Anderlecht en Club Brugge delen de punten na aantrekkelijke topper

Geen winnaar. Alhoewel, eigenlijk waren het voetbal en de neutrale toeschouwer de winnaar van Anderlecht-Club Brugge. De topper van de tiende speeldag eindigde op 1-1. Vooral de eerste helft, waarin Mats Rits blauw-zwart al snel op voorsprong bracht, stond bol van het uitstekende voetbal. Na de pauze maakte invaller Benito Raman verdiend gelijk voor paars-wit. Club Brugge moet de leidersplaats nu delen met Union, Anderlecht blijft op een zevende plaats hangen.

Zo zien we het graag. De eerste helft was méér dan aangenaam om volgen. Tempo. Kansen. Goed voetbal. Bij Anderlecht nam Verschaeren de plaats in van de geschorste Kouamé, Club startte met dezelfde elf die in Leipzig voor een stuntzege zorgden. Het eerste kansje was voor paars-wit, waar Amuzu in een interessante positie voor doel kwam maar niet volwaardig wist af te drukken. De thuisploeg combineerde uitstekend en bij momenten zelfs spectaculair.

Het eerste Brugse schotje kwam van Balanta, maar er zat geen enkele richting in. Op het kwartier volgde een échte kans voor Club en was het meteen prijs. Anderlecht-doelman Van Crombrugge wilde uitvoetballen op Olsson, maar hield geen rekening met Rits die klaar stond om te onderscheppen. Een flater van Van Crombrugge, waar Rits met plezier van profiteerde. Hij trapte de 0-1 zonder veel moeite in het zijnet.

Verschaeren ging na de openingstreffer aan het dribbelen en zette drie Bruggelingen in de wind, maar meteen gelijkmaken lukte niet. Hij trapte pal op doelman Mignolet. Een minuut later volgde een nog grotere kans voor Verschaeren, die door Refaelov in de loop werd aangespeeld. De schaduwspits van Anderlecht mikte net naast. Een stevige misser. Nadien kwam Refaelov ook zelf eens aan zet, maar ook de Gouden Schoen besloot naast.

Rond het halfuur nam Club even over. Vanakan trapte goed richting winkelhaak, maar Van Crombrugge kon paars-wit voor de 0-2 behoeden met een fenomenale redding. Daarna was het Sowah die het probeerde met een plaatsballetje, maar Van Crombrugge pakte opnieuw met een sterke save uit. Zijn blunder bij de 0-1 werd stilaan een klein beetje rechtgezet.

Subersub Raman

De start van de tweede helft was niet zo snedig en aantrekkelijk als die van de eerste helft, maar De Ketelaere had Club Brugge na twee minuten wel al een tweede doelpunt kunnen helpen. Hij kwam een half voetje te kort om de bal mee te nemen. Aan de overkant was het opnieuw Verschaeren die op zoek ging naar de gelijkmaker, maar zijn schot miste kracht en kostte Mignolet weinig moeite. Daarna vielen er een poosje geen kansen meer te noteren.

Middenin de tweede helft probeerde Club-coach Philippe Clement het laken definitief naar zich toe te trekken door aanvoerder Vormer op het veld te brengen voor Sowah. Het was echter Anderlecht dat na een dik kwartier windstilte eindelijk nog eens voor een kans zorgde. Amuzu legde aan, maar zijn bal vloog ruim naast.

Iets meer dan een kwartier voor tijd probeerde ook Vincent Kompany op zijn beurt het tij te keren met een wissel: Raman kwam Refaelov vervangen. Raman ontpopte zich tot de gedroomde subersub voor RSCA. Hij zette Sobol makkelijk in de wind en joeg de 1-1 in de kortste hoek nadat hij nog geen twee minuten op het veld stond. Geen van beide ploegen kwam daarna echt nog echt dicht bij de drie punten. De beste mogelijkheid was nog voor Anderlecht, waar Murillo vlak voor doel opdook, maar recht op Mignolet mikte. En zo werd het een al bij al billijk gelijkspel, al kwam Club daarmee wel behoorlijk goed weg.