Union neemt in tweede helft ruim afstand van Cercle Brugge en springt naar de leidersplaats

Union heeft zaterdagavond met 0-3 gewonnen van Cercle Brugge na goals van Dante Vanzeir (2) en Loïc Lapoussin. Aan de rust stond het nog 0-0, maar in het laatste halfuur kon de promovendus zonder echt te wervelen toch drie keer scoren. Union springt daardoor naar de leidersplaats, Cercle blijft onderin bengelen met acht punten.

Voor beide ploegen kon deze wedstrijd belangrijke punten opleveren. Cercle kreeg mits een driepunter wat meer ademruimte onderin het klassement, terwijl Union bij een overwinning naar de eerste plaats kon springen. Union-coach Felice Mazzu voerde geen wissels door na de 1-2 nederlaag tegen Antwerp van vorige week. Yves Vanderhaeghe, die stilaan in nauwe schoentjes zit door het tekort aan punten, bracht bij Cercle dan weer Hotic, Matondo en Popovic in de ploeg.

Lang hoefden we in het Jan Breydelstadion niet te wachten op een eerste grote kans. Damien Marcq leed balverlies na een laconieke pass achteruit, maar Rabbi Matondo raakte vanuit een scherpe hoek niet voorbij Moris.

Flauwe eerste helft

Het balverlies van Marcq was een voorbode voor de rest van een povere eerste helft. Union raakte niet in zijn spel door een gebrek aan precisie en ook bij Cercle Brugge waren er te veel slordigheden in het spel. De natte grasmat, die ervoor zorgde dat de bal stevig doorschoof, speelde hier zeker zijn rol in.

Op het kwartier kon Union dan toch eens zijn neus aan het venster steken: na een knappe infiltratie zonderde Deniz Undav met een knap balletje Loïc Lapoussin af, maar de international van Madagaskar mikte de uitgelezen kans op Didillon. Het was niet enkel Didillon die Union van de openingstreffer hield in het eerste bedrijf: een schitterende vrije trap van Teddy Teuma spatte nog voor het halfuur uiteen op de lat.

Foto: Isosport

De rest van deze eerste helft kan eigenlijk vergeten worden. Op een afgeweken schot van Hotic na viel er amper iets te beleven in Brugge, waardoor beide teams na 45 teleurstellende minuten de kleedkamers indoken met een brilscore.

Mazzu greep tijdens de rust in en voerde twee wissels door: Senne Lynen verving Marcq op het middenveld en moest voor meer offensieve impulsen zorgen, Siebe van der Heyden nam de plaats in van Bager in de driemansdefensie. De 1B-kampioen begon alleszins met meer grinta aan de tweede helft. Na 3 minuten werd een schot van Vanzeir afgeblokt, meteen nadien ging een uithaal met links van Undav maar nipt voorlangs.

Toch nog een overtuigende zege

Union nam het heft in handen, maar na 10 minuten kwam er toch een opdoffer voor de promovendus: de pas ingevallen Lynen moest met een blessure het veld verlaten. Union liet het niet aan zijn hart komen en bleef de kaart van de aanval trekken. Op het uur werd het daarvoor beloond wanneer Vanzeir in de kluts in een leeg doel kon scoren. Bij Cercle was er massaal veel protest aangezien Union bleef doorspelen nadat Popovic gedurende de hele aanval op de grond was blijven liggen.

Foto: BELGA

Hoe dan ook stond het 0-1, en Vanderhaghe stuurde Waldo en Deman het veld op om de situatie om te keren. Toch was het wachten op kansen van de Vereniging: verder dan een afstandsschot van Lopes kwam het eigenlijk niet. In het slotkwartier ging de thuisploeg nog helemaal kopje onder. In de 79ste minuut schoot Vanzeir zijn zevende van het seizoen voorbij Didillon op assist van zijn spitsbroeder Undav. Vijf minuten later moest Didillon opnieuw een bal uit zijn netten vissen: de ingevallen Mitoma bediende na een knappe actie Lapoussin, en die gaf Didillon van dichtbij het nakijken.

Cercle probeerde nog wel een eerredder te scoren, maar echte kansen creëren lukte niet. Door de nederlaag blijft Cercle Brugge achter met 8 op 30, waardoor de positie van coach Yves Vanderhaeghe misschien wel in gevaar komt. Union springt naar de eerste plaats, al kunnen ze deze speeldag nog ingehaald worden door vier ploegen.