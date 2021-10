STVV en KVO delen de punten, retro van De Ridder ging bijna wereld rond

Oostende - Geen winnaar op Stayen: ondanks een aangename tweede helft hielden Sint-Truiden en KV Oostende elkaar in evenwicht (1-1). De Kanaries verdienden beter maar vergaten om de kansen af te werken, voor de rust werd een magistrale retro van De Ridder afgekeurd voor buitenspel. Met de puntendeling blijven de twee ploegen steken in de buik van het klassement.

Twee ploegen die in de buik van het klassement vertoefden, met zicht op meer: zowel Sint-Truiden als KV Oostende konden zaterdagavond een gouden zaak doen. Dat was er aan te zien tijdens het begin van de wedstrijd: nog voor de 20ste minuut stonden al drie spelers met geel geboekt. Dat waren toen de voornaamste wapenfeiten, want het was lang wachten op de eerste échte kansen. Gueye probeerde het eerst met een balletje over de lat, aan de overkant scoorde De Ridder eigenlijk het doelpunt van het jaar. De middenvelder trapte de bal met een retro in de winkelhaak, maar liep terug uit buitenspel. De vlag ging onmiddellijk in de lucht, De Ridder sloeg de handen terecht voor de ogen: wàt jammer. Een goaltje voor de kanaries was trouwens verdiend geweest, want Sint-Truiden had de eerste helft eigenlijk op punten gewonnen. Oostende kwam voor de rust maar één keer heel dicht bij een treffer. Ambrose had alleen voor doel maar binnen te duwen, maar forceerde de bal onbegrijpelijk over.

Twee goals in vier minuten

Zelfde spelbeeld na de rust: Sint-Truiden ging nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt dan KVO, en al snel hadden de Kustboys het vlaggen. Slap verdedigen van Medley werd aanvankelijk nog niet afgestraft door Suzuki, Hara was echter goed gevolgd om de rebound voorbij Hubert te trappen. De wedstrijd ontplofte, en we kregen twee goals in vier minuten. Lang kon STVV niet genieten van de voorsprong omdat Oostende quasi meteen terugsloeg. Na een vrije trap belandde de bal op het hoofd van Gueye, die mooi de verste hoek viseerde. 1-1, en al de zevende treffer in tien partijen voor de Senegalese spits. Vorig weekend scoorde hij ook al twee keer tegen Anderlecht. De kans dat hij volgend seizoen nog aan de kust vertoeft, wordt zo met de week kleiner.

Ondanks de gelijkmaker bleek STVV niet aangeslagen: opnieuw waren de beste kansen voor de thuisploeg. Eerst hield Hubert een volley van Hara nog miraculeus (én met de hulp van de paal) uit z’n doel, daarna werd een poging van Hashioka in corner gewerkt. Maar ook Oostende kreeg nog de kans om de volle buit mee te nemen. Een voorzet van Rocha werd zowel door Ambrose als Gueye op een haar na gemist. Het slotkwartier moest een winnaar aanduiden... en dat gebeurde niet. Suzuki kwam nog het dichtst bij de winning goal met een kopbal die net naast ging. Sint-Truiden en KV Oostende moesten de punten delen en blijven zo stevig in de buik van het klassement genesteld.