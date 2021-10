Onwaarschijnlijk: Eupen gaat met tien spelers in extremis nog op en over Racing Genk en komt mee aan de leiding

Onwaarschijnlijke taferelen zondagavond aan de Eupense Kehrweg. KRC Genk verspeelde in een dolle slotfase met elf tegen tien een 1-2-voorsprong. Prevljak en Héris draaiden de rollen in extremis om (3-2), waardoor niet Genk maar Eupen zich na tien speeldagen aan de leiding hijst.

Topschutter Paul Onuachu kreeg in de zevende wedstrijd in 22 dagen voor de tweede keer rust van John van den Brom, ook Toma en Paintsil verdwenen in vergelijking met donderdag uit de ploeg. Het bracht Ugbo, Eiting en Trésor in de basis. Bongonda bleek nog niet fit genoeg voor de volle 90 minuten en zat op de bank, waar geen plaats was voor Paintsil, Sadick en Hrosovsky.

De inzet was even duidelijk als aantrekkelijk: de winnaar van deze topper zou zich naast Antwerp op kop van de rangschikking scharen. Het stimuleerde beide teams tot een attractieve openingsfase. De tweede keer dat de bezoekers dreigden via hun aartsgevaarlijke rechterflank was het al prompt raak. Via Munoz en Heynen werd in een hoog tempo Ito gevonden, wiens laterale pass door Thorstvedt met rechts werd binnengeknald: 0-1.

Strafschop Prevljak

Racing leek na de knappe openingstreffer op rozen te zitten maar zag zijn vroege voorsprong al binnen de vijf minuten op een knullige manier verdampen. Munoz kreeg de bal van dichtbij ongelukkig tegen de arm getrapt in de hoek van de grote rechthoek. Scheidsrechter Bert Put twijfelde geen seconde en legde de bal op de stip, Prevljak liet doelman Vandevoordt kansloos: 1-1.

Foto: BELGA

Twee doelpunten binnen het kwartier bleken nefast voor de spektakelwaarde van de eerste helft. Eupen hield in een 4-5-1 veel volk achter de bal maar probeerde pijlsnel uit te breken, Genk geraakte al combinerend niet door het verzadigde centrum. Waardoor de schaarse dreiging moest komen van stilstaande fases en afstandsschoten.

Ugbo scoort vlak voor wissel

Racing vatte de tweede helft aan met 200 kilometer per uur. Ito vond al 30 seconden Ugbo als aflossingspunt en sneed zo door het hart van de thuisdefensie. De paal redde Eupen, dat nu helemaal met de rug tegen het eigen doel werd geplakt. Zeker nadat Amat met een veel te gevaarlijke tackle aan de noodrem ging hangen en terecht werd uitgesloten door ref Put.

Foto: JEFFREY GAENS

Net op het moment dat John van den Brom drie verse krachten had klaarstaan voor het eindoffensief, werden de bezoekers beloond voor hun aanvalsdrang. Uitgerekend Iké Ugbo, die uit een ooghoek Gouden Stier Onuachu had zien klaarstaan om hem af te lossen, kreeg een losse flodder van Arteaga pal in de voeten. Hij aarzelde niet en trapte bij zijn allerlaatste balcontact van de avond het leer tegen de netten: 1-2.

Van 1-2 naar 3-2

Met elf tegen tien maakte Genk echter dezelfde fout als tegen Union. Racing vergat zelf op zoek te gaan naar de verlossende derde treffer en slikte zowaar nog de gelijkmaker. De tweede keer dat Nuhu mocht ontsnappen op de rechterflank vond de snelle winger Beck. Diens voorzet werd door opportunist Prevljak uit de draai binnengeknald (2-2).

Het leidde nog tot een chaotisch slot, waarin de Limburgers zelfs helemaal kopje onder gingen. Heynen kopte van dichtbij de winning-goal nog over, aan de overkant kreeg Eupen onbegrijpelijk nog drie kansen. De laatste was in de slotseconden de goede: Héris nam een afgeweerde hoekschop vol op de slof. De totale ommekeer, van 1-2 naar 3-2, was een feit. Genk mag de interlandonderbreking in met een drie nederlagen in zijn laatste vier wedstrijden. Stof tot nadenken, in aanloop naar de loodzware trip naar Charleroi.