, staat er altijd één iemand op: Faïz Selemani. Vanop de hoek van de zestienmeter haalde hij uit, Tchatchou raakte het schot met de hand, waarop Van Driessche naar de stip wees. Selemani – wie anders – zette Koffi op het verkeerde been, waarna hij de bal ijzig kalm in de rechterhoek plaatste. De flankspeler – in juni einde contract – is onmisbaar bij KVK. Met zijn assists erbij heeft hij een voet in 61 % van de goals. Weinigen doen beter in onze competitie.

Foto: BELGA

Pingpongmatch

In de tweede helft nam Charleroi meteen het heft in handen. Tchatchoua haalde de achterlijn en legde terug op Morioka, Ilic hield hem van de gelijkmaker. Het was slechts uitstel van executie. Gholizadeh schakelde met één pass de voltallige Kortrijkse verdediging uit, Morioka legde prima terug en een volledig vrijstaande Nicholson maakte een van de makkelijkste goals uit zijn carrière.

De thuisploeg was niet verontrust en ging meteen in de tegenaanval. De match kon werkelijk alle kanten uit. Als een pingpongmatch ging het van kant naar kant. Eerst miste Dewaele nog dé kans op de voorsprong, maar daarna kwam Rachid Alioui erin. Al na één minuut dwong de ex-speler uit de Ligue 1 (Angers) zelf een vrijschop af, waarna hij die zelf weergaloos binnen trapte. De Marokkaanse international was niet voldaan, meteen erop haalde hij uit met een staalhard schot. Koffi had alle moeite van de wereld om het leer met wat hulp van de lat uit zijn doel te houden. Van een binnenkomer gesproken.

Foto: BELGA

Het leek genoeg te zijn, maar dat was buiten Gholizadeh gerekend. Nicholson devieerde naar de Iraniër, die met één sleepbeweging drie verdedigers in de wind zette en binnen legde. 2-2 gelijk dus en voor de tweede maal in één week geeft Kortrijk zo de drie punten weg in de laatste minuten. De Kerels gaan zo met een zuur gevoel de internationale break in, voor Charleroi is dit een hoopgevend punt.