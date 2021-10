Hallucinant: Standard-fans bestormen veld en eisen uitleg van spelers na nederlaag

Crisis in Luik. Inspiratieloos, futloos, machteloos was het optreden van Standard tegen KV Mechelen te noemen, schaamteloos dat van de Luikse fans. 3-1 oogt minder zwaar dan het was. De positie van Mbaye Leye wankelt.

Na een klein halfuur leek het merendeel van de Standard-supporters het wel gezien te hebben. Nog liever buiten wachten op de bus dan dit aanschouwen. KV Mechelen deed wat het wou tegen een ontstellend zwak Standard. Een gebrek aan klasse, veerkracht en strijdlust, gecombineerd met de kwetsbaarheid van een zeer jeugdige defensie.

De eerste twintig minuten waren een slachtpartij. Minuut vier: Rob Schoofs stuurde Hugo Cuypers in het straatje en de Luikse Limburger, zelf ex-Rouche, werkte feilloos af. Dan de tiende minuut. De jonge Nathan Ngoy tikte Schoofs net binnen het strafschopgebied aan en de bal ging op de stip. Kerim Mrabti scoorde, 2-0.

Tennisballen

Nog geen tien minuten laten had de thuisploeg er een derde goal inliggen. Voorzet buitenkant voet van Nikola Storm, Sandy Walsh die raak kopte. De Standard-fans reageerden door collectief tennisballen richting het veld te gooien. Door de (nog behoorlijk) ludieke actie werd de match even stilgelegd en vervolgens hervat.

Foto: BELGA

In het restant van de eerste helft kreeg Malinwa meermaals de kans om een monsterscore neer te zetten. Het deed wat het wou. Cuypers (twee keer) en Walsh werden gestuit door Arnaud Bodart.

Hallucinant

De 3-0-ruststand bleek voldoende om bepaalde Standard-supporters te doen koken. Toen de spelers het veld betraden liep een handvol fans er ongehinderd naartoe. Agressief lazen ze spelers de les en sommige, waaronder Gavory en Bastien, werden zelfs geduwd. Hallucinant. Ref Nathan Verboomen kon niet anders dan de match opnieuw stilleggen. Iedereen ging voor tien minuten naar binnen. Nog één zo’n stoot en de partij zou gestaakt worden.

Foto: BELGA

Na die afkoelingsperiode werd de tweede helft op gang getrapt, het Standard-vak inmiddels weer goedgevuld, en met Muleka en Dragus voor Amallah en Rafia. De Rouches speelden iets beter, KV liet het wat lopen. Het kwaad was geschied. Dragus maakte in de slotfase nog de 3-1, maar dat kon de wrange smaak van deze rampavond niet wegspoelen.

3 op 15 voor Standard, het is crisis. De stoel van Mbaye Leye staat op omkiepen, de imagoschade door wangedrag van supporters, die zich de laatste seizoenen zo koest hadden gehouden, is weer daar. Bruno Venanzi onderging het allemaal gelaten vanaf de tribunes. Wat nu Standard? Brengt een nieuwe investeerder straks beterschap?

Foto: BELGA

KV MECHELEN: Coucke – Walsh, Vanlerberghe, Bateau, Bijker – Oum Gouet, Souza, Schoofs – Mrabti, Cuypers, Storm

STANDARD: Bodart – Siquet, Ngoy, Al-Dakhil, Gavory, Nkounkou – Bastien, Cimirot, Rafia, Amallah - Klauss

VERVANGINGEN: 28’ Nkounkou door Peeters, 46’ Amallah door Muleka, 46’ Rafia door Dragus, 63’ Storm door Shved, 76’ Cuypers door Druijf, 76’ Schoofs door Kaya, 80’ Mrabti door Hairemans, 81’ Ngoy door Sissako, 81’ Bastien door Tapsoba

DOELPUNTEN: 4’ Cuypers 1-0, 10’ Mrabti 2-0, 19’ Walsh 3-0, 81’ Dragus 3-1

GELEKAARTEN: 22’ Al-Dakhil, 25’ Walsh, 25’ Amallah, 51’ Storm, 64’ Gavory

SCHEIDSRECHTER: Verboomen

TOESCHOUWERS: 15.067

Van kwaad naar erger

Standard meteen wakker zou je denken, maar neen. De jonge Ngoy, nauwelijks achttien jaar oud, verslikte zich in Schoofs. Tot ieders verbazing wees Verboomen naar de stip. De ref schatte de situatie met zijn arendsoog perfect in, want Schoofs stond met zijn voet nipt in de grote rechthoek. Mbrati kweet zich van de taak, en trapte raak, al kwam Bodart wel in de buurt.

Dan al roerden de Standard-fans zich een eerste keer. “Merci Bruno”, klonken cynische gezangen richting voorzitter Venanzi. Met de Rouches ging het ondertussen van kwaad naar erger, ook omdat de thuisploeg het gaspedaal niet loste. Storm zette heerlijk met buitenkantje rechts voor. De ingelopen Walsh kopte, na drie eerdere assists dit seizoen, een eerste keer raak.

Materiaalmannen aan zet

Aan dit tempo zat een tennisscore er natuurlijk in, dus vonden de supporters in het bezoekersvak er niet beter op dan tennisballen op het terrein te gooien. Daarbovenop staken ze ook Bengaals vuurwerk af. Waar hadden we dat donderdagavond nog gezien? Verboomen legde de wedstrijd een eerste keer stil. Het waren zowaar de materiaalmannen van Malinwa die werden ingeschakeld voor de opruimwerken.

Het intermezzo veranderde niets aan het wedstrijdbeeld, integendeel. De ingevallen Kempenaar Peeters ging met de andere Luikenaars ten onder, terwijl het Mechelse viertal voorin dartelde als nooit tevoren. Cuypers schoot vanuit alle hoeken richting doel. Bodart voorkwam verdere averij.

Luikse heethoofden

Voor de start van de tweede helft achtten de Standard-fans nog een keer hun moment gekomen. Een handvol supporters stak het veld over, om de spelers de levieten te lezen. Eén van hen gaf Bastien een stevige por, en ging neus aan neus staan met Klauss en Bodart. Als ze dat nog niet waren, waren de withemden nu helemaal van hun melk. Verboomen besloot wijselijk om de start van de tweede periode tien minuten uit te stellen.

Standard toonde na deze extra pauze toch een aanvaardbaar gelaat. Vanlerberghe hield Klauss meermaals van een doelpunt. Ook Coucke en de paal riepen de Braziliaan een halt toe. Uiteindelijk kon de ingevallen Dragus de 3-1 aantekenen, maar die eerredder bleek onvoldoende om Malinwa in verlegenheid te brengen. Een echte wedstrijd kregen we na alle ongeregeldheden toch niet meer te zien na rust.